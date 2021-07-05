Самое знаменитое пророчество о России

Что великие провидцы говорили о будущем России.

Нам выпало жить в эпоху постоянных изменений и потрясений: большое количество природных катаклизмов, эпидемии, военные конфликты. В это непростое время возрастает интерес к предсказаниям, поскольку люди все чаще задумываются о том, какое будущее их ждет.

За всю историю человечества было сделано огромное количество пророчеств, но до наших дней дошли «слова» только самых сильных предсказателей, чьи прогнозы сбывались на протяжении долгих лет. Большая часть из них была сделана иносказательно, и именно поэтому историки и специалисты разных направлений неуклонно продолжают расшифровывать материалы, чтобы они стали доступны для понимания. Многие знаменитые предсказатели прошлого оставили свои пророчества не только для всего мира, но и для России. Как ни удивительно, все они, несмотря на то что жили в разные эпохи, сходились в одном: нашу страну ждут тяжелые времена. С другой стороны, все пророки указывали на то, что России, как показывает вся ее история, удастся их преодолеть и не только возродиться самой, но и помочь всему человечеству.

Знаменитая болгарская прорицательница Ванга говорила о том, что Россия – это единственная страна, которая сможет сохранить духовные традиции даже тогда, когда они падут в остальном мире. Ее слова о том, что «мертвые встанут рядом с живыми» в сложный для страны момент, по утверждению исследователей ее записей, указывают на то, что родовые традиции и опора на опыт прошлых поколений, помогут преодолеть «темные времена». Ванга предсказывала, что на территории России зародится новое духовное учение, которое постепенно вернет все человечество к истинным ценностям.

Большое внимание будущему страны уделяли в своих предсказаниях знаменитые религиозные пророки. Серафим Саровский предсказал убийство царской семьи и распад СССР – эти пророчества уже сбылись. Что касается 21 века, то он «видел» смуты и потрясения, которые коснутся всех славянских народов, а также предостерегал от возможности новой мировой войны. Матрона Московская, многие предсказания которой также сбылись, предрекала России в 21 веке: экономический упадок, болезни и внутренние конфликты, которые будут посланы как испытание. При этом старица говорила о том, что страна после этого очистится и вернется к процветанию.

Несмотря на то, что часть пророчеств весьма неопределенна, она заставляет нас задуматься о будущем.