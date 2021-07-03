Судьба подкинет сюрпризы — гороскоп на 4 июля

23-24 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Урана сулит финансовую нестабильность, но проблемы будут и в других сферах.

Возрастет эмоциональная возбудимость, капризность, тяга к свободе и экстриму, страстность, упрямство, агрессивность. В лучшем случае, такие настроения натолкнутся на спасительный барьер и контроль, в худшем - велик риск травм, стрессов, кризисов, острых волнений, внезапных трат и других форс-мажорных моментов. Нужна страховка в испытании, эксперименте, модернизации, игре, бизнесе, занятиях спортом, в быту и на отдыхе. Нет гарантий удачи при выборе подарка или новинки. Нежелательны инвестиции.

Овен

Сегодня Овнам важно грамотно распорядиться ресурсами, особенно при лимите на расходы. Оптимизировать список трат поможет долгосрочный план. Не помешает и резерв на случай сюрприза: им может стать непредвиденная покупка, спонтанный взнос в общий бюджет, бракованный или просроченный товар, ошибка в выборе подарка, новинки, детской вещи, игрушки, продукта питания, аксессуара для спорта или отдыха.

Телец

Тельцам сегодня не обойтись без организованности (особенно, при переменах в доме и в романтических ситуациях). Приняв правила или смирившись с контролем, они лишатся права на часть своих капризов, но также избегут стрессовых моментов, которые рискуют создать себе и другим. Неверный баланс свободы и дисциплины - путь к срыву эксперимента, переходу приятного волнения в нервозность и агрессию.

Близнецы

Обстоятельства этого дня мешают Близнецам мыслить практично. Возрастает риск втянуться в опасную игру, затратное развлечение или в долгосрочный экспериментальный проект без твердых гарантий. Звезды напоминают, что прогнозы сейчас затруднены, и есть опасность потерять часть сбережений. Не всякая комбинация сможет обеспечить вам прочный материальный тыл и стабильную финансовую подушку безопасности.

Рак

Сегодня Ракам не помешает дальновидность. Она особенно важна в денежных делах и при участии в коллективном эксперименте. Не исключен сюрприз в ходе шоппинга, в процессе закупки материалов или сбыта продуктов творчества. Не всегда возможны гарантия и страховка, не будет лишней группа поддержки. Возможна частичная модернизация финансовых планов, неожиданная покупка на распродаже или через друзей.

Лев

Сегодня у Львов могут измениться планы. День провоцирует нервозность, сулит любовные волнения, сюрпризы в дружбе, семье или профессии, неожиданный эффект инициатив. Вредны упрямство, недисциплинированность, вспыльчивость, расточительность и эксцентричность. Это не лучший момент для необратимых шагов и начинаний с прицелом на стабильность. Рискованны траты: легко купить то, что скоро разонравится.

Дева

Атмосфера дня подталкивает практичных Дев к нестандартным схемам, подпитывает их тайную жажду новизны, острых ощущений или творчества. Вместо разумных взвешенных действий они способны принять непопулярное решение, создающее им лишние проблемы, или пойти к цели не прямым, а кружным путем. День хорош лишь для отдыха, креатива и авантюр, лучше избегать официальных контактов и оформления документов.

Весы

Весам стоит воздержаться от расходов и финансовых авантюр, с осторожностью участвовать в коллективных проектах и неформальных акциях (включая рекламные и развлекательные). Это день риска или теста на усвоение уроков. Важно не повторять роковых ошибок прошлого. Возможен кризис или стресс в любви, бизнесе, спорте, дружбе, при внедрении инновации. Лучше не иметь дела с чужими ресурсами, кредитами.

Скорпион

Скорпионов ждут сюрпризы и кризисы в любом взаимодействии с людьми. Этот день снижает надежность, добавляет волнений и стрессов, обостряет конкуренцию, провоцирует лихачество и драматичные столкновения с «театральными» эффектами. Возможны ссоры с друзьями и родней, конфликты с клиентами, жильцами или заказчиками, расхождения интересов в творчестве и бизнес-партнерстве, любовные и брачные раздоры.

Стрелец

Стрельцам день может приготовить сюрприз в хозяйственной части, на работе, в медицинской или финансовой области, в сфере обслуживания. Возрастают риски в путешествиях, особенно, авиаперелетах. Возможны ссоры с помощниками, острые ситуации с питомцами. Рискованны эксперименты и обновления. Нежелательно отправляться в дорогу, приобретать транспортные билеты, оформлять визу или услугу за рубежом.

Козерог

Сегодня оригинальные идеи Козерогов перспективны по сути, но нередко сложны и затратны в исполнении. Не обойтись без вынужденного креатива, хитроумных трюков, лишних расходов, волнений и рисков. Стоит подумать, прежде чем поддаваться импульсу: тот же эффект можно получить позже, но более приятным путем. В зависимости от масштаба и характера каприза, имеет смысл подождать от месяца до полугода.

Водолей

Сегодня Водолеям нелегко справляться с вулканом страстей, адекватно реагировать на новшества быта и сложности бизнеса. Любовные, брачные, семейные, деловые и дружеские раздоры, а также социальные события могут действовать им на нервы и пробуждать в них худшие черты, например, упрямство и нетерпимость. Временно сдав свои позиции в игре или конкурентной борьбе, им важно не уступить в самом главном.

Рыбы

В бурных событиях этого дня у большинства Рыб есть возможность отыскать свою безопасную нишу. Звезды советуют воспользоваться ею, в целях экономии ресурса для будущих великих деяний. Сегодня все благие намерения оборачиваются суетой, вредной для здоровья. Исключение придется сделать для срочных дел: в течение дня может возникнуть острая необходимость в чем-то или потребоваться экспресс-услуга.