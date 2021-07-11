Сокращаем дистанцию — гороскоп на 12-18 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.
Большая часть недели благоприятствует гармоничной семейной жизни Овнов. Вы будете комфортно себя ощущать в кругу близких родственников. Вам не составит труда объединить усилия членов семьи ради какого-то общего дела типа ремонта в квартире или посадки растений на даче. Хорошо пригласить кого-нибудь в гости. Также это удачное время для благоустройства и украшения жилья. Например, удачной покупкой станет осветительный прибор типа люстры или бра. При этом, у вас может усилиться потребность побыть в тишине и уединении, чтобы спокойно расслабиться и восстановить свои силы. Хорошее время для духовных практик – это поможет вам обрести душевное равновесие. Удачное время для пребывания на природе, для сбора грибов, ягод или для рыбалки. Лишь в конце недели на выходных могут начаться проблемы. Наиболее сложная тема может быть связана с противоречиями между интересами семьи и интересами карьеры. Возможно, вам предложат новую должность, но эта перспектива не найдет понимания и поддержки у членов вашей семьи. Также члены семьи могут быть недовольны тем, что вы много времени уделяете работе.
У Тельцов на этой неделе могут сложиться прекрасные отношения с окружающими людьми. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. Возможно, с такими людьми вы и познакомитесь. Успешно проходят поездки, встречи, вы будете пользоваться симпатиями и поддержкой окружающих. И это позитивное обстоятельство может помочь вам справиться с материальными проблемами. В нужный момент появится человек, который поможет вам решить ваши наиболее важные вопросы. Вас могут пригласить на дружескую вечеринку или на пикник, и вы прекрасно проведете время. Успешно идет учеба. Можно строить планы на будущее и действовать с прицелом на перспективу. Однако ситуация может поменяться в конце недели. Дело в том, что на выходных для вас возрастает вероятность обманов и иных неприятностей. Увеличивается доля ложной информации, которую будет непросто распознать и руководствуясь которой вы рискуете наделать ошибок. Не дайте себя обмануть, держитесь подальше от обсуждения слухов и сплетен. Не следует доверять данным вам обещаниям, равно как и самим давать обещания, выполнить которые, вероятно, окажется невозможно.
У Близнецов эта неделя благоприятствует увеличению финансовых возможностей и профессиональному росту. Уровень доходов может вырасти, на вашу банковскую карту может поступить денежный перевод. Главное, что от вас требуется – это проявить целеустремленность и трудолюбие. Благодаря возросшей практичности вы сможете принимать взвешенные финансовые решения. Эта неделя благоприятна для решения финансовых и материальных вопросов. Используйте это время для покупки модной одежды и украшений – при выборе вещей для личного пользования чувство вкуса вас не обманет и выбор будет весьма практичным. Также вам могут предложить более статусную и высокооплачиваемую работу. Безработные смогут трудоустроиться в соответствии со своим профессиональным призванием. Вместе с тем в конце недели вы не застрахованы от проблем. Возможно, на выходных вы будете склонны потратить крупные суммы денег на товары, которые, как окажется в дальнейшем, вам совсем не нужны. Поэтому звезды советуют сделать паузу в крупных покупках, по меньшей мере, на время выходных.
Раки на этой неделе могут почувствовать, что их характер стал мягче, терпимее, а поведение в отношениях с другими людьми – тактичнее и дипломатичнее. Вы будете очень тонко чувствовать настроение окружающих людей и сможете проявить себя прекрасными психологами. Все это значительно усилит симпатии людей к вашей персоне. Также это прекрасное время для изменения имиджа. Посещение модного бутика и салона красоты может сделать вас просто неотразимыми с точки зрения представителей противоположного пола – особенно это относится к женщинам. Возможно, эта неделя будет связана с ситуациями, в результате которых повысится ваша самооценка. Это прекрасное время для учебы и путешествий. Вместе с тем в конце недели вы можете столкнуться с проблемными моментами. У состоящих в браке или имеющих постоянную партнерскую связь, выходные дни складываются весьма непросто. Главное, что может осложнять ваши партнерские отношения, это отсутствие взаимопонимания и доверия. Не пытайтесь добиться полной и безоговорочной правды от партнера по браку. Воздержитесь от обсуждения острых принципиальных вопросов.
