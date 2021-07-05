Обстоятельства помешают заработать больше — финансовый гороскоп на 5-11 июля

Неделя для денег будет не очень.

В первой половине недели обстоятельства помешают получить премию или приз, доход от проведения праздника, ценный подарок.

Не сложится с крупной покупкой. Можно лишиться дорогой вещи (возможно, украшения из золота). В четверг и пятницу финансовые решения станут спонтанными и из-за этого неудачными. Самым сложным будет удержаться от действий. Возможно, у вас поменяются к худшему обстоятельства, и вам покажется, что если сделать что-то немедленно, то все удастся вернуть как было. А возможно, вам сделают такое «выгодное» предложение или вы увидите такую красивую вещь, что выложить тут же деньги покажется вам самым разумным. На самом деле это не так. На выходных не делайте резких движений. Нельзя давать ход идеям, которые пришли вам в голову только сейчас, делать спонтанные крупные покупки, принимать окончательные решения по деньгам: в субботу наступит Новолуние, и вы будете чувствовать себя растерянно и плохо ориентироваться в ситуации.

Овен

У Овнов в самом начале недели могут вырасти доходы у всех тех, чья деятельность имеет отношение к недвижимости. Если вы работаете на арендуемых площадях и помещениях, то ваши доходы возрастут. Также это хорошее время для финансовых работников и тех, кто зарабатывает деньги своими руками и своим мастерством, ремесленничеством. В течение всей остальной недели возрастает риск финансовых потерь. Не следует вкладывать крупные деньги в рискованные проекты. Расчет на удачу в финансовых вопросах сейчас не будет оправдан. Воздержитесь от обмена валюты. Этот период может быть связан с усилением азартного желания добиться больших финансовых успехов за короткий срок. Однако именно тут вас могут поджидать неудачи. Постарайтесь сосредоточиться на тех делах, которые вы хорошо знаете и умеете. Не следует совершенствовать то, что и так неплохо работает. Это не лучший день для творческой активности, изменения своего имиджа. На проведение рекламных акций пока лучше не тратить деньги, поскольку они могут не дать ожидаемого положительного эффекта.

Телец

Если Тельцы хотят добиться исполнения своих желаний, то старайтесь максимум усилий прилагать в самом начале недели. В это время обещают стать успешными ваши инициативы, направленные на расширение и укрепление деловых связей. Люди с легкостью будут идти вам навстречу и окажут любые доступные информационные услуги. В остальные дни недели ситуация не столь благоприятная. Возможно, вам придется столкнуться с ограничениями внешних обстоятельств. Вам будет казаться, что вы попали в водоворот событий, которые действуют помимо вашей воли, и вы не в силах ничего поменять. Возможно, это так и есть на самом деле, и не стоит тратить энергию на заведомо неисполнимые дела. Требуется строго соблюдать дисциплину труда и служебные инструкции. Постарайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Ваша оплошность не останется незамеченной и может стать предметом разбирательства. Другая тема дня – трудности при реализации инициатив. Прежде чем предпринимать важные шаги, не мешало бы посоветоваться с близкими людьми, членами семьи или вышестоящим руководством.

Близнецы

В самом начале недели звезды советуют Близнецам, имеющим свой бизнес, заниматься благотворительной деятельностью. Деньги, пожертвованные вами на оказание помощи нуждающимся, не пропадут и обязательно вернутся вам новыми прибылями. Наиболее преуспевают те из вас, у кого имеется несколько источников дохода. Остальные дни недели складывается крайне нестабильно с точки зрения работы с информационными потоками. Возможно, вам будет поступать много разнообразной информации, использовать которую с пользой для себя будет проблематично. Причина этого в том, что многие сведения могут оказаться недостоверными. И не мешало бы перепроверить их всеми доступными вам способами. Торговцы могут столкнуться с обманом, мошенничеством, неисполнением обязательств. Это неблагоприятные дни для любой деятельности, связанной с оформлением деловых бумаг, документов, а также с индивидуальным обслуживанием клиентов. От новых знакомств пока лучше воздержаться.

