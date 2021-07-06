Верим только фактам — гороскоп на 7 июля

26-27 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Меркурия стимулирует общительность, любопытство и тягу к разнообразию.

При этом трудно рассчитывать на точность сведений, верные данные могут перемежаться с дезинформацией. Стоит остерегаться тех, кто пытается «продать воздух», например, еще не лицензированный товар. Подходящее время для поездок, прогулок, разминок, флирта, обучения в динамичной игровой форме. Насыщенный нескучный день для репортеров, писателей, курьеров, промоутеров, для сферы информационных, транспортных и развлекательных услуг. Занятия, требующие физической активности, не стоит откладывать на вечер.

Овен

Сегодня Овны мобильны, находчивы и общительны, нуждаются в смене впечатлений. Их не смутят (и даже повеселят) недоразумения в пути или в разговоре. День хорош для налаживания связей, продвижения услуг, разъездов, речевых и телесных разминок, поиска попутчиков и транспорта. Хорошо обучаться чему-либо в подвижном игровом режиме, отрабатывать технические, коммуникационные и литературные приемы.

Телец

Тельцы сегодня имеют все шансы быть в курсе событий, всюду успевать и ничего не упускать. Многие удачи и приятные моменты этих суток будут прямым следствием их общительности и готовности поддерживать связи. Чуть сложнее придется неторопливым Тельцам, их может опередить кто-то более шустрый и осведомленный. Подходящее время для сбора информации о нужных мелочах или интересующих товарах.

Близнецы

Сегодня Близнецы в своей родной стихии общения и чувствуют себя в ней так же естественно, как рыба в воде. Звезды напоминают, что иногда поток бывает мутным: не всегда можно доверять внешней информации, а иногда стоит отнестись скептически и к собственному чутью. Наиболее вероятная зона иллюзий, ошибок или обмана - контакты и данные, связанные с работой, карьерой, жильем и иностранными связями.

Рак

Сегодня Раки чутко трактуют любую информацию, в том числе, идущую издалека. У них хорошее чутье на сплетни и ложные данные, они без труда распознают попытки обмана. И все же их можно обмануть, а иногда они обманывают себя сами (особенно, если не хотят расставаться с иллюзией). В этот день не стоит отправляться в путь, приступать к учебе, искать наставника или гида, налаживать зарубежные связи.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам утверждать планы. Если они уже есть, не стоит вносить в них поправки, связанные с материальной или идеологической стороной дела. Также, стоит помнить, что в эти сутки легко проболтаться о чем-то интимном в свободном приятельском общении (особенно, под влиянием эмоций и алкоголя): детали, которые кажутся неважными и невинными, в близком будущем станут критичными.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам стать внимательнее: они могут допустить ошибку в своем мышлении, в важном документе или в беседе с нужными людьми. Риск иллюзий выше, если общение идет на чужом языке. Велика вероятность искажений при попытке изъясниться намеками. Недопонимание, ложь, небрежность отразятся на карьере и репутации. Лучше использовать предварительные версии документов и соглашений.

Весы

Весам этот день не мешает следовать планам, но создает много мелких неясностей. Высока вероятность путаницы в медицинских документах, диагнозах, рецептуре, в деталях инструкций, в переводах. Ненадежным или непонятливым может быть персонал. Возможны проблемы с иностранными сервисами. Не стоит относиться к заминкам как к досадной или забавной случайности, они - прообраз ситуаций близкого будущего.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам всячески поддерживать нужные и приятные контакты, но избегать ответственных выступлений и переговоров. День склоняет к общительности, но не дает типичным представителям этого знака преимуществ при отстаивании своей позиции и мешает им подчеркнуть в полной мере свои ключевые достоинства. Вдобавок, в эти сутки очень возможны недопонимание, путаница или обман.

Стрелец

Сегодня Стрельцам пригодится критичность при восприятии информации извне и чужих речей. Одновременно стоит следить за своей реакцией и ответами. Пора вырабатывать привычку фильтровать все входящие и исходящие потоки данных - иначе одностороннее или обоюдное недопонимание (а порой и ложь) станет традицией. Переговоры в этот день удачнее, если не касаются основ жизни: дома, семьи, родины, веры.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит отказываться от связи со своим окружением, постоянным или случайным. Половина полученных сведений может оказаться фейком или досужими домыслами, но даже из потока дезинформации можно извлечь определенную пользу: будет возможность ознакомиться с панорамой событий и сопутствующих им слухов. Нежелательны важные контакты, например, беседа с руководством или запись к врачу.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям сделать ставку на свою общительность, интеллектуальные способности или литературный талант. Несмотря на помехи и искажения, их ум останется ясным и сбить их с толку будет трудно. Их оценки будут объективны, логика сделает их аргументы непотопляемыми. Любая беседа с их участием закончится вполне конструктивно. Но им стоит дотошнее проверять свои расчеты и тексты.

Рыбы

Сегодня любое общение для Рыб связано с риском непонимания и иллюзий. Возможно невольное искажение истины или намеренный обман. Многих Рыб, обладающих инстинктивной мудростью и чутьем в сложных вещах, будет легко запутать в простых житейских вопросах. Они могут столкнуться с недоверием к своим идеям или насмешкой, в том числе, в семье. Не лучший день для переговоров, особенно, связанных с жильем.