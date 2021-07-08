Не бойтесь попросить о помощи — финансовый гороскоп на 9 июля

Сегодня некоторые задачи будут очень сложными для вас. Просите коллег о помощи.

Овен

Овнам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Это время благоприятствует любым делам, связанным с подготовкой отчетной документации офисными служащими и проведению сделок с недвижимостью. Успешно поработают строители. Во второй половине дня усиливается фактор нестабильности в делах. Воздержитесь от рискованных финансовых инвестиций.

Телец

Первая половина дня складывается благоприятно для проведения деловых поездок, встреч, заключения торговых сделок. Возможно, вам удастся восстановить ранее прерванные деловые контакты. Успешно пойдет аналитическая работа с информацией и документами. Во второй половине дня усиливается непонимание в деловом партнерском сотрудничестве. Воздержитесь от подписания важных договоров.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов. В первой половине дня у вас возрастают шансы на рост доходов за счет умственного труда. Подходите к своей работе осмысленно, старайтесь совершенствовать уровень профессионального мастерства. На вторую половину дня лучше не планировать деловых поездок и встреч, работа с документами затормозится.

Рак

У Раков хороший день для работы над собственными ошибками. Возможно, обстоятельства заставят вас вернуться к делам, которые вы считали завершенными и кое-что переделывать. Например, может вернуться выполненный ранее заказ с рекламацией на брак. Относитесь позитивно к возникающим тормозящим влияниям, воспринимая их как повод для личностного развития.

Лев

В первой половине дня Львам могут предложить дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Также это удачное время для научно-исследовательской работы, поиска ответов на запутанные вопросы. Методы тайной дипломатии могут помочь в урегулировании щепетильных вопросов. Во второй половине дня вы почувствуете усиление эмоциональности, и это негативно отразится на ваших деловых качествах.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется активнее сотрудничать с деловыми партнерами и единомышленниками. Успешно проходит переговорный процесс, в том числе на многосторонней основе. Также старайтесь чаще прислушиваться к подсказкам своей интуиции – благодаря этому вы сможете предвидеть события и быть на шаг впереди. В конце дня не следует доверять поступающей информации.

Весы

Весам в этот день удастся добиться поставленных целей, если будут исправлены некоторые ранее допущенные ошибки. Не следует упорствовать в том, что показало свою неэффективность. Воля и трезвый разум способны вывести вас к успеху. Во второй половине дня не следует рассчитывать на удачу, старайтесь сохранить то, что имеете. Это неблагоприятное время для операций по обмену валюты.

Скорпион

Удачно складывается этот день для Скорпионов, проходящих курс обучения, занятых повышением квалификации. Возможно, вам потребуется обновить некоторые свои знания, чтобы успешно решить профессиональные вопросы. Успешно проходит деловая переписка с иностранными партнерами. Вторая половина дня может быть связана с ухудшением отношений с начальством.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут преуспеть в урегулировании вопросов, связанных с долгами. Возможно, вам удастся вернуть часть своих долгов или получить деньги, которые были вам должны другие люди. Если вы ожидаете денежный перевод, то он может поступить на вашу пластиковую карту в первой половине дня. При необходимости можно прибегать к финансовым заимствованиям.

Козерог

Козерогам, работающим в сфере услуг, в этот день, возможно, поступит претензия за некачественно исполненную работу. Поэтому не исключено, что вам придется что-то заново переделывать. Старайтесь относиться к этому конструктивно и делайте выводы из допущенных ранее ошибок. В конце рабочего дня может произойти задержка платежа на ваш банковский счет.

Водолей

Водолеям, работающим в офисе, рекомендуется использовать этот день для приобретения навыков в работе с техническими средствами и компьютерной техникой. Если вы столкнетесь с затруднениями или вам что-то непонятно, то обратитесь за советом к коллегам – вам обязательно помогут. Благоприятный день для технического творчества изобретателей, инженеров и рационализаторов.

Рыбы

Это не лучший день для Рыб, занятых поиском работы. Возможно, на ваше резюме будет ответ с предложением пройти собеседование, однако найденный вариант впоследствии не будет соответствовать обещаниям работодателей. В конце дня воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег. В противном случае вы можете столкнуться с ответной критикой.