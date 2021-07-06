Добиваемся только самого лучшего — финансовый гороскоп на 7 июля

Сегодня звезды советуют не соглашаться на полумеры.

Овен

Один из лучших дней, когда Овны могут успешно завершить проекты и подвести итоги прошедшему периоду. Вы сможете очень серьезно и взвешенно оценить результаты своей работы и сделать необходимые выводы. Также это хороший день для долгосрочных финансовых вложений, особенно в сферу недвижимости. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета.

Телец

Тельцам сегодня может сопутствовать удача в укреплении и расширении деловых связей. Это хорошее время для серьезных долгосрочных договоренностей о сотрудничестве. Можно проводить важные встречи и подписывать документы. Стабильно развивается торговля, информационный бизнес. Многие важные вопросы удастся урегулировать при личной встрече. Деловые знакомства могут привести к партнерскому сотрудничеству.

Близнецы

Доходы Близнецов в этот день имеют тенденцию к медленному, но уверенному росту. Постарайтесь подходить к делам с должной серьезностью и дисциплиной. Составив себе детальный план на весь этот день и методично его исполняя, вы добьетесь более весомых результатов. Отношения с начальством укрепляются. В целом может улучшиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными.

Рак

Ракам сегодня удастся получить поддержку в своих начинаниях. Этот день хорош для творческого переосмысления стиля и методов в работе и внесения изменений, чтобы сделать свой труд более продуктивным. Можно давать старт новым проектам, инициатором которых выступаете вы лично. Как только вы начнете реальное движение, окружающие могут начать присоединяться к вам.

Лев

Львам в этот день не рекомендуется действовать открыто и раскрывать другим людям свои намерения. В этом случае, вы тихо и незаметно добьетесь поставленных целей, и никто не сможет вам помешать. Возможно, вам придется действовать в условиях ограничений, но вы сможете добиться успеха. Хорошее время для поиска вариантов дополнительной подработки на удаленной работе.

Дева

Девам, имеющих свой бизнес, возможно, настала пора подумать о дальнейших планах. В текущих делах вам будет сопутствовать удача, и вы многое сумеете сделать досрочно. Но сейчас гораздо выгоднее действовать с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем. Успешно пойдут дела, связанные с коллективным взаимодействием. Возможно получение денежной премии или иное материальное поощрение вашей работы со стороны начальства.

Весы

У Весов, занимающих руководящие должности или ориентированных на карьеру, этот день может быть связан с существенным укреплением позиций. Возможно, вам предложат занять более высокую по статусу и по зарплате должность. Либо вам поручат ответственное задание, которое будет подчеркивать ваш особый статус и доверие начальства. Действуйте целенаправленно и последовательно и добьетесь успеха.

Скорпион

От уровня профессиональных знаний сегодня во многом будет зависеть успешность деятельности Скорпионов. Возможно, вам представится случай блеснуть перед окружающими своими познаниями. Это день укрепления вашего профессионального авторитета и успехов в учебе. Полезными будут деловые контакты с иностранцами и людьми из других регионов.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут ощутить реальный смысл поговорок «риск – благородное дело» и «кто не рискует, тот не пьет Шампанское». Именно от вашей готовности пойти на принятие рискованных решений во многом зависит успех этого дня. Можно делать долгосрочные финансовые вложения. Бизнесмены могут привлечь внимание солидных инвесторов к развитию своих проектов.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня прекрасные шансы довести переговорный процесс до успешного завершения. Вы будете настроены на поиск конструктивного компромисса, который устроит все стороны переговоров. В поле зрения у вас будут появляться люди, которые могут сделать вам предложения о сотрудничестве. Старайтесь активнее контактировать с окружающими людьми – это будет полезно для ваших дел.

Водолей

У Водолеев удачное время для укрепления отношений в трудовом коллективе. Благодаря хорошим отношениям с коллегами вы сможете увеличить производительность труда и поднять уровень доходов. Не отказывайте в поддержке коллегам, если к вам обратятся с соответствующими просьбами. Это удачное время для выполнения текущей работы, которую вы хорошо знаете.

Рыбы

Рыбам звезды советуют использовать свои возросшие творческие способности для совершенствования стиля и методов в работе. Это удачное время для конкурентных видов деятельности, участия в конкурсах, кастингах – вы имеете неплохие шансы занять призовые места. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия по раскрутке своих проектов.