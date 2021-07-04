Наслаждаемся моментом — любовный гороскоп на 5 июля

Остановите время и наслаждайтесь тем, что вы рядом.

Овен

В этот день Овны немного ленивы и могут оказаться не столь предприимчивыми в делах сердечных, как в другие дни. Это не самый подходящий момент для активного развития отношений и не слишком удачный для первой важной встречи. Свидания предпочтительнее в спокойном и «сытном» месте, например, в кафе.

Телец

В этот день звезды советуют Тельцам не поддаваться слепо своим ощущениям и чувствам. Некоторые эмоции (в том числе, негативные) могут быть навязаны извне - или сгенерированы собственной психикой, давшей легкий сбой из-за волнений. Свободным Тельцам лучше воздержаться от поиска новых симпатий.

Близнецы

Близнецов в эти сутки может временно покинуть их общительность и легкость на подъем. Их окажется не так-то просто выманить на любовное свидание или сподвигнуть на искрометную романтическую переписку. Свободные Близнецы легко смирятся с одиночеством, особенно, если оно гарантирует им комфорт.

Рак

Сегодня влюбленных Раков тянет на творчество, которому они стремятся придать прикладной и немного магический характер. Многие Раки не прочь подарить объекту своих симпатий оригинальный хэнд-мейд презент или накормить лично приготовленным блюдом, в надежде, что с ним передадутся «любовные флюиды».

Лев

Влюбленным Львам сегодня важно не гнаться за миражом, даже подкрепленным солидными материальными аргументами. Некоторые Львы будут способны гнуть свою линию себе же во вред, из упрямства или по инерции. Свободным Львам звезды советуют отложить знакомство с предполагаемым кандидатом в партнеры.

Дева

Сегодня Дев и их партнеров сближает чувственность, гедонистический настрой и интерес ко всему необычному. Это отличный день для посещения ресторана с экзотической кухней или концерта этнической музыки. Если ваш партнер - носитель другой культуры, вас особенно заинтересуют некоторые ее подробности.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам избегать в делах сердечных любой чрезмерности. В том числе, не стоит увлекаться экспериментами в спальне и создавать общий бюджет без права партнеров на личные траты. Не самый удачный момент для первой встречи и для вручения экзотического подарка с интимным подтекстом.

Скорпион

Сегодня многие Скорпионы увидят или почувствуют, что их партнеры не в духе. Скорее всего, на то будут причины. Не стоит спешить с предложением, извинением, объяснением или оправданием, так как истинное взаимопонимание в этот день затруднено. Первое свидание и важную встречу имеет смысл отложить.

Стрелец

Сегодня влюбленных Стрельцов преследуют мелкие недоразумения и странности, с которыми им лучше заранее мудро смириться. Они почти не влияют на судьбу их отношений с любимым человеком, зато способны основательно подпортить им личный настрой или омрачить эмоциональный фон романтической встречи.

Козерог

День стимулирует любовную фантазию Козерогов, под его влиянием они могут стать очень изобретательными и чувственными. Звезды советуют им не торопить события и налаждаться моментом: удивительные ощущения, которые дарят эти сутки, могут никогда больше не повториться или не вызвать такого же отклика.

Водолей

В этот день Водолеи рискуют допустить в любви ошибку, так как часто исходят из неверного или надуманного посыла. Они могут опираться на ложные идеи или зацикливаться на негативных деталях момента вместо положительных. Свободные Водолеи могут ошибиться с выбором партнера или тактики его поиска.

Рыбы

Сегодня Рыбы готовы наслаждаться моментом вместе со своими возлюбленными. Важно, чтобы те были готовы разделить настроение Рыб - в противном случае, мощный поток эмоциональной энергии будет течь лишь в одном направлении и чувствительные Рыбы начнут испытывать досаду из-за нехватки обратной связи.