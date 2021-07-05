Экстрасенс рассказал, как пережить черный июль

Прожить июль без разочарований помогут советы экстрасенса Александра Литвина. Он рассказал, чем этот летний месяц опасен и на что следует обратить внимание.
А между тем июль — это игра времени, которое делает нас моложе.
Он сравнил семью в июле с группой детского сада, в которой дети играют в воспитателей. Основной проблемой меясца станет борьба за власть в семье, которой лучше постараться избежать, советует Литвинов.
В июле есть шанс влюбиться, как в первый раз. Аналитик советует не принимать в штыки ухаживания, даже если человек не соответствует вкусам.
Надежда на воспитателей со стороны не оправдает себя, лучший контролер – родительские инстинкты, а чужие дядя или тетя - не сторожа вашим отпрыскам.
Особенно опасно большое скопление детей и перемещение в транспорте. Отдых нужно организовывать тщательно, лучше под присмотром родителей.
Многочисленные наблюдения показывают, что часто после приготовления домашнего кваса погода становится более комфортной.
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