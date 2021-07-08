Ностальгируем по полной — гороскоп на 9 июля

28-29 лунные сутки. Сегодня сближение светил в знаке Рака склоняет к повышенной чувствительности, требует минимума суеты, шума и контактов с «чужими».

Бурные страсти и действия напоказ отходят на второй план. Не слишком уместны активные игры, шутки и развлечения. Желательно отменить все начинания. Если канун Новолуния застал на распутье, выбор тоже лучше отложить на пару дней. Хорошо быть в этот день дома или возвращаться на родину, подводить итоги, предаваться ностальгии, слушать музыку, проводить время с близкими, на природе, возле огня и воды. Полезны очищающие процедуры и ритуалы избавления от ненужного.

Овен

Сегодня Овнам лучше поставить на первое место домашние дела и частную жизнь. В центр внимания может попасть собственное жилье или семейное гнездо, связь с родителями или духовными корнями. Стоит свернуть лишние контакты, отложить необязательные поездки и начинания во внешнем мире. Не стоит шутить над привычками близких и провоцировать старые разногласия. Можно позволить себе сентиментальность.

Телец

День позволяет Тельцам сбросить лишнее напряжение, отдохнуть от непростой ситуации в доме, личных отношениях или бизнесе. Отличный отвлекающий фактор - близкое окружение: занимаясь проблемами соседей или семейного клана, многие Тельцы забудут про перипетии своей жизни или взглянут на них чуть иначе. Особое значение может приобрести связь с конкретной персоной (братом или сестрой, старым другом).

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не увлекаться легким общением и развлечениями, избегать начинаний и авантюр. Лучше заняться личными или семейными ресурсами, хозяйством, питанием, делая упор не на новинки, а на ловкую комбинацию того, что есть. Полезно пересмотреть запасы, избавиться от хлама и пустить в ход резервы, не дожидаясь их порчи. Решением насущного вопроса может стать ремонт или обмен.

Рак

Сегодня многих Раков разрывают противоречия, вызванные выбором общей стратегии или конкретной задачей без однозначного решения. Стоит уйти от внешних влияний, прислушаться к своим душевным и телесным ощущениям. Хорошо устроить смотр своим достижениям, талантам и предварительным планам на будущее. Желательно поберечь свое здоровье. Полезно избавиться от груза наведенных мыслей и лишних связей.

Лев

Сегодня Львам лучше сделать выбор в пользу тишины и частной жизни, поставив на паузу игры, приключения, конкуренцию и другую активность. Хорошо побыть у воды, на природе, послушать музыку. Это день повышенной чувствительности, интуиции и самоинвентаризации. Взгляд желательно направить в прошлое или внутрь себя. Стоит отнестись внимательнее к недомоганиям: возможно, лечение не доведено до конца.

Дева

Сегодня Девам полезно заглянуть вперед и прикинуть возможные варианты событий. Большую роль при этом сыграет чутье, как продукт прошлого опыта. Если его у вас мало, звезды советуют пообщаться с близким человеком (другом, родственником, бывшей любовью). Не обязательно обсуждать с ним пикантную тему напрямую: ответ на каверзный вопрос придет нечаянно, в ходе совместного времяпрепровождения.

Весы

Весам стоит отнестись серьезнее к впечатлениям и переживаниям этого дня. Нежелательно делать выбор, не разобравшись в своих ощущениях, предпочтениях и не проиграв заново в уме предысторию вопроса. Это особенно важно, если надо принять решение о карьере, должности, семейном статусе, личном партнерстве или работе под началом конкретного человека. Возможно, придется пойти на очередной компромисс.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отказаться от внешней суеты и начинаний, особенно, с долей риска и показухи. По возможности, стоит посвятить день духовной грани бытия. Это удачный момент для возврата к прежним истокам. Не сбиться с верного пути многим Скорпионам поможет надежный маяк - в лице конкретной персоны, которой они доверяют, или в виде манящего образа. Хорошо мечтать об успехе и путешествиях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше опираться на чутье, память и ощущения, а не на логику. Намеки судьбы в эти сутки носят непрямой характер, могут иметь вид ребуса или противоречивого ощущения. Возможна коварная ловушка в любви, игре, семейной или духовной жизни, двойственность в материальных делах. Важно уметь слышать инстинкт самосохранения, опасность или обман могут прийти под маской либо в форме шутки.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше поставить в центр внимания важное для себя партнерство или отношения с другом, близким человеком. Кем бы ни была эта персона, стоит видеть в ней личность, уважать ее решения, привычки и чувства. Приветствуется дипломатичность, уживчивость, умение быть рядом, не навязываясь и сопереживая. Стоит помнить, что неискреннее согласие или фальшивое сочувствие - тот же обман.

Водолей

Сегодня Водолеям необходимо принять положение дел, признать зависимость от некоторых людей или обстоятельств. День может стать значимым, если решается вопрос о здоровье (особенно, лечении хронического заболевания), о жилье, семейных обязанностях, бытовых и служебных обновлениях, обслуживании, домашнем питомце. Возрастет порог чувствительности, могут негативно восприниматься шутки и недоразумения.

Рыбы

Для Рыб это пассивные и знаковые сутки. Возможны мистические ощущения, вещие сны. Духовный подъем выправит самочувствие. День благоприятен для настройки на творческий процесс и на будущий успех. Роль или образ, в которые вы сегодня вживаетесь, станут для вас счастливыми. Важное время для родителей, влюбленных. Может прийти надежда на удачный исход истории с жильем или недвижимой собственностью.