Верим в свои силы — финансовый гороскоп на 6 июля

Сегодня очень важно быть уверенным в себе, чтобы побороть любые неприятности.

Овен

Овнам, работающим в сфере торговли, в этот день не рекомендуется заключать новые торговые сделки. Особенно нежелательно торопиться при принятии тех или иных решений. Дело в том, что вам могут предложить заключить сделку в кратчайшие сроки и, поторопившись, вы можете поступить необдуманно и в убыток себе. Будьте внимательнее при индивидуальном обслуживании клиентов.

Телец

Тельцам звезды не советуют принимать решения относительно расходования финансовых ресурсов. Это особенно относится к приобретению товаров. Сильное желание увеличить уровень доходов, столь характерное для вас сегодня, может привести к большому расходованию сил без соответствующей финансовой отдачи. Задачей этого дня должно стать не столько преумножение, сколько сохранение от растраты имеющихся финансовых ресурсов.

Близнецы

Для Близнецов сегодня будет важно умение самостоятельно принимать решения. Вы будете склонны действовать энергично и без промедления реализовывать задуманное. Можно и нужно прислушиваться к другим мнениям, но итоговое решение должно оставаться за вами. Однако звезды советуют не торопиться, поскольку именно из-за спешки вы можете принять ошибочные решения.

Рак

Раки в этот день могут столкнуться с ситуацией, которая будет ограничивать свободу действий. Возможно, вы будете вынуждены выполнять ранее достигнутые соглашения и не сможете преодолеть их ограничивающие влияния. Также может ухудшиться самочувствие, что не позволит вам действовать энергично. Опасайтесь ввязываться в любые тайные дела, уходите от сплетен и интриг.

Лев

Львам в этот день будет сложнее находить взаимопонимание при работе в трудовом коллективе. Люди, которых вы считали своими друзьями и единомышленникам, могут иметь другое мнение по ряду ключевых вопросов. Поэтому вы вряд ли сможете заручиться поддержкой своих инициатив. Бизнесменам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы из-за изменившихся внешних обстоятельств.

Дева

Девы в этот день могут быть настроены решительно и проявят готовность настойчиво добиваться поставленных целей. Ваши усилия будут вознаграждены по заслугам. Однако старайтесь подходить к делам без лишних эмоций. Опасайтесь принятия поспешных решений – особенно это относится к руководящим работникам. Прежде чем принять важное решение возьмите паузу на его обдумывание.

Весы

Весам звезды советуют прилагать усилия для повышения уровня профессиональных знаний. Успешно проходит деловая переписка и обмен опытом с более опытными коллегами. Вы способны существенно продвинуться в профессиональном обучении, проявят старание, энергично изучая предметы. Воздержитесь от споров с окружающими и больше сосредоточьтесь на конкретике в работе.

Скорпион

Скорпионы, работающие в сфере финансов, сегодня будут склонны допускать мелкие, но досадные ошибки. Основная причина ошибок – поспешность, торопливость. Старайтесь держать под контролем свои эмоции, и тогда ваша работа пойдет более продуктивно. Это не лучшее время для внесения изменений в график работы и перехода на другую работу в рамках одной фирмы.

Стрелец

Стрельцам, работающим над обслуживанием клиентов, в этот день, возможно, придется иметь дела с людьми, ведущими себя излишне эмоционально и агрессивно. Старайтесь сохранять спокойствие и невозмутимость, даже если вас провоцируют на конфликт. Это не лучший день для публичных заявлений и сдачи экзаменов при переаттестации. Бизнесмены могут столкнуться с нарушением действующих договоренностей.

Козерог

Напряженных психологический климат в трудовом коллективе – вот с чем Козерогам, возможно, придется столкнуться сегодня. Также это не лучший день для выполнения текущей работы, связанной с обслуживанием техники и механизмов – возможны технические сбои и мелкие производственные травмы. Старайтесь не отвлекаться от текущей работы на посторонние разговоры и контакты.

Водолей

У Водолеев в этот день могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами и клиентами. Это особенно относится к нестандартным новым ситуациям, с которым вам раньше не приходилось сталкиваться. В любой сложной ситуации старайтесь не терять самообладания и вести себя предельно тактично. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете.

Рыбы

Рыбы, работающие в офисе или в строительной организации, сегодня могут столкнуться с осложнениями. Возможны технические сбои и недоразумения с коллегами. Из-за нарушений договоренностей со стороны подрядчиков строители могут много времени потерять в простое. В результате вы можете не успеть выполнить запланированную на сегодня работу. А вот для профессиональной учебы день благоприятен.