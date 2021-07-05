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Экстрасенс рассказал, как пережить черный июль

5 июля 2021ГороскопыСлово и Дело

Прожить июль без разочарований помогут советы экстрасенса Александра Литвина. Он рассказал, чем этот летний месяц опасен и на что следует обратить внимание.

Экстрасенс рассказал, как пережить черный июль
Человек в июле склонен к « погружению в детство» , давая волю эмоциям, каждая из которых будет яркой и непродолжительной. В зависимости от дня месяца люди будут испытывать агрессию, мечтательность, застенчивость и категоричность.

А между тем июль — это игра времени, которое делает нас моложе.

Он сравнил семью в июле с группой детского сада, в которой дети играют в воспитателей. Основной проблемой меясца станет борьба за власть в семье, которой лучше постараться избежать, советует Литвинов.

В июле есть шанс влюбиться, как в первый раз. Аналитик советует не принимать в штыки ухаживания, даже если человек не соответствует вкусам.

Детей в июле лучше держать при себе, иначе возможны различные чрезвычайные ситуации.

Надежда на воспитателей со стороны не оправдает себя, лучший контролер – родительские инстинкты, а чужие дядя или тетя - не сторожа вашим отпрыскам.

Особенно опасно большое скопление детей и перемещение в транспорте. Отдых нужно организовывать тщательно, лучше под присмотром родителей.

Пребывание на солнце в июле тоже нужно особо контролировать, не стоит есть мороженое и пить ледяную воду. Высока вероятность тепловых ударов, инсультов и инфарктов, важно не допускать обезвоживания. В этом летнем месяце самый сезон для вишни, черешни и крыжовника. Пить лучше всего квас собственного приготовления.

Многочисленные наблюдения показывают, что часто после приготовления домашнего кваса погода становится более комфортной.

Аналитик не рекомендовал начинать в июле какие-то серьезные дела. Причина этого — свойственная июлю детская невнимательность. Рутинные дела летом выполнять гораздо сложнее. А вот развлечениям стоит уделить время и деньги — нужно позволить себе познать что-то новое, чтобы избежать спонтанных незапланированных покупок в будущем.
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