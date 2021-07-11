Сокращаем дистанцию — гороскоп на 12-18 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

12-13 июля Меркурий сделает трин к Юпитеру. Гармоничная связь между этими аспектами способствует усилению интеллектуальной активности. Особенно это касается способностей к изучению наук и иностранных языков. Рекомендуется на этом аспекте начинать цикл изучения иностранных языков. Другая позитивная тема может быть связана с успешными поездками, путешествиями. Усиление потребности в знаниях и новых впечатлениях позволит сделать путешествие не только приятным, но и полезным. Хорошее время для бизнесменов, ориентированных на расширение географии бизнеса. Много контактов, знакомств, поездок способствуют личностному развитию, расширению кругозора.

13 июля Венера приходит в соединение с Марсом. Этот аспект усиливает потребность в любви, причем не столько в романтическом, сколько в интимном сексуальном смысле. Это наиболее сильный аспект, связанный с физическим влечением и страстью. Любовная связь под влиянием этого аспекта может невероятно усилиться, иногда доходя до проявлений ревности. При новых романтических знакомствах стремительно происходит сближение с быстрым началом близких отношений. Также этот аспект связан с усилением желания иметь много денег – в этом смысле аспект еще называют аспектом стяжательства. Он связан с усилением собственнического инстинкта.

15 июля Солнце делает трин к Нептуну. Этот аспект связан с бескорыстным служением какой-либо идее или религиозной доктрине. Аспект проявляется такими качествами как бескорыстие, альтруизм, готовность прийти на помощь тем, кто нуждается. Могут усилиться религиозные чувства, не выходя при этом за приемлемые рамки социального поведения. Аспект связан с некоторым идеализмом, мечтательностью и добротой. Могут быть увлечения искусствами, особенно такими как пение, музыка или живопись. Любовь под влиянием такого аспекта может привести к идеализации партнера.

17-18 июля Солнце в оппозиции к Плутону. Поскольку обе планеты имеют отношение к расходу энергии, то в напряженном варианте их взаимодействие может приводить к спонтанным выбросам конфликтной энергии. Часто это может быть связано с ситуациями противостояния одиночки толпе. Есть риск материального и физического ущерба, особенно если наблюдается большое скопление народа.

Овен

Большая часть недели благоприятствует гармоничной семейной жизни Овнов. Вы будете комфортно себя ощущать в кругу близких родственников. Вам не составит труда объединить усилия членов семьи ради какого-то общего дела типа ремонта в квартире или посадки растений на даче. Хорошо пригласить кого-нибудь в гости. Также это удачное время для благоустройства и украшения жилья. Например, удачной покупкой станет осветительный прибор типа люстры или бра. При этом, у вас может усилиться потребность побыть в тишине и уединении, чтобы спокойно расслабиться и восстановить свои силы. Хорошее время для духовных практик – это поможет вам обрести душевное равновесие. Удачное время для пребывания на природе, для сбора грибов, ягод или для рыбалки. Лишь в конце недели на выходных могут начаться проблемы. Наиболее сложная тема может быть связана с противоречиями между интересами семьи и интересами карьеры. Возможно, вам предложат новую должность, но эта перспектива не найдет понимания и поддержки у членов вашей семьи. Также члены семьи могут быть недовольны тем, что вы много времени уделяете работе.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут сложиться прекрасные отношения с окружающими людьми. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. Возможно, с такими людьми вы и познакомитесь. Успешно проходят поездки, встречи, вы будете пользоваться симпатиями и поддержкой окружающих. И это позитивное обстоятельство может помочь вам справиться с материальными проблемами. В нужный момент появится человек, который поможет вам решить ваши наиболее важные вопросы. Вас могут пригласить на дружескую вечеринку или на пикник, и вы прекрасно проведете время. Успешно идет учеба. Можно строить планы на будущее и действовать с прицелом на перспективу. Однако ситуация может поменяться в конце недели. Дело в том, что на выходных для вас возрастает вероятность обманов и иных неприятностей. Увеличивается доля ложной информации, которую будет непросто распознать и руководствуясь которой вы рискуете наделать ошибок. Не дайте себя обмануть, держитесь подальше от обсуждения слухов и сплетен. Не следует доверять данным вам обещаниям, равно как и самим давать обещания, выполнить которые, вероятно, окажется невозможно.

Близнецы

У Близнецов эта неделя благоприятствует увеличению финансовых возможностей и профессиональному росту. Уровень доходов может вырасти, на вашу банковскую карту может поступить денежный перевод. Главное, что от вас требуется – это проявить целеустремленность и трудолюбие. Благодаря возросшей практичности вы сможете принимать взвешенные финансовые решения. Эта неделя благоприятна для решения финансовых и материальных вопросов. Используйте это время для покупки модной одежды и украшений – при выборе вещей для личного пользования чувство вкуса вас не обманет и выбор будет весьма практичным. Также вам могут предложить более статусную и высокооплачиваемую работу. Безработные смогут трудоустроиться в соответствии со своим профессиональным призванием. Вместе с тем в конце недели вы не застрахованы от проблем. Возможно, на выходных вы будете склонны потратить крупные суммы денег на товары, которые, как окажется в дальнейшем, вам совсем не нужны. Поэтому звезды советуют сделать паузу в крупных покупках, по меньшей мере, на время выходных.

