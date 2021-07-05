Не верим на слово — гороскоп на 6 июля

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах упростит общение и поможет быть в курсе новостей.

В старых делах царит порядок, а вот в новых пока много «тумана». Главные ошибки дня связаны с доверчивостью, преждевременной надеждой, изменчивостью настроений, излишней добротой и сентиментальностью. Успеху помогут дисциплина и контроль. Ясность мысли поддержат алгоритмы и инструкции. Конструктивные переговоры и точную передачу данных обеспечат стандартные протоколы. Хорошо работать со сценариями, альтернативами и вероятностями, заниматься программированием, моделированием, уточнением планов, структуризацией данных.

Овен

У Овнов сегодня информативный период, им стоит активнее общаться со своим окружением и чаще слушать новости. За исключением утра это удачные сутки для системных организованных действий: плановых игр, тренировок, командировок, визитов, совещаний, репетиций. За делами не стоит забывать и о романтике: в этот день легко соединить приятное с полезным, можно выбирать варианты и совмещать сценарии.

Телец

Сегодня Тельцам многое удастся, если они отвлекутся от своих личных проблем и навязчивых идей. Встроившись в предложенный бодрый ритм и оставаясь на связи с нужными людьми, они без труда совместят несовместимое и играючи справятся с любой задачей. Получив удовольствие и пользу от пребывания в гуще событий, они легко стряхнут с себя недавнее наваждение. Это удачный день для целевых покупок в дом.

Близнецы

Сегодня Близнецы восприимчивы к внешним влияниям и зависимы от настроения. Все официальные акции, плановые контакты и ответственные решения им лучше отложить до второй части дня. В первой половине дня многие Близнецы будут слабовольными, сентиментальными, романтичными и непостоянными, могут быть мечтателями и прожектерами, необязательными подчиненными, слишком мягкими начальниками и родителями.

Рак

Сегодня Ракам лучше воздерживаться от персональной инициативы и высказывания своего личного мнения. Информация в этот день буквально витает в воздухе - и большинству Раков выгоднее стать внимательными слушателями и учениками, а не ораторами или наставниками. Для успеха будут необходимы гибкость, подвижность, общительность, любознательность, обучаемость, готовность к обмену ролями или функциями.

Лев

Для Львов день может начаться с больших, но пока размытых надежд на будущее. В течение дня возьмет верх реальность, придется придерживаться уже составленных программ и договоров. К счастью, они дадут неплохое поле для деятельности и позволят Львам реализовать сразу несколько своих талантов, а заодно пустить в ход свое обаяние. Это подходящий день для участия в плановых коллективных мероприятиях.

Дева

День повышает целеустремленность Дев. Он подходит для погружения в систему дел и связей, помогает структурировать профессиональную информацию и контакты, заниматься административной, организаторской, бюрократической и (частично) творческой работой. Проблемой окажется полная собранность: от рутины могут отвлекать мечты о будущем, к которым толкают заманчивые, но пока ненадежные партнерские планы.

Весы

Сегодня дела Весов налаживаются, а настрой улучшается. Многие сюжеты будут развиваться предсказуемо, по стандартному или созданному самими Весам плану. В большинстве сфер будет легко следовать кодексам и принципам, давать объективные оценки и расставлять приоритеты. Удастся вовремя оформить документ, пройти тест. Стройную картину подпортит неясность со здоровьем, обслуживанием или идейной частью.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам стать общительнее и выбирать нейтральный тон. День позволяет навести мосты, не затрагивая область эмоций. Если вчера кто-то допустил ошибку или повел себя странно, не стоит об этом вспоминать и давать оценки: это смутит либо вас, либо собеседника, а в итоге может повлиять на будущий стиль отношений. Не стоит прощать лишь принципиальные обиды и явные манипуляции.

Стрелец

Сегодня внешние обстоятельства сложатся для Стрельцов удачно, сама ситуация направит их верным путем. Сверхчувствительным, мечтательным и неуверенным Стрельцам она задаст спасительные рамки, помогающие не стать заложником иллюзий и не лишиться опоры. Может выручить старый маршрут, регламент переговоров, профессиональная этика. Важно преодолеть искушение излишним благородством или доверчивостью.

Козерог

Между заманчивой мечтой и повседневной рутиной Козерогам сегодня лучше выбрать второе. День дает самоорганизованность в мелочах, из которых, в итоге, складываются ваши успехи. В случае вопросов, сомнений, недоразумений он даст вам страховку или систему критериев, позволяющую «поставить диагноз» проблеме. Темой дня может стать здоровье. Возможна бюрократическая процедура, командировка, совещание.

Водолей

Этот день несет Водолеям улучшение самочувствия, повышение самообладания и прояснение мыслей, делает их положение более прочным и предсказуемым. Их выручит осторожность, конструктивность и самодисциплина, умение строго следовать плану, правилу или сценарию. Многие Водолеи проявят профессиональную или родительскую ответственность, окажутся принципиальными в ситуациях делового и личного общения.

Рыбы

Сегодня звезды призывают Рыб к конструктивности, особенно в обсуждении домашних, профессиональных и жилищных тем. Стандартные правила общения дисциплинируют многих Рыб, склонных к самообману. Благодаря заданным рамкам они смогут держать под контролем свои эмоции (например, великодушие или жалость), сдерживать преждевременные надежды и вовремя давать формальную обратную связь, которой от них ждут.