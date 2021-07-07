Подтягиваем хвосты — гороскоп на 8 июля

27-28 лунные сутки. Утро в силе соединение Луны и Меркурия.

Это лучшее время, если нужно закончить разговор, дописать текст, додумать мысль, уточнить данные или отправить письмо. Также это удачный момент для внешних связей и мини-прогулок. Остаток дня хорошо провести дома, в укрытии или среди близких людей. В это время возрастет тяга к интимности, усилится сентиментальность или взыграет ностальгия. Вечернее вступление Луны в знак Рака пригласит переключиться на внутренние дела, поможет заново оценить частную жизнь и духовные узы (например, связь с кланом единоверцев, учителем, покровителем или дальней родней).

Овен

Первую половину дня Овны могут посвятить общению с внешним миром и близким окружением. Для звонков и работы с информацией, а также для коротких прогулок лучше выбирать утро: позже нужные люди начнут исчезать с горизонта, а внимание будет чаще рассеиваться. Вечер желательно отдать дому. Хорошо восстанавливать семейные и национальные традиции, контакты с дальней родней или семейным кланом в целом.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в информации и общении, но утром и вечером реагируют на новости и связи по-разному. Особенность первой половины дня - эмоциональный нейтралитет, многое будет воспринято легко и весело. Хорошо работать со служебной корреспонденцией и платежными документами. Вечером все начнет пропускаться сквозь фильтр внутренних переживаний, памяти, ностальгии или семейных привязанностей.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит проснуться пораньше: в начале дня без труда найдется нужная информация или придут на ум подходящие слова. Лучшне не откладывать завершение вчерашнего разговора, урока или работы над текстом. Энергичным Близнецам хорошо начать день с прогулки или пробежки. Вечером возможно улучшение благосостояния за счет семьи или протекции, не исключается подарок, компенсация или аванс.

Рак

Ракам лучше провести первую половину дня в уединении, но не пассивном. Хорошо потратить утренние часы на размышления или поиск дополнительных данных, поработать со скрытыми или удаленными источниками. Это подходящее время для приватных бесед и секретной личной переписки. Вечер - период эмоционального позитива (духовного подъема, роста надежд), любые сомнения будут толковаться в хорошую сторону.

Лев

Сегодня Львам лучше строить планы, исходя из своих потребностей и возможностей. Львам, заинтересованным в общении и новостях, стоит быть поактивнее в первой половине дня. Это хорошее время для предприимчивых, энергичных, спортивных Львов, жаждущих разнообразия и внешней «подпитки». Вечер благоприятен для уединения и духовной жизни, для пребывания в узком кругу семьи или уважаемых доверенных лиц.

Дева

Девам стоит приступить к делам пораньше. Начало дня подходит для завершения важного разговора, для работы с документом, текстом. Есть шанс прояснить ценные детали в договоре (но на полную ясность рассчитывать все же не стоит). Вечером лучше сменить обстановку на менее официальную и более теплую. Хорошо провести время в избранном кругу «посвященных», с авторитетным родственником или партнером.

Весы

Весам стоит перенести на утро все насущные контакты, в том числе, с иностранными службами и представителями отдаленных территорий. Также, начало дня станет лучшим временем для учебы, изучения законов, уточнения маршрутов, прояснения диагнозов и литературной работы. В конце дня успех начнет больше зависеть не от знаний, таланта и коммуникабельности, а от самочувствия, происхождения или протекции.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам лучше не предпринимать важных действий и копить информацию. Это подходящее время для общения, но не стоит все принимать за чистую монету: скорее, нужно понять, что скрыто за намеками. Вечер внушит надежду, добавит удачи или пищи для творческого вдохновения, поможет отыскать свой личный духовный ориентир, учителя или покровителя, может усилить тягу к далеким краям.

Стрелец

Сегодня не в пользу Стрельцов чрезмерная разговорчивость. В первой половине дня им полезно оставаться открытыми для общения (особенно, если нужно довести до конца переговоры), но при этом желательно выступать в роли слушателя, давая выговориться собеседникам. С приближением вечера хорошо уединиться или побыть в узком кругу близких людей, неплохо окунуться в мир музыки, чувственности или мистики.

Козерог

Для Козерогов день начнется с «мелочей жизни». Занимаясь ими, стоит быть на связи с коллегами, родней и знакомыми: возможно, в последний момент вы услышите что-то ценное и частично удовлетворите свое любопытство. За новые дела в это время лучше не браться. Остаток дня желательно провести в обществе значимого для себя человека. Это может быть ваш друг, родственник, партнер по браку, важный клиент.

Водолей

Водолеям лучше не откладывать продолжение важной беседы, стоит завершить ее еще до вечера. В конце дня может оборваться связь или снизиться концентрация на теме. Также, может подвести здоровье или наметиться серия домашних хлопот. Помимо контактов в первой половине дня эффективнее все интеллектуальные занятия, удачнее пойдет учеба, программирование, проектирование, аналитика, литературный труд.

Рыбы

Рыбы воспрянут духом ближе к вечеру. Утром и днем им лучше не вести официальных диалогов и доверительных бесед, либо делать это осторожно: высок риск иллюзий и заблуждений. Особенно чревато начинать и завершать переговоры. В конце дня можно повиноваться чутью и вдохновению, но лишней суеты и открытости стоит избегать. Хорошо, если рядом будет кто-то близкий: ребенок, учитель, любимый человек.