Рак

Раки на этой неделе могут почувствовать, что их характер стал мягче, терпимее, а поведение в отношениях с другими людьми – тактичнее и дипломатичнее. Вы будете очень тонко чувствовать настроение окружающих людей и сможете проявить себя прекрасными психологами. Все это значительно усилит симпатии людей к вашей персоне. Также это прекрасное время для изменения имиджа. Посещение модного бутика и салона красоты может сделать вас просто неотразимыми с точки зрения представителей противоположного пола – особенно это относится к женщинам. Возможно, эта неделя будет связана с ситуациями, в результате которых повысится ваша самооценка. Это прекрасное время для учебы и путешествий. Вместе с тем в конце недели вы можете столкнуться с проблемными моментами. У состоящих в браке или имеющих постоянную партнерскую связь, выходные дни складываются весьма непросто. Главное, что может осложнять ваши партнерские отношения, это отсутствие взаимопонимания и доверия. Не пытайтесь добиться полной и безоговорочной правды от партнера по браку. Воздержитесь от обсуждения острых принципиальных вопросов.

Лев

У Львов на этой неделе усиливается интуиция и способность понимать скрытые мотивы поведения других людей. При определенной склонности характера вы могли бы тонко манипулировать другими людьми ради достижения своих целей. Успешно идут дела с изучением психологии и эзотерических наук. Также это прекрасное время для духовных практик в обстановке спокойствия и уединения. Вы сумеете существенно продвинуться вперед в деле изучения йоги, цигуна или аутогенных тренировок. В отдельных случаях вы можете почувствовать в себе проявление экстрасенсорных способностей типа ясновидения. Могут сниться вещие сны, имеющие судьбоносное значение. Также это благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Если у вас есть влиятельный покровитель, то можно рассчитывать на поддержку, в том числе и финансовую. В самом конце недели, на выходных, вы можете столкнуться с проблемами. Вы можете пережить период ослабления иммунитета, что чревато неприятностями для здоровья. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы можете оказаться связаны какими-то обязательствами и не сможете в полной мере реализовать свои намерения.

Дева

У Дев исключительно удачная неделя для гармонизации партнерских отношений. Даже те супружеские пары, которые прожили вместе много лет, могут почувствовать нечто вроде возвращения тех теплых и нежных чувств, которые переживали когда-то в пору расцвета отношений. Возможно, вы и ваш партнер будете склонны несколько идеализировать ваш супружеский союз. Это хорошее время для совместного планирования. Например, вы найдете полное одобрение со стороны партнера своим идеям относительно того, где и как лучше провести предстоящий отпуск. В целом удача может во многом вам сопутствовать. Также в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом ваши заветные желания могут исполняться сами собой. Улучшаются отношения с друзьями и подругами, вас могут часто приглашать на дружеские вечеринки. Вместе с тем в самом конце недели, на выходных, рекомендуется воздерживаться от праздного времяпрепровождения. В романтических отношениях могут возникнуть разногласия, ссоры.

Весы

У Весов эта неделя складывается весьма многообещающе для тех, кто устремлен к карьерному росту и ждет повышения в должности. Возможно, вам поступит информация, которая приблизит вас к заветной цели. Также это хорошее время для знакомства с влиятельными людьми, представителями власти. В этот период вы сможете проявить свои лучшие деловые качества и многие важные вопросы будут решаться намного быстрее и легче. Причем вам не придется расходовать много сил и ресурсов. В этом смысле рекомендуется отодвинуть на второй план личную жизнь и полностью сосредоточиться на деловой активности. В это время вы будете намного эффективнее действовать методами «мягкой силы», когда вместо борьбы и преодоления препятствий вам достаточно будет спокойно и тактично объяснить оппонентам или партнерам их задачу и то, почему сделать так и не иначе будет им выгоднее. Ваши методы убеждения будут совершенно неотразимы. Ставьте перед собой масштабные цели и пробуйте их добиться – у вас может многое получиться. С некоторыми проблемами вы можете столкнуться в конце недели. Возрастает вероятность осложнений в семейной жизни. Могут быть споры с близкими родственниками. Воздержитесь от проведения ремонтных работ в доме.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя может быть связана с усилением потребности в любви. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши чувства к нему будут отличаться особенной чуткостью и нежностью. Одинокие Скорпионы смогут познакомиться и влюбиться на какой-нибудь вечеринке или на увеселительном мероприятии типа концерта или танцплощадки. Идеально в эти дни оказаться на отдыхе на берегу теплого моря – в этом случае весьма вероятно романтическое приключение. Курортный роман даст вам много приятных впечатлений. Вам будет казаться, что наконец-то вы встретили ту любовь, которую давно искали. Вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты и проявить фантазию. Кроме того, эта неделя повысит вашу любознательность. Вам будет интересно заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках познавательной информации. Наиболее проблемные дни у вас могут быть в конце недели, на выходных. В это время лучше воздержаться от новых знакомств. Дело в том, что сейчас вы можете оказаться очень доверчивыми, и вам будет сложно критически оценивать действительность.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут существенно улучшить финансовое и материальное положение своей семьи. Этим вы будете, возможно, обязаны партнеру по браку, который может увеличить свои доходы. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку. Успешно складываются отношения с близкими родственниками и родителями. В семье складывается теплый психологический климат. Если у вас есть загородный дом или дача с участком земли, то постарайтесь переключить себя и членов семьи на благоустройство этого своего недвижимого имущества. Можно обсуждать на семейном совете сложные и неоднозначные вопросы, связанные с наследством. В течение недели к вам, возможно, приедут в гости родственники. Возможны семейные торжества по приятным поводам. Вместе с тем в самом конце недели вы не будете застрахованы от финансовых проблем. Строго следите за расходованием средств и не забывайте о планировании бюджета. В противном случае вам может не хватить денег на некоторые покупки или на оплату счетов. Это особенно касается тех, у кого много долгов и приходится делать регулярные выплаты в счет погашения кредитов.

Козерог

У Козерогов эта неделя складывается исключительно удачно для гармонии в супружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет проявлено уважение и любовь. В свою очередь вы можете почувствовать, что как бы заново влюбляетесь в партнера, и ваши отношения становятся источником радости и счастья. Эта неделя может по праву претендовать на одну из самых удачных для брака. Многие, прежде неразрешимые спорные вопросы теперь будут решаться в обстановке гармонии и согласия. При обсуждении вопросов сторонами будет проявлено максимум готовности идти на уступки. Поэтому спешите обсудить сейчас все неоднозначные вопросы – теперь для вас не составит труда прийти к согласию. Также на этой неделе вас могут часто приглашать в гости на праздничные мероприятия, юбилеи, свадьбы. Могут быть совместные увеселительные поездки за город, на пикники, на природу. Удачное время для контактов с окружающими. Вы сможете расширить круг знакомств. При необходимости можно обращаться к окружающим за советом и содействием в решении тех вопросов, которые вы сами решить не в состоянии. Однако в конце недели могут возникнуть спорные ситуации в партнерстве. Поэтому постарайтесь успеть урегулировать все потенциально конфликтные ситуации до наступления выходных.

Водолей

Для Водолеев эта неделя может быть связана с улучшением самочувствия. Можно успешно бороться с болезнями, пройдя медицинское обследование и начав курс лечения. Стремление к идеальной чистоте и порядку на этой неделе может усилиться и стать побудительным мотивом к действию. Многие из вас не успокоятся, пока в окружающем их пространстве не будет царить полный порядок. Это касается как вашего непосредственного места работы, так и жилья. Вы с удовольствием будете заниматься уборкой помещений и благоустройством окружающего пространства. Также это прекрасное время для упорядочения своего образа жизни. Можно сосредоточить внимание на здоровом образе жизни и упорядочении режима дня. В целом вы можете почувствовать вкус к деловой активности и с удовольствием будете заниматься решением практических вопросов. Хорошее время для покупки домашних животных, как для дома (котенок, щенок), так и для хозяйственных нужд с целью разведения (утята, гусята, кролики, цыплята). Вместе с тем в самом конце недели могут быть осложнения со здоровьем. Не исключены пищевые отравления. Обязательно проверяйте качество употребляемых в пищу продуктов. Крайне нежелательно употреблять алкогольные и энергетические напитки – это может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Рыбы

У Рыб эта неделя благоприятствует романтическим отношениям и любовному флирту. Вы будете очень интересны и привлекательны в общении с представителями противоположного пола. Возможны короткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить ваши эстетические потребности. Прекрасная неделя для реализации творческих замыслов. Если вы давно мечтали начать изучать живопись или игру на музыкальных инструментах, то самое время от слов и идей переходить к делу. Сейчас вы способны необычайно быстро прогрессировать в области искусств и любых творческих начинаний. Искусство, творчество и любовь – вот какие темы будут сопровождать и радовать вас всю эту неделю. При этом немаловажное значение будет иметь ваша личная инициатива, желание как-то проявить свои таланты и способности. Вместе с тем в самом конце недели вы не застрахованы от спорных и конфликтных ситуаций с друзьями и подругами. Возможно, вам придется отказаться от участия в дружеских вечеринках и увеселительных мероприятиях.