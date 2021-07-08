Доверяем сердцу — любовный гороскоп на 9 июля

Овен Сегодня Овнам лучше взять паузу в активной личной жизни. Блеснуть своими талантами перед пассией или завязать новое знакомство вряд ли получится - либо это будет не совсем то…

Овен

Сегодня Овнам лучше взять паузу в активной личной жизни. Блеснуть своими талантами перед пассией или завязать новое знакомство вряд ли получится - либо это будет не совсем то, чего хочется. В близких постоянных отношениях важна уживчивость, следует всеми силами остерегаться намека на прежние ссоры.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы настроены дружелюбно и не хотят лишних проблем себе и другим. Они с радостью объявят паузу в утомительной дружбе-вражде полов или перемирие в ссоре, чтобы провести время с близким человеком в спокойной обстановке. Если партнер согласится на такое решение, выиграют оба.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы станут менее романтичными и легкими на подъем, более подозрительными и чувствительными, что вызовет у партнера недоумение. Они могут выпасть из образа дружелюбного очаровательного спутника, отказаться от приключения, стать более ранимыми, придирчивыми и капризными.

Рак

Сегодня Ракам не стоит искать в любви готовых стандартных шаблонов. Вместо этого, им лучше быть честными с собой, ориентироваться на свои собственные чувства и ценности. В двойственной ситуации звезды предоставляют им самим решить, что им больше подходит: выбор, точка или искусный компромисс.

Лев

Сегодня влюбленным Львам подойдет не активность, а временное отстранение и уединение (не путать с показной холодностью ради «наказания» партнера или с намеренной интригой). В эти сутки не слишком уместны наступательная тактика и повышенная игривость. Личные встречи хороши лишь при полном доверии.

Дева

Сегодня контакт с любимым человеком имеет для Дев особое значение (особенно, если они планируют провести с ним всю жизнь или строят другие долгосрочные совместные планы). Им стоит пригласить потенциального спутника в атмосферу своего прошлого: его или ее реакция на такое путешествие скажет многое.

Весы

Сегодня Весам лучше сделать паузу в личной жизни и разобраться в себе, иначе роман может свернуть в неприятную колею. Оснований сделать перерыв еще больше, если вы стоите перед дилеммой и принимаете решение. День затрудняет согласие и обостряет обиды, не поддавайтесь соблазну «выяснить отношения».