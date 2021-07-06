Слова играют важную роль — любовный гороскоп на 7 июля

Сегодня стоит выбирать правильные слова, иначе ваша пара начнет распадаться.

Овен

Сегодня одним из ключей к чужому сердцу для Овнов станет живое общение. Они отлично справятся с задачей поддержать разговор, а налет интриги придаст ему пикантности. Свободные Овны часто сами будут инициаторами знакомства и флирта, особенно, в дороге, в ситуации игры, в фитнес-зале или на отдыхе.

Телец

Сегодняшний информационный поток несет влюбленным Тельцам кое-что интересное. Это отличный день для общения, желательно постоянно быть на связи. Если прямой контакт с любимым человеком затруднен, можно удовлетворить любопытство, что-то узнав о нем через третьих лиц, но придется отсеивать сплетни.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы разговорчивы, а их партнеры не против поддержать беседу. Свободные Близнецы - обаятельные собеседники и не останутся без приятной компании. Слабая сторона всех Близнецов - доверчивость. Они в безопасности с благородным спутником, но коварному партнеру легко их обмануть.

Рак

В этот день влюбленные Раки могут запутаться в сетях лжи. Даже если имеет место всего лишь невинное лукавство, стоит быть осторожнее: не отвечать сходу на шутки, не спешить с ответом на предложение или вопрос. Это особенно важно, если известия поступают из далекого края или написаны на чужом языке.

Лев

Сегодня Львам проще очаровать любимого человека в общей компании: ее легкая непринужденная атмосфера развяжет им язык. При этом многие Львы рискуют расчувствоваться и ненароком проговориться о том, о чем им стоило промолчать. Свободным Львам лучше не откровенничать в переписке на сайтах знакомств.

Дева

Сегодня Девы и их партнеры способны регулярно обманывать друг друга, причем из самых лучших побуждений. Возможны забавные моменты при плохом знании языка или из-за помех связи. Каков бы ни был исток недопонимания, в будущем оно может создать проблемы, поэтому не стоит в этот день говорить о важном.

Весы

Сегодня Весы ловко выпутываются из деликатных ситуаций в любовной переписке. Чем значительнее дистанция между ними и их романтичными собеседниками, тем проще им скрыть (или смягчить) нежелательные детали. Многие Весы, отлично владея эпистолярным жанром, искусно создадут в письме тонкую интригу.

Скорпион

В эти сутки Скорпионам лучше не касаться в беседах с представителями противоположного пола серьезных тем, а все неловкие моменты сводить к шутке. Чувство юмора станет отличной защитой от вторжения в личное пространство и поможет не говорить о том, что должно (пока или навечно) оставаться тайной.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит уклоняться от диалога или свидания: общение окажется не только приятным, но и информативным, разговорчивый партнер многое поведает о себе. Стоит насторожиться, если он или она подтрунивает над вашим происхождением, базовыми ценностями или надеждами на обозримое будущее.

Козерог

В этот день влюбленным Козерогам не стоит придавать значения словам - ни своим собственным, ни чужим. Все, что сказано, прочитано или услышано, может быть неверно истолковано и с легкостью забыто. Ваше важное личное письмо рискует где-то затеряться, а серьезное предложение будет принято за шутку.

Водолей

Сегодня Водолеи могут смело использовать в ухаживаниях силу своего слова. Самолюбивых партнеров не оставят равнодушным их красивые и правдивые комплименты, а партнеров, ценящих ум, покорит их логика. Хитрить же с ними бесполезно, они непременно добьются в разговоре нужной им степени ясности.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы рассеянны и доверчивы. С ними играет плохую шутку идеализм, особенно, в связке с болтливостью. Даже с очень близким человеком возможно недопонимание. Стоит отнестись с недоверием к предложениям и комплиментам от малознакомых поклонников: возможно, это шутка или случайность.