Устраиваем мозговой штурм — финансовый гороскоп на 8 июля

Сегодня все проблемы лучше решать коллективно.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с завершением цикла работ, подведением итогов и начала нового дела. Во многом именно сегодняшний день закладывает старт деловой активности на ближайший месяц. Поэтому очень важно подходить со всей ответственностью к вопросам планирования. Бизнесменам важно провести анализ состояния своего бюджета, чтобы правильно рассчитать предстоящие расходы.

Телец

У Тельцов сегодня может состояться деловое знакомство, которое окажет большое влияние на характер дальнейшей деятельности. Это хороший день для начала цикла обучения, например, для поступления на курсы повышения квалификации. Удачно пойдут дела в торгово-закупочной и посреднической деятельности. Хорошо поработают консультанты.

Близнецы

У Близнецов очень продуктивный день с точки зрения роста доходов. Возможно, вы будете обеспечены выгодной работой. Это может произойти благодаря хорошим конструктивным отношениям с начальством и коллегами. При работе в сфере услуг могут поступать выгодные заказы, для выполнения которых не потребуется тратить много времени. Также это удачный день для исправления ранее допущенных ошибок.

Рак

Раки в этот день могут давать старт новым проектам, рассчитанных на реализацию в течение ближайшего месяца. Это удачный день для роста доходов благодаря вашим личным инициативам. Ваши решения будут отличаться точностью предвидения – вы сможете просчитать последствия от своих шагов и выбрать наиболее выгодную тактику. Особенно это относится к руководящим работникам.

Лев

Львы сегодня будут способны принимать нестандартные решения, которые, тем не менее, окажутся успешными. Это удачное время для быстрого продвижения в учебе и освоению методов работы в новых профессиях. Все это станет возможным благодаря усилению творческого потенциала. Возможно, вам многому научит нестандартный творческий человек, который встретится вам сегодня на пути.

Дева

Девам звезды не советуют зацикливаться на мелких сиюминутных вопросах и ориентировать свои усилия на получение выгод в перспективе. Активные деловые контакты помогут вам определить правильные направления на будущее. Хорошо принимать участие в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, планерок – к вашему мнению будут прислушиваться. Успешно решаются вопросы, связанные с долгами.

Весы

У Весов, занимающих руководящие должности, день складывается удачно для делового взаимодействия с влиятельными людьми. Возможно, ваши полномочия будут расширены, и это повысит вашу персональную ответственность за результаты работы. Безработные могут неожиданно найти вариант для трудоустройства. Успешно проходят рекламные мероприятия.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут рассчитывать на успешное решение юридических споров. Можно подавать исковые заявления с хорошими шансами на положительное рассмотрение вашего вопроса. Также это благоприятный день для служебных командировок, связанных с обменом опытом и профессиональным обучением. Запланировав на первую половину дня сдачу экзаменов, вы имеете большие шансы на успех.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут урегулировать наиболее острые вопросы, связанные с финансовыми заимствованиями. При необходимости вы сможете получить одобрение банком кредита. Если вы планировали размещать депозитные вклады на длительный срок по высокой процентной ставке, а также снимать проценты по ранее сделанным вкладам, то сейчас вероятность успеха выше. Также это время благоприятно для работы на вахте и в служебных командировках.

Козерог

Козерогам рекомендуется максимум внимания уделить тем людям, с кем приходится вступать в деловое взаимодействие в течение дня. Прежде всего, это имеет отношение к тем, кто работает в сфере услуг и вступает в непосредственный контакт с клиентами. Старайтесь максимально точно фиксировать пожелания клиентов. Это способствует росту доходов.

Водолей

Водолеи могут рассчитывать на полное понимание и содействие со стороны коллег и подчиненных. Сосредоточьте свое внимание на выполнении текущих задач, не отвлекайтесь на предложения, относящиеся к перспективе. Действуя здесь и сейчас, вы добьетесь успеха. Также вы сможете повысить мастерство в использовании имеющейся в вашем распоряжении техники и инструментов.

Рыбы

Рыбы сегодня могут пересмотреть некоторые свои подходы к делам. Возможно, вы поймете, что пришла пора вернуться к тем методам, от которых вы ранее отказались. По прошествии времени обстоятельства меняются и теперь некоторые старые методы могут стать вполне применимы. Также это удачное время для принятия нестандартных решений в творческих видах деятельности.