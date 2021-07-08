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Названы пять самых удачливых знаков зодиака

8 июля 2021ГороскопыСлово и Дело

Про эти пять знаков зодиака можно говорить «родился в рубашке» или «помогает ангел-хранитель».

Названы пять самых удачливых знаков зодиака

Про эти пять знаков зодиака можно говорить «родился в рубашке» или «помогает ангел-хранитель». Рассказываем, каким знакам зодиака везет по жизни.

Проблемы в жизни этих знаков зодиака появляются ненадолго. Им будто море по колено, а горы по плечу. Остается только удивляться, как им везет. Рассказываем об этих удивительных знаках зодиака.

Тельцы многим кажутся очень спокойными знаками, нацеленными на собственное благополучие, счастье своей семьи и достаток в доме. Но есть одна вещь, которую знают не все. Если Телец идет на риск, то это часто окупается в несколько раз. Благословение звезд — не иначе.
Близнецы — люди увлекающиеся. Они могут постоянно менять свои цели. Но звезды берегут их и подсказывают, когда им грозит опасность. Близнецам лишь нужно доверять интуиции.

Настоящие любимцы публики — Львы. У них получается все, их все любят — ну разве не мечта? Однако если представители знака становятся легкомысленными, впереди их будут ждать большие проблемы. Хорошо, что звезды подсказывают рожденным под этим знаком, когда пора спуститься с небес на землю.

Скрытый талант Стрельцов — оптимизм. Людям, которые смотрят на жизнь с улыбкой, всегда благоволит удача.

Водолеи привыкли много трудиться, и за это судьба одаривает их щедрыми дарами. Многим кажется, что все Водолеям достается просто так, но завистники даже не знают, сколько прикладывается труда.

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