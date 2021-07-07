Раскрываем душу и объятия — любовный гороскоп на 8 июля

Сегодня очень важно поговорить со второй половинкой начистоту.
Первая половина дня склоняет Овнов к легкому и непринужденному общению с представителями противоположного пола. Это время флирта и поверхностных необременительных контактов. Вечер неплох для уединения вдвоем в спокойной обстановке, близкой к домашней, и хорош для романтического ужина при свечах.
Сегодня Тельцам лучше отложить романтическое свидание на вечер, но есть оговорки: влюбленным в это время желательно оказаться на одной эмоциональной волне, а сами Тельцы должны чувствовать себя в безопасности - иначе ожидаемый сеанс волшебства не состоится и встреча может принести разочарование.
Близнецам не стоит откладывать свидание на вечер, если они настроены игриво и демократично. Если вчера все шло хорошо, сегодня в первой половине суток можно продлить удовольствие. Вечер создаст условия для сентиментальных Близнецов, а также для Близнецов с большими запросами и ожиданиями в любви.
Сегодня Ракам лучше отложить романтическое свидание на вечер. В конце дня они сбросят маску и станут собой, смогут не обращать внимание на условности и моду. Благодаря новому счастливому обстоятельству или собственному душевному подъему их эмоциональное воздействие на партнера возымеет особую силу.
Первая половина дня поможет Львам оставаться на связи с объектом симпатий, продолжить недавнее знакомство или случайный флирт. Вечерние часы потребуют уединенной обстановки, доверия и максимальной интимности. Это время эмоциональной и духовной близости, без нее встреча невозможна или бессмысленна.
Сегодня звезды не советуют Девам назначать личную встречу на утро: наверняка отвлекут служебные контакты или голова будет занята рутинными мыслями. Зато вечером вполне реально устроить романтическое свидание в таинственной, интригующей и необычной обстановке, с ноткой экзотики или ностальгии.
Влюбленным Весам не стоит терять время в начале дня. Проявить общительность утром - лучший ход, если вы делаете ставку на свой дар слова или рассчитываете на ответную коммуникабельность партнера, а также, если предмет ваших воздыханий находится в путешествии, живет в другом городе или чужой стране.
Сегодня влюбленным Скорпионам стоит дождаться вечера: в конце дня возрастет их удачливость и обострится проницательность. На многие из неясных вопросов они найдут ответы интуитивно. Вечерний час - отличное время для свидания. Даже если оно удастся лишь частично, это отличная заявка на будущее.
В первой половине дня звезды советуют Стрельцам молча внимать словам своей пассии и выслушать ее излияния до конца. Искренний партнер за это время не побоится раскрыть душу, а партнер-манипулятор чем-то да выдаст себя. Вечер обещает быть томным и лучше провести его с тем (той), кто вас понимает.
Сегодня звезды советуют Козерогам заняться делами с утра, чтобы вечер был полностью свободен для общения с близким человеком. Чем важнее для вас его персона, тем больше оснований отложить в конце дня другие дела и побыть в его обществе (особенно, если между вами есть незримая духовная связь).
Водолеям не стоит медлить, если не окончен важный разговор с любимым человеком (и тем более, если он был едва начат). Первая половина дня дает возможность наверстать в этой сфере упущенное и заодно кое-что прояснить. Новые темы затрагивать нежелательно, так как для них пока недостаточно информации.
Рыбам лучше отложить свидание на вечер. Днем уместны лишь поверхностные контакты, которые представители этого знака поддерживают ради шутки и которым в душе не придают значения. Не стоит переживать, если не сказаны важные слова: в счастливой обстановке вечера они могут оказаться попросту не нужны.
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