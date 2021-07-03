Создаем интригу — любовный гороскоп на 4 июля

Сегодня очень важно заинтриговать вторую половинку.

Овен

Сегодня Овны вкладываются в развитие романа не только душой, но и кошельком. Влюбленному Овну не жаль времени на поиск эксклюзивного подарка объекту своих симпатий, и его мало волнует чужое мнение или остаток средств на собственных счетах. Звезды напоминают, что искренний порыв души все же важнее.

Телец

У влюбленных Тельцов яркий, волнующий и сложный день. Им предстоит контролировать свои эмоции и сверять желания с реальностью. Опасно выступать в чересчур экстравагантном вызывающем образе: впоследствии будет трудно ему соответствовать, особенно, если вы избрали для себя роль «человека-праздника».

Близнецы

В этот день Близнецы не прочь изменить привычному сценарию свидания и внести в него новшество. Не исключено, что к этому их будет склонять обстановка. Звезды советуют помнить, что это всего лишь эксперимент: то, что вдохновляет и кажется восхитительным сегодня, завтра может уже не вызвать интереса.

Рак

Сегодня многие Раки склонны оглядываться в выборе любовной тактики на друзей или считаться с мнением своей социальной группы. Звезды советуют учитывать обстановку, но поступать все же в соответствии с порывами собственного сердца. Внести изменения в программу свидания могут финансовые сюрпризы.

Лев

Сегодня влюбленные Львы склонны «чудить», возбудимы и вспыльчивы. Пользуясь своим обаянием, многие Львы пойдут на вызывающий эксперимент или будут упорно дразнить партнера, рискуя разрушить союз. Им желательно направить свою энергию в менее опасное русло, иначе терпение половинки однажды иссякнет.

Дева

Сегодня Девам стоит забыть про стандартные сценарии свиданий и немного поимпровизировать. Одним из условий яркой встречи будет спонтанность. Можно довериться атмосфере момента или настроению. Если отношения накрыла тень скуки, оживить их поможет посещение необычных мест, какого-либо шоу или игры.

Весы

Весам день сулит минуты сильного любовного волнения. Возможны необычные обстоятельства, внезапные увлечения, эротические и другие капризы. Многие Весы окажутся на краю знакомой пропасти - но теперь у них есть опыт, помогающий не наступить на старые грабли и не запустить новый негативный цикл.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно предвидеть поведение партнера и еще труднее - свою реакцию на него. День заостряет любые противоречия в отношениях. Драматичная сцена между влюбленными может стать топливом для нового взрыва страсти или элементом игры, но чревата разрывом, если ненароком перейти черту.

Стрелец

Сегодня серия непредсказуемых событий может вывести влюбленных Стрельцов из себя и подпортить им встречу с любимым человеком. И все же потенциал дня не так плох, совместные приключения могут даже сплотить пару - важно лишь не выходить за известные рамки и прислушиваться к голосу здравого смысла.

Козерог

Сегодня у влюбленных Козерогов есть выбор: пойти по пути волнений и рисков, со скромным шансом на успех - или усмирить азарт и отложить исполнение желания на обозримое будущее. Если вы хотите стабильного эффекта, не уверены в себе или боитесь сгореть в огне страстей, вам подойдет второй вариант.

Водолей

Сегодня любовные волнения грозят лишить Водолеев опоры и равновесия. Чтобы обернуть приключения на пользу себе и своему роману, им нужна повышенная стрессоустойчивость. В ее отсутствие они рискуют выбрать разрушительный стиль действий, не оправдать ожиданий своего партнера или проиграть сопернику.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам придерживаться в любви принципа проактивности. Не стоит энергично развивать отношения и включаться в предложенные игры на пределе своих возможностей - но можно и нужно воспользоваться необычным моментом, чтобы напомнить о себе и создать небольшую интригу на будущее.