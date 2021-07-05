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Держим при себе свои надежды — любовный гороскоп на 6 июля

5 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит говорить второй половинке о своих ожиданиях — можете испортить отношения.

Держим при себе свои надежды — любовный гороскоп на 6 июля
Фото: depositphotos

Овен

Овнам не стоит пропускать этот день, если они хотят добавить своей личной жизни динамики. Даже самые занятые представители знака легко найдут время и силы для встречи с объектом своих романтических симпатий. Свободные Овны смогут поддержать интересующее их личное знакомство (возможно, не одно).

Телец

Сегодня Тельцам как нельзя лучше подходит в любви девиз «смотри на вещи проще». Перестав драматизировать ситуацию или нагнетать таинственность, они увидят свой роман с другой стороны и найдут в нем немало позитивных граней. Свободным Тельцам обстановка этих суток поможет знакомиться и флиртовать.

Близнецы

Сегодня Близнецы открыты романтике, а наиболее гармоничны для них честные отношения на равных. Там, где есть дистанция, тайна или неравенство, Близнецы обожествляют партнера и не совсем реалистично видят ситуацию. Но именно второй вариант они склонны расценивать как идеальный и многообещающий.

Рак

В этот день звезды советуют Ракам покорять сердце любимого человека легкостью на подъем, общительностью и душевной гибкостью. Можно блеснуть эрудицией, но не стоит подавать свои знания как истину в последней инстанции: сегодня это выглядит слишком пафосно. Лучше продемонстрируйте чувство юмора.

Лев

Сегодня хороший день для романтической встречи и Львам не стоит его упускать. Львам, пребывающим в поиске, тоже не стоит терять время: день повышает шансы столкнуться с будущей половинкой в неожиданном месте, но на будничных основаниях - например, в командировке или на профессиональной выставке.

Дева

Сегодня занятость не мешает Девам думать о любви, но личная жизнь все может оказаться оттеснена для них на второе место, в силу объективных обстоятельств. День благоприятствует служебным романам: можно поддерживать связь с объектом симпатий, не нарушая основ профессиональной этики и других правил.

Весы

Сегодня звезды советуют влюбленным Весам не обращать внимание на отдельные «слепые пятна» в событиях: на их личные планы они не влияют. Если сами Весы поддержат в общении с любимым человеком правильный тон, все будет в порядке. Не стоит загадывать наперед там, где не определилась еще сама судьба.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше держать в любви «эмоциональный нейтралитет». Это не лучший момент для всплеска чувств, независимо от их позитивной или негативной окраски. А вот уходить от общения нежелательно: это может быть расценено как холодность, манипуляция, надменность или отказ продолжать контакт.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше следовать стандартным любовным ритуалам или заранее составленным планам. Это верный способ сохранить гармонию, ясность и доверие. В романах, которых еще только завязываются, он поможет с самого начала поставить отношения на правильные рельсы, избежав идеализма и самообмана.

Козерог

Влюбленных Козерогов этот день сделает более предусмотрительными. Они вряд ли решатся на романтическое приключение или дадут волю переполняющим их чувствам, не оценив предварительно ситуацию и не продумав скрупулезно все детали. Им стоит помнить, что заранее просчитать все подробности невозможно.

Водолей

Сегодня Водолеи предпочитают строго следовать в своих контактах с представителями противоположного пола плану и принципу. Поверхностное общение с Водолеями будет легким, но в интимной обстановке могут проявиться особенности, не всегда приятные партнеру (например, эмоциональная отстраненность).

Рыбы

В этот день идеалы и эмоции влюбленных Рыб не всегда укладываются в стандартные обороты речи. Многие Рыбы рискуют быть не понятыми или даже осмеянными, если попытаются искренне выразить то, что чувствуют. Если в отношениях еще нет полного доверия, им лучше держать при себе свои надежды и ожидания.

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