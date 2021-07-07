Хованский: продажный скандалист или продуманный стратег

Сегодня герой нашей статьи – Юрий Хованский, скандальный блогер и комик, которого недавно задержали за оправдание терроризма, обвинили также и в алкоголизме.

С моей точки зрения его задержание выглядит как спланированное шоу, однако мы сейчас попробуем найти доказательства этому в его космограмме.

Хованский родился 19 января 1990 года, время нам неизвестно, поэтому мы, к сожалению, не можем рассмотреть положение его Луны, которая в течении дня меняет знак с Весов на Скорпиона. И первое, что бросается в глаза, глядя на его гороскоп – огромное скопление планет (стеллиум) в знаке Козерога. Там находится Солнце, Венера, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Это половина гороскопа!

Козерог – один из самых холодных и жестких знаков зодиака, он символизирует амбиции, власть, политику, стремление к высокому социальному положению, а также четкие планы и стратегии. Поэтому можно смело заявить – все, что делает блогер – он делает с расчетом и по плану. Козерог связан с властью и политикой, и Юрий, как мы знаем, работал помощником депутата какое-то время. Следующий примечательный момент в его космограмме – сожженная Солнцем ретроградная Венера. Такое положение в гороскопе говорит о том, что у человека могут быть очень странные ценности, непонятные большинству. Ему может нравится то, что 90% людей будет отталкивать и ужасать. Часто полностью отсутствует вкус и чувство прекрасного. Человек может видеть мир в серых и черных тонах. Личная жизнь с такой Венерой тоже не будет удачной и легкой.

С точки зрения силы планет, самой мощной является Меркурий, который также ретрограден, однако он – «король аспектов», так как взаимодействует сразу с четырьмя планетами. Похожий Меркурий, кстати, у Владимира Путина. Именно этим Меркурием Хованский активно пользуется и как блогер, и как комик.

Меркурий – планета мышления и информации.

Что касается вопроса об алкоголизме, то я не вижу в космограмме указаний на это. А то, что показали при задержании – скорее бардак и грязь, неизвестно сколько времени копившийся. При таком Козероге и пораженной Венере человеку часто абсолютно все равно, что его окружает, насколько это красиво, приятно и эстетично.

Что же ждет скандального комика в будущем? Боюсь, что ничего хорошего. Его задержание совершенно явно связано с Сатурном, который вышел на соединение с его Северным лунным Узлом (СЛУ) в Водолее. СЛУ показывает нам кармические долги и задачи, и если при активации Узлов в прогностике происходят крупные неприятности, значит человек отклонился от своего пути, и пошел не в ту сторону. Может быть, он одумается и пойдет строить политическую карьеру, нести людям порядок, справедливость и гражданские свободы. Ведь именно этого требуют его выраженный Козерог и СЛУ в Водолее. Серьезность, структурность, дисциплина и контроль – вот что должен воспитывать в себе Юрий. И будет очень грустно, если единственным его достижением останется не очень приятный и качественный контент на Ютубе

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