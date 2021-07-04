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Отложите важные дела на завтра — гороскоп на 5 июля

4 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня лучше выбрать пассивный режим. Не стоит запускать проект, включаться в новый учебный или рабочий цикл.

Отложите важные дела на завтра — гороскоп на 5 июля
Фото: rambler

Луна в Тельце в эти сутки работает тормозом, склоняет к лени, инертности и зависимости от земных удовольствий. Также, это день капризов, странностей, девиаций, иррационального залипания на вредных привычках и специфичных пристрастиях. Возможен интерес к магии и к тайным граням реальности. Желательно следить за качеством пищи и чистотой помыслов. Не рекомендуются занятия, подразумевающие подвижность и гибкость, активные контакты и интенсивная интеллектуальная деятельность.

Овен

На эти сутки Овнам лучше не планировать важные начинания и подвижные сложные занятия. Обстановка склоняет к инертности, возможна лень и повышенная тяга к комфорту. Не стоит пренебрегать полноценным питанием: это лучший способ восстановить силы на ближайшие дни. Также день располагает к хозяйственности. Неожиданную пользу могут принести не только новинки, но и старые, незаслуженно забытые вещи.

Телец

Сегодня Тельцам лучше поставить на первое место личные нужды и здоровье. К сигналам своего тела и психологическим ощущениям желательно отнестись с долей недоверия: вплоть до ночи возможны навязчивые капризы и привычки, несущие вред. Не исключена одержимость странным чувством, пищевая зависимость, зацикленность на человеке или идее. Не стоит тесно контактировать с недоброжелателями и завистниками.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам сократить круг общения. Если есть настрой и позволяет обстановка, хорошо провести часть дня в одиночестве: оно поможет вам восстановить ваши психологические резервы. Нежелательно голодание, но не стоит и злоупотреблять едой (особенно сложными, тяжелыми и насыщенными блюдами). Персональные инициативы и участие в активных мероприятиях лучше отложить до завтра.

Рак

Сегодня Ракам не стоит резко менять планы. Если что-то смущает, лучше выждать: вскоре ситуация разъяснится или потеряет значение. Не рекомендуется приступать к новым делам. Если на повестке дня шоппинг, стоит ограничиться плановыми покупками и не увлекаться экспромтами. В общении с единомышленниками не помешает чуткость: вероятно, кто-то из них - из категории «оборотней» и скоро покинет команду.

Лев

Львам сегодня желательно критичнее относиться к выбранной цели, равно как и к средству ее достижения. И то, и другое может иметь ложный сомнительный характер, что выяснится уже в пределах текущего месяца и грозит стать предметом огорчения. Осторожность особенно важна, если вы стеснены в средствах и не можете позволить себе лишнее, а также, если вы отвечаете за большой проект или за других людей.

Дева

Сегодня Девы остаются прирожденными материалистами, но при этом не чужды романтики и философии. Им в равной степени нужен душевный и телесный комфорт. Многих Дев будут манить практичные теории, примиряющие земное и возвышенное, далекие страны и культуры, экзотика, иностранная кухня. Успехи вероятнее в уже начатом деле или в знакомой области. Возможна погоня за прошлым или за ускользающей мечтой.

Весы

Весы вплоть до ночи идут по дороге искушений, лучшее средство против которых - внутренний иммунитет. Весы, уже обладающие нужным опытом (в том числе, печальным) уверенно отвернутся от того, что грозит им повторением проблем. Но в зоне риска остаются доверчивые, неопытные, легкомысленные и забывчивые представители знака. Все важные решения и начинания, включая финансовые, сегодня лучше отложить.

Скорпион

Сегодня Скорпионов может огорчить настрой нужных им людей. Скорпионы, ищущие популярности, могут столкнуться с неприятием своих проектов публикой. Несмотря на сложность этой ситуации, нет смысла срочно бросаться вычислять причину и исправлять ошибки: корни происходящего иррациональны, и разумнее просто переждать неприятный момент. Это не лучший день для договоренностей, визитов, рекламных акций.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит браться за важные дела и вступать в ответственные переговоры. Лучше заниматься рутиной и заранее готовиться к тому, что в ней не все пойдет гладко. Спектр сюрпризов может простираться от мелких отклонений в стандартном режиме до нештатной ситуации, не объяснимой никакими логическими причинами. Не стоит приступать в этот день к циклу лечения и выходить на новую работу.

Козерог

Сегодня одно из лучших занятий для Козерога - обдумывать креативные замыслы. Что касается их практического воплощения, с ним звезды советуют повременить: можно заложить неудачный цикл на будущее или испортить уже сделанное. Велика вероятность соблазниться оригинальной, но уже теряющей актуальность идеей. По возможности, стоит отложить лишнюю суету и использовать эти сутки для пассивного отдыха.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить ответственные действия и снизить рутинные нагрузки. Также в эти сутки стоит избегать недружелюбных компаний, общения с токсичными коллегами и домочадцами, пребывания в некомфортном секторе территории, дома или офиса (лучше на время покинуть негостеприимное или непригодное для вашего пребывания место). Желательно следить за качеством продуктов и лекарств.

Рыбы

Сегодня лучший выбор для Рыб - плыть по течению. Не время для утомительной гонки за успехом. Звезды советуют с благодарностью принять все, что в данный момент дает жизнь - или молча уйти, если обстановка не соответствует ожиданиям и не вписывается в ваши идеалы. Это подходящий день для спокойного отдыха с ноткой экзотики, а если вы полны энергии, то для мелких обновлений в знакомой вам области.

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