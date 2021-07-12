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Готовимся к романтическим приключениям — любовный гороскоп на 12-18 июля

12 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую свадьбу, познакомиться с кем-то для курортного романа или на всю жизнь — это время пришло.

Готовимся к романтическим приключениям — любовный гороскоп на 12-18 июля
Фото: depositphotos

Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! В первой половине недели Венера и Марс сообща устроят нам всем феерию впечатлений. Мужчины будут мужественны, женщины — женственны, и все — темпераментны и заинтересованы. Во второй половине недели растущая Луна в Весах покровительствует прогрессу в отношениях и образованию новых партнерств. В общении станет больше гармонии и взаимопонимания. Хорошо будут удаваться дела, которые вы делаете вместе. Но и там, где вы действуете в одиночку, нужно советоваться с партнером, делиться с ним впечатлениями, обсуждать события. Не забыли звезды и про семейные пары, для которых кроме романтики важен быт и семейные вопросы. Для домашних дел идеально подойдут понедельник и четверг. На выходных желательно устроить семье разгрузку от бытовухи и хорошо отдохнуть вне дома.

Овен

На этой неделе самым ярким и удачным днем для влюбленных Овнов станет понедельник. Им важно быть в хорошем настроении, чтобы не пропустить свой шанс. В пятницу и субботу не стоит допускать разногласий с партнером, иначе в воскресенье вместо взрыва взаимной страсти можно добиться любовного скандала.

Телец

Для влюбленных Тельцов эта неделя стартует с очередной вспышки страстей - со знаком плюс или минус, частично зависит от них самих. Если они не считают нужным сдерживать свои капризы, им не стоит удивляться ответной «креативной» реакции партнера. Истинный уровень гармонии в паре покажет воскресенье.

Близнецы

На этой неделе звезды советуют Близнецам чаще отдавать инициативу партнеру. Многие Близнецы станут чувствительными и мнительными, могут сказать что-то невпопад или некстати обидеться. Временную утрату рациональности они восполнят чутьем, в разлуке и при неясном положении дел обострится их интуиция.

Рак

Эта неделя сделает влюбленных Раков общительнее. Проницательному партнеру не составит труда вывести их на откровенный разговор и выведать пару их личных тайн - но обратный поток откровенности будет затруднен и на многое Ракам надеяться не стоит. Для важного разговора подходят среда и воскресенье.

Лев

Эту неделю Львам желательно начать с инициативы, в понедельник они способны сразить объект симпатий наповал своим сексапилом. Из своего арсенала покорения сердец им лучше исключить красноречие: искрометный юмор и легкость беседы станут не самой сильной их стороной. Самый сложный день - воскресенье.

Дева

На этой неделе влюбленные Девы сменят образ мыслей или тактику (возможно, устав притворяться). Такая перемена может оборвать случайный легкий роман, но пойдет на пользу Девам, у которых исподволь завязываются значимые отношения, особенно, с представителем другой культуры или жителем чужой страны.

Весы

Начало этой недели окажется для влюбленных Весов приятным. Если они завязали роман, он будет развиваться вполне успешно, несмотря на помехи. Звезды советуют им пользоваться удачным стечением обстоятельств и не усложнять ситуацию до поры до времени, например, не заводить разговоров о глубоко личном.

Скорпион

На этой неделе важный день для влюбленных Скорпионов - воскресенье. От их поведения может зависеть судьба их романа. Если вы сделали яркую заявку и очаровали объект своих симпатий, вам придется подтвердить ее, иначе последует разочарование. Но вы можете выбрать не продолжать игру, а сбросить маску.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды дают шанс начать эту неделю красиво, артистично и очень эффектно. Если они в настроении и «в образе», им не стоит отказываться от такого шанса: дальнейшее развитие событий может оказаться менее удачным в части создания подходящих декораций для любовного приключения.

Козерог

Эта неделя будет для Козерогов гармоничной, если им повезло встретить человека, живущего на схожей волне. В этом случае, партнеры будут вместе «чудить», одновременно взлетать на пик страсти и синхронно настраиваться на душевные беседы. При несовпадении темпераментов добиться гармонии будет сложно.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут сколь угодно долго испытывать терпение поклонников холодностью и дистанцией: истинно влюбленный не отступит и будет пытаться покорить неприступную крепость. Но им следует помнить, что такая политика позже может дать обратный эффект. Стоит хотя бы иногда «оттаивать».

Рыбы

На этой неделе Рыбы начнут чаще получать от любимого человека известия или вести с ним доверительные беседы. Возможно, они поделятся с ним своей тайной мечтой. Именно такие драгоценные интимные моменты будут дороги типичным Рыбам, ведь эмоциональное взаимопонимание для них важнее всего прочего.

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