По каким знакам зодиака ударит новолуния 10 июля

Уже 10 июля, в 04:16 по московскому времени, наступит новолуние.

Кто из знаков зодиака почувствует на себе его влияние? Что можно и что нельзя делать в этот день? На эти вопросы ответила астролог Татьяна Орлова.

Новолуние ассоциируется с изменениями, временем, чтобы начать важные дела, поменять свой образ мыслей и круг общения. Но астролог Татьяна Орлова предупреждает, что именно в день новолуния не рекомендуется начинать новые дела. Все дело в том, что новолуние по-другому называют днем темной луны. Поэтому для того, чтобы посеять зерно чего-то нового, необходимо дождаться появления молодого месяца — на следующий день или через день.

Что не стоит делать?

Первое, что необходимо учитывать, новолуние — неблагоприятный день в плане здоровья для всех жителей планеты Земля. Многие люди почувствуют слабость, упадок сил. Но не стоит сильно переживать из-за этого.

В этот день следует больше отдыхать, не перенапрягаться и не сворачивать горы. Новолуние — это подготовка к новым свершениям, но не их начало. Поэтому в этот день лучше собраться с мыслями и понять, от чего вы хотите отказаться.

10 июля располагает к переоценке ценностей и избавлению от всего, что мешает человеку на пути к цели, так как новолуние встает в оппозицию к Плутону — а эта планета радикальная, отвечающая за отмирание всего отжившего себя.

Что можно делать в новолуние?

Самое простое, чем можно заняться 10 июля — это уборка дома. Можно выкинуть весь ненужный хлам и очистить пространство для новых целей и идей.

Новолуние состоится в знаке Рак, поэтому любые водные процедуры — посещение бани, бассейнов — помогут снять излишнюю негативную энергетику.

Не помешает также провести энергетическую чистку различных украшений — особенно, серебряных изделий. Для этого их необходимо поместить под струю воды и смыть накопленный негатив.

Начиная с 10 июля, можно посвятить себя работе над отношениями. Именно в этот день становится почти точным аспект соединения Венеры с Марсом. Данная конфигурация помогает наладить личную жизнь, устремиться к любовным приключениям, завести новый роман. Наступит идеальное время, чтобы задуматься о своей личной жизни, а к активным действиям можно приступать через несколько дней после 10 июля. Астролог подчеркивает, что энергетика новолуния простая — но решительная. Поэтому перемены будут даваться легко.

Кто почувствует влияние новолуния?

Ярче всего перемены заметят знаки кардинального креста — Овен, Рак, Весы и Козерог. Им новолуние может принести существенные перемены как в социальном статусе, так и в круге общения, партнерстве. Кто-то даже решит квартирный вопрос под влиянием данной конфигурации.

Представители огненных знаков — Овен, Лев, Стрелец — почувствуют особое стремление к романтике и неукротимое желание любви и страсти. Представителей данных знаков зодиака ждет наибольшее количество романтических сюрпризов в дни после новолуния.

Представители земной стихии — Тельцы, Девы, Козероги — проведут новолуние в обычном режиме. И, возможно, потратят свои силы на решение бытовых, хозяйственных вопросов.

Воздушные знаки зодиака — Близнецы, Весы, Водолеи — устремятся к общению, заведению новых знакомств, поиску полезной информации.

Водные знаки зодиака — Раки, Скорпионы, Рыбы — будут настроены особо оптимистично, и кто-то из них поменяет жизненную философию, начнет обучение или устремится за границу реализовывать свои амбиции.