У Львов на этой неделе усиливается интуиция и способность понимать скрытые мотивы поведения других людей. При определенной склонности характера вы могли бы тонко манипулировать другими людьми ради достижения своих целей. Успешно идут дела с изучением психологии и эзотерических наук. Также это прекрасное время для духовных практик в обстановке спокойствия и уединения. Вы сумеете существенно продвинуться вперед в деле изучения йоги, цигуна или аутогенных тренировок. В отдельных случаях вы можете почувствовать в себе проявление экстрасенсорных способностей типа ясновидения. Могут сниться вещие сны, имеющие судьбоносное значение. Также это благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Если у вас есть влиятельный покровитель, то можно рассчитывать на поддержку, в том числе и финансовую. В самом конце недели, на выходных, вы можете столкнуться с проблемами. Вы можете пережить период ослабления иммунитета, что чревато неприятностями для здоровья. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы можете оказаться связаны какими-то обязательствами и не сможете в полной мере реализовать свои намерения.
У Дев исключительно удачная неделя для гармонизации партнерских отношений. Даже те супружеские пары, которые прожили вместе много лет, могут почувствовать нечто вроде возвращения тех теплых и нежных чувств, которые переживали когда-то в пору расцвета отношений. Возможно, вы и ваш партнер будете склонны несколько идеализировать ваш супружеский союз. Это хорошее время для совместного планирования. Например, вы найдете полное одобрение со стороны партнера своим идеям относительно того, где и как лучше провести предстоящий отпуск. В целом удача может во многом вам сопутствовать. Также в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом ваши заветные желания могут исполняться сами собой. Улучшаются отношения с друзьями и подругами, вас могут часто приглашать на дружеские вечеринки. Вместе с тем в самом конце недели, на выходных, рекомендуется воздерживаться от праздного времяпрепровождения. В романтических отношениях могут возникнуть разногласия, ссоры.
У Весов эта неделя складывается весьма многообещающе для тех, кто устремлен к карьерному росту и ждет повышения в должности. Возможно, вам поступит информация, которая приблизит вас к заветной цели. Также это хорошее время для знакомства с влиятельными людьми, представителями власти. В этот период вы сможете проявить свои лучшие деловые качества и многие важные вопросы будут решаться намного быстрее и легче. Причем вам не придется расходовать много сил и ресурсов. В этом смысле рекомендуется отодвинуть на второй план личную жизнь и полностью сосредоточиться на деловой активности. В это время вы будете намного эффективнее действовать методами «мягкой силы», когда вместо борьбы и преодоления препятствий вам достаточно будет спокойно и тактично объяснить оппонентам или партнерам их задачу и то, почему сделать так и не иначе будет им выгоднее. Ваши методы убеждения будут совершенно неотразимы. Ставьте перед собой масштабные цели и пробуйте их добиться – у вас может многое получиться. С некоторыми проблемами вы можете столкнуться в конце недели. Возрастает вероятность осложнений в семейной жизни. Могут быть споры с близкими родственниками. Воздержитесь от проведения ремонтных работ в доме.
У Скорпионов эта неделя может быть связана с усилением потребности в любви. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши чувства к нему будут отличаться особенной чуткостью и нежностью. Одинокие Скорпионы смогут познакомиться и влюбиться на какой-нибудь вечеринке или на увеселительном мероприятии типа концерта или танцплощадки. Идеально в эти дни оказаться на отдыхе на берегу теплого моря – в этом случае весьма вероятно романтическое приключение. Курортный роман даст вам много приятных впечатлений. Вам будет казаться, что наконец-то вы встретили ту любовь, которую давно искали. Вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты и проявить фантазию. Кроме того, эта неделя повысит вашу любознательность. Вам будет интересно заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках познавательной информации. Наиболее проблемные дни у вас могут быть в конце недели, на выходных. В это время лучше воздержаться от новых знакомств. Дело в том, что сейчас вы можете оказаться очень доверчивыми, и вам будет сложно критически оценивать действительность.
Стрельцы на этой неделе могут существенно улучшить финансовое и материальное положение своей семьи. Этим вы будете, возможно, обязаны партнеру по браку, который может увеличить свои доходы. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку. Успешно складываются отношения с близкими родственниками и родителями. В семье складывается теплый психологический климат. Если у вас есть загородный дом или дача с участком земли, то постарайтесь переключить себя и членов семьи на благоустройство этого своего недвижимого имущества. Можно обсуждать на семейном совете сложные и неоднозначные вопросы, связанные с наследством. В течение недели к вам, возможно, приедут в гости родственники. Возможны семейные торжества по приятным поводам. Вместе с тем в самом конце недели вы не будете застрахованы от финансовых проблем. Строго следите за расходованием средств и не забывайте о планировании бюджета. В противном случае вам может не хватить денег на некоторые покупки или на оплату счетов. Это особенно касается тех, у кого много долгов и приходится делать регулярные выплаты в счет погашения кредитов.
У Козерогов эта неделя складывается исключительно удачно для гармонии в супружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет проявлено уважение и любовь. В свою очередь вы можете почувствовать, что как бы заново влюбляетесь в партнера, и ваши отношения становятся источником радости и счастья. Эта неделя может по праву претендовать на одну из самых удачных для брака. Многие, прежде неразрешимые спорные вопросы теперь будут решаться в обстановке гармонии и согласия. При обсуждении вопросов сторонами будет проявлено максимум готовности идти на уступки. Поэтому спешите обсудить сейчас все неоднозначные вопросы – теперь для вас не составит труда прийти к согласию. Также на этой неделе вас могут часто приглашать в гости на праздничные мероприятия, юбилеи, свадьбы. Могут быть совместные увеселительные поездки за город, на пикники, на природу. Удачное время для контактов с окружающими. Вы сможете расширить круг знакомств. При необходимости можно обращаться к окружающим за советом и содействием в решении тех вопросов, которые вы сами решить не в состоянии. Однако в конце недели могут возникнуть спорные ситуации в партнерстве. Поэтому постарайтесь успеть урегулировать все потенциально конфликтные ситуации до наступления выходных.
Для Водолеев эта неделя может быть связана с улучшением самочувствия. Можно успешно бороться с болезнями, пройдя медицинское обследование и начав курс лечения. Стремление к идеальной чистоте и порядку на этой неделе может усилиться и стать побудительным мотивом к действию. Многие из вас не успокоятся, пока в окружающем их пространстве не будет царить полный порядок. Это касается как вашего непосредственного места работы, так и жилья. Вы с удовольствием будете заниматься уборкой помещений и благоустройством окружающего пространства. Также это прекрасное время для упорядочения своего образа жизни. Можно сосредоточить внимание на здоровом образе жизни и упорядочении режима дня. В целом вы можете почувствовать вкус к деловой активности и с удовольствием будете заниматься решением практических вопросов. Хорошее время для покупки домашних животных, как для дома (котенок, щенок), так и для хозяйственных нужд с целью разведения (утята, гусята, кролики, цыплята). Вместе с тем в самом конце недели могут быть осложнения со здоровьем. Не исключены пищевые отравления. Обязательно проверяйте качество употребляемых в пищу продуктов. Крайне нежелательно употреблять алкогольные и энергетические напитки – это может спровоцировать проблемы со здоровьем.
У Рыб эта неделя благоприятствует романтическим отношениям и любовному флирту. Вы будете очень интересны и привлекательны в общении с представителями противоположного пола. Возможны короткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить ваши эстетические потребности. Прекрасная неделя для реализации творческих замыслов. Если вы давно мечтали начать изучать живопись или игру на музыкальных инструментах, то самое время от слов и идей переходить к делу. Сейчас вы способны необычайно быстро прогрессировать в области искусств и любых творческих начинаний. Искусство, творчество и любовь – вот какие темы будут сопровождать и радовать вас всю эту неделю. При этом немаловажное значение будет иметь ваша личная инициатива, желание как-то проявить свои таланты и способности. Вместе с тем в самом конце недели вы не застрахованы от спорных и конфликтных ситуаций с друзьями и подругами. Возможно, вам придется отказаться от участия в дружеских вечеринках и увеселительных мероприятиях.
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