Рак

Ракам в самом начале недели рекомендуется сохранять личную инициативу в делах, и при этом стараться не замыкаться только на индивидуальной трудовой деятельности. Сейчас вы способны к успешному деловому сотрудничеству в коллективном трудовом процессе. Ищите опору и понимание в единомышленниках. Благодаря их советам вы сможете принимать единственно верные решения. Остальные дни могут быть отмечены нестабильными финансовыми поступлениями. Это особенно относится к тем, кто работает на сдельной системе оплаты. Ваша производительность труда может снизиться из-за неожиданного изменения внешних обстоятельств. Также это не лучший день для разработки бизнес-плана – слишком нестабильная сейчас ситуация, чтобы строить серьезные планы на будущее. Главная задача этой недели сводится к сохранению имеющихся финансовых ресурсов. Не поддавайтесь на эмоциональный импульс купить ту или иную вещь. Не давайте и не берите деньги взаймы. Возможны задержки в получении денег, приходящих через банковские платежи.

Лев

В самом начале недели Львы, занимающие руководящие должности, могут получить важные сведения, благодаря которым сложится правильное представление о текущей ситуации. Это хорошее время для урегулирования серьезных вопросов мягкими и ненавязчивыми методами. Помните, что, несмотря на вашу готовность к решительным действиям, вы будете намного успешнее, если будете учитывать не только свое мнение, но и искать компромиссные решения. В остальные дни недели усиливается напряженность в карьере и в деловом партнерстве. Старайтесь воздерживаться от личных инициатив, которые заранее и с кем не были согласованы. В этом случае вас могут обвинить в самоуправстве. Поэтому, самая лучшая тактика – спокойно и без эмоций выполнять все то, что от вас ждет начальство. При приеме и оформлении заказов в сфере услуг постарайтесь внимательнее выслушивать и фиксировать пожелания клиентов. Не забывайте о том, что клиент всегда прав. Следует отметить, что в эти дни вам будет сложно удерживать под контролем свои эмоции.

Дева

Звезды советуют Девам в самом начале недели не зацикливаться на сиюминутных материальных выгодах, а думать о будущем, о перспективе. Это прекрасное время для деловых поездок и обмена опытом с коллегами. Многие вопросы будут решаться легко и свободно, как бы сами собой, благодаря удачно складывающимся обстоятельствам. Используйте эти дни для расширения багажа профессиональных знаний с целью повышения квалификации. В остальные дни недели ваша деловая активность может быть сопряжена с трудностями. Не рекомендуется делать что-либо в тайне или поступать в обход действующих правил и норм поведения. Все тайное и незаконное может быть вскрыто и негативно отразится на вашей деловой репутации. Дело в том, что сейчас ваша персона может находиться под пристальным наблюдением представителей фискальных властей. Возрастает вероятность внезапных проверок, контрольных закупок и ревизий. Непросто складываются эти дни для тех, кто находится в командировке или работает на вахте.

Весы

В самом начале недели у Весов, занимающих руководящие должности, есть шанс быстро и безболезненно реализовать структурные реформы. Вы сможете оптимизировать бюджет и сделать кадровые перестановки. Можно менять график работ. В вашем распоряжении могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы. Держите курс на обновление и отказ от всего того, что устарело или утратило свою былую эффективность. В остальные дни недели не следует торопиться завершать проекты, над которыми вы работаете продолжительное время. Именно на завершающем этапе могут проявиться какие-то серьезные недоделки, и вам придется этим заниматься. Поэтому вам, вероятно, придется вносить коррективы в свои планы и отодвигать на более позднее время сроки завершения проектов или сдачу объектов. Финансовая обстановка в эти дни складывается нестабильно. Постарайтесь обходиться своими деньгами и не влезать во внешние заимствования. Постарайтесь сосредоточиться на той работе, которую вы хорошо знаете и умеете.

Скорпион

У Скорпионов в самом начале недели складываются благоприятные условия для урегулирования имущественных споров и подписания юридически значимых соглашений. В частности, вы можете достигнуть мирового соглашения в затяжном судебном процессе. Также преуспевают работники рекламных и туристических агентств, издательских домов и дизайнерских студий. Ваша деловая репутация может заметно укрепиться. В остальные дни недели внешние обстоятельства складываются неблагоприятно. Вы можете оказаться в ситуации, когда станет невозможно хоть как-то повлиять на происходящее. И единственное, что вам остается, это как-то адаптироваться под неблагоприятные обстоятельства чтобы уменьшить риски убытков. Сложности могут затронуть тему карьеры, делового партнерского сотрудничества, обслуживания клиентов в сфере услуг и завершения любых проектов. В какой-то момент могут проясниться серьезные разногласия с деловыми партнерами и начальством по принципиальным вопросам. У представителей бизнеса могут быть сбои в рабочем ритме из-за нарушений действующих соглашений.

Стрелец

Стрельцы в самом начале недели будут настроены вполне конструктивно. Инженеры, изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения, что позволит быстрее и качественнее выполнить текущие задачи по работе. Преуспевают банковские служащие, бухгалтера, и работники страховых агентств и все те, кто имеет отношение к чужим деньгам. Можно менять график работы. Остальные дни недели могут быть отмечены сложностями. Прежде всего это относится к информационному обмену. Ваши деловые связи могут проходить через испытания. Приготовьтесь к тому, что некоторые данные вам обещания так и останутся неисполненными. И сами старайтесь не нарушать обещаний. Деловая переписка не прояснит, а лишь еще больше запутает понимание ситуации. Возможно, ваши поступки будут сталкиваться с непониманием или отсутствием поддержки со стороны коллег. Дисциплина труда в трудовом коллективе также оставляет желать лучшего. В связи со всем этими обстоятельствами вам сложно будет добиться выполнения плановых заданий и выйти на хороший уровень доходов.

Козерог

У Козерогов в самом начале недели может активизироваться деловое партнерское сотрудничество. Это благоприятное время для работников сферы услуг, связанных с торговлей модными товарами. Работники салонов красоты будут полностью обеспечены работой. Вы сможете предложить новые виды услуг, которые будут пользоваться популярностью у клиентов. Многие актуальные вопросы вы сможете легко и быстро решить за счет подключения своих деловых связей. В остальные дни недели вы можете столкнуться с попытками недобросовестных людей обмануть вас. Будьте осмотрительнее при выполнении финансовых расчетов с клиентами. Не давайте никому денег в долг, даже если у вас просят небольшую сумму и на кроткий срок. Воздержитесь от проведения банковских переводов и открытия банковских счетов. Будьте внимательнее при чтении документов, которые сопровождают подписание договора на страхование имущества – возможно, там будет такой пункт, который вас никоим образом не устроит. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от новшеств и экспериментов.

Водолей

Водолеям в самом начале недели звезды советуют искать опору в тех коллегах, с которыми у вас установились хорошие личные взаимоотношения. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет напоминать гармоничную семейную атмосферу, где все готовы будут дружно выполнять общее для всех дело. Это благоприятное время для наведения порядка в делах, подготовки бухгалтерских и иных отчетов о проделанной работе. Также могут улучшиться условия труда на вашем рабочем месте. В остальные дни недели ваши инициативы могут сталкиваться с серьезными препятствиями, и поэтому много времени будет затрачиваться не на созидательный труд, а на преодоление и борьбу. Возможно, обстоятельства будут складываться таким образом, что вы будете вынуждены отстаивать свою позицию и бороться за место под солнцем. Это время может быть связано с нестабильностью в деловых партнерских отношениях. Возможно, ваш партнер поведет себя непредсказуемым образом, и это поставит под сомнение реализацию некоторых ваших планов.

Рыбы

В самом начале недели Рыбам может сопутствовать удача при заключении торговых сделок. Можно делать оптовые закупки товара – этот товар будет пользоваться высоким покупательским спросом, и вы его быстро реализуете. Это прекрасное время для профессионального обучения, консультаций, обмена опытом с коллегами, совещаний, поездок, деловых встреч. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия и привлечь новых подписчиков и заказчиков. В остальные дни недели вашим текущим делам могут препятствовать. Не позволяйте никому отвлекать вас от дел посторонними разговорами или телефонными звонками. Возрастает вероятность возникновения сложных запутанных ситуаций, связанных как с непосредственно работой, так и с взаимоотношениями с коллегами. Если у вас нет полной ясности в каком-то вопросе, то не торопитесь браться за его решение. При контактах с коллегами по трудовому коллективу звезды советуют воздерживаться от критических суждений. Даже хорошие отношения могут испортиться, если работа выполняется непрофессионально.