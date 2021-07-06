Павел Глоба перечислил знаки, которые разбогатеют в августе

Советский и российский астролог Павел Глоба представил неожиданный прогноз на август 2021 года.
По мнению астролога, август приманит деньги в жизнь трех знаков зодиака. Среди «счастливчиков» упоминаются Тельцы, Львы и Водолеи. Именно они будут буквально «намагничивать» деньги почти каждым своим действием.
Тельцы, очень вероятно, столкнутся с серьезными карьерными переменами. Не исключено, что представителям этого знака Зодиака захочется сменить свою работу в угоду высокому заработку. Также финансовый успех возможен в случае должностного повышения.
Львам настоятельно рекомендуется совершать дорогие покупки и вкладывать деньги в долгосрочные проекты. Такой дальновидный подход со временем принесет очень приличную прибыль. Павел Глоба подчеркивает, что каждая трата Львов в будущем возместится в двойном размере.
Водолеи внезапно смогут нарастить свои накопления посредством поощрения начальства. Скорее всего, руководство по достоинству оценит профессиональные качества представителей этого знака Зодиака и захочет их повысить. Главная цель августа 2021 года – не упустить такую счастливую возможность.
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