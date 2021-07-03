Множество идей и планов — финансовый гороскоп на 4 июля

Сегодня в наших головах будет очень много идей на миллион.

Овен

Овны сегодня будут склонны выполнять работу не просто механически, а с желанием внести элемент своего оригинального подхода, вкладывая частичку своей индивидуальности в свой труд. Это хороший день для переосмысления своего подхода к профессиональной деятельности. Однако сейчас это может оказаться излишне затратным и не очень удачным в плане реализации.

Телец

Весь этот день, так или иначе, Тельцы могут ощущать помехи в работе. Особенно это относится к делам, связанным с использованием компьютерной техники и информационных технологий в целом. Возможны сбои в работе компьютеров и обрывы интернета. Делайте резервные копии важных файлов. Не лучшее время для установления деловых контактов и поездок.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут быть дополнительные финансовые затраты, связанные с нарушениями в рабочем ритме. Нежелательно в это время заниматься долгосрочным и среднесрочным планированием, поскольку ситуация складывается совершенно непредсказуемо. В результате изменений в обстоятельствах вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Рак

Раки в этот день могут не проявлять склонности подчиняться требованиям начальства. Ваше желание все делать по-своему, без согласования в теми, кто заинтересован в результате вашего труда, может привести к конфликтной ситуации. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Руководящим работникам рекомендуется воздерживаться от принятия поспешных управленческих решений.

Лев

Львы, проходящие профессиональное обучение, в этот день вряд ли смогут сосредоточиться на серьезном изучении предметов. Возможно, ваше внимание будет отвлечено на какое-то другое дело, которое, как впоследствии может выясниться, не оправдает ваших ожиданий. Берегите свою репутацию. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой вы хорошо разбираетесь и в которой имеете большой опыт.

Дева

Если работа Дев связана с использованием технических средств и особенно компьютерной техники, то вы можете часто сталкиваться с аварийными ситуациями и сбоями. На устранение неполадок может быть потрачено много времени, и вы рискуете не уложиться в график работ. Старайтесь заблаговременно сохранять копии важных файлов и документов во избежание их возможной утраты.

Весы

Весы сегодня могут столкнуться с неожиданными изменениями внешних обстоятельств, и это неблагоприятно отразится на результативности в работе. Особенно это касается деятельности, связанной с деловым партнерским сотрудничеством и обслуживанием клиентов. Бизнесмены могут столкнуться с нарушением действующих договоренностей со стороны деловых партнеров.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут осложниться дела, связанные с дальними командировками и обменом опытом. Возможно, вы почувствуете, что вам не хватает знаний, чтобы грамотно решить некоторые текущие вопросы. Тема повышения квалификации может стать особенно актуальной. Отношения в трудовом коллективе могут быть нестабильными – возможны частые ошибки в работе.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам воздерживаться от заключения рискованных сделок, связанных с финансовыми спекуляциями. Особенно это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже. День обещает стать крайне нестабильным, и вы рискуете потерять финансовые ресурсы в биржевой игре. Старайтесь закрывать открытые позиции не дожидаясь, когда они уйдут в убыток.

Козерог

Звезды не советуют Козерогам планировать в этот день завершение важных проектов. На финальном этапе работ могут произойти непредвиденные сбои, и вы рискуете понести убытки. Особенно это касается работы строителей, которым предстоит сдавать готовый объект заказчику. Также это не лучший день для ведения переговоров относительно сделок с недвижимостью.

Водолей

Водолеям в этот день будет нелегко сосредоточиться на выполнении текущей работы. Всему виной может стать крайне нестабильная психологическая обстановка в трудовом коллективе. Не следует расходовать время на посторонние разговоры. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы. Также это неблагоприятный день для профессионального обучения.

Рыбы

Рыбы, имеющие творческие профессии, сегодня будут наполнены множеством идей и планов. Старайтесь сконцентрироваться на каком-то одном направлении, обещающем наибольшую прибыль. Не распыляйте свои силы на множество мелких дел – так вы рискуете ничего не успеть в итоге. В течение дня возможны мелкие неурядицы и нестыковки при попытке согласовать работу с другими людьми.