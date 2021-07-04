Попридержите коней — финансовый гороскоп на 5 июля

Инициатива сегодня наказуема, поэтому не берите на себя дополнительные дела.
В вопросах делового сотрудничества и работы с информацией Овны сегодня способны проявить удивительную изобретательность. Успешно пойдет работа с документами, многие вопросы будут легко решаться в ходе поездок и личных контактов. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен. Однако работникам гостиниц следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.
Тельцы могут сегодня проявить изобретательность при принятии финансовых решений. Вы сможете найти неожиданные решения в трудноразрешимых вопросах. Также, это хороший день для тестирования новых методов работы, совершенствования профессионального мастерства. Старайтесь меньше времени тратить на посторонние разговоры в рабочее время.
Близнецам в этот день удастся легко вписаться в коллективный производственный процесс и чувствовать себя востребованными. Начинайте любые дела хорошим настроением и уверенностью в успехе – удача будет сопутствовать вам. Вместе с тем воздержитесь от контактов с начальством без крайней необходимости. Старайтесь все вопросы решать самостоятельно или во взаимодействии с членами коллектива.
Ракам звезды советуют не привлекать к себе внимания в ходе трудовой деятельности. Вы будете гораздо успешнее действовать в условиях тишины и спокойствия. Можно обращаться к начальству с вопросами выплаты компенсаций, льгот. Между тем для студентов день складывается с затруднениями из-за сложностей с усвоением учебного материала. Также могут возникать сложности при прохождении стажировки и производственной практики.
У Львов удачный день для работы в составе группы единомышленников. Вы сможете узнать много полезного в ходе обмена мнениями и опытом по профессиональным вопросам. Хорошее время для детальной проработки бизнес-плана. Воздерживайтесь от вложения финансовых ресурсов в сомнительные проекты, не берите и не давайте денег взаймы.
Удачно складываются дела у Дев, занимающих руководящие должности и планирующих проведение структурных реформ. Вы сможете безболезненно провести кадровые перестановки и оптимизировать бюджетные расходы. Сейчас хорошее время для внесения изменений в график работ. От переговоров и подписания договоров о сотрудничестве лучше воздержаться.
У Весов сегодняшний день может быть связан с нарушением согласованности в работе между начальством и подчиненными. Руководящим работникам рекомендуется контролировать и перепроверять то, как подчиненные выполняют поручения. Вместе с тем это благоприятное время для служебных командировок и работы вахтовым методом.
У Скорпионов, занимающих руководящие должности, не лучший день для проведения кадровых перестановок. Подобные меры могут лишь ухудшить показатели в работе. Старайтесь руководствоваться правилом о том, чтобы не трогать то, что пока неплохо работает. В профессиональной учебе будет нелегко усвоить новый учебный материал. Возможно, вам придется заново повторять пройденный материал.
У Стрельцов сегодня могут усилиться творческие способности и умение находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Используйте это время для активизации интеллектуального труда. Успешно развивается деловое партнерское сотрудничество. Вместе с тем вы можете столкнуться с осложнениями при завершении работы над проектами. Будьте внимательнее, и все перепроверяйте.
Козерогам, возможно, удастся улучшить отношения с коллегами по трудовому коллективу. Благодаря этому некоторые текущие вопросы найдут быстрое положительное решение. Однако у офисных служащих могут быть непредвиденные сбои в работе из-за поломок компьютеров и сбоев в работе программного обеспечения. Старайтесь заблаговременно сохранять копии важных файлов и документов.
У Водолеев, связанных с непосредственным контактом с клиентами, сегодняшний день может пройти с мелкими осложнениями. Старайтесь внимательнее выслушивать пожелания клиентов, не полагайтесь на память, записывайте все самое важное, что необходимо сделать. Если есть такая возможность, то делегируйте часть своих полномочий партнерам или напарникам.
Рыбам в этот день звезды советуют воздерживаться от проявления личной инициативы в новых делах. Старайтесь браться только за ту работу, которая вам хорошо знакома и в которой вы чувствуете себя профессионалами. Традиционный труд на данном этапе будет более успешным. При столкновении с новыми задачами вы можете не найти правильного решения из-за недостатка знаний и квалификации.
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