Названы пять самых удачливых знаков зодиака

Про эти пять знаков зодиака можно говорить «родился в рубашке» или «помогает ангел-хранитель».
Про эти пять знаков зодиака можно говорить «родился в рубашке» или «помогает ангел-хранитель». Рассказываем, каким знакам зодиака везет по жизни.
Проблемы в жизни этих знаков зодиака появляются ненадолго. Им будто море по колено, а горы по плечу. Остается только удивляться, как им везет. Рассказываем об этих удивительных знаках зодиака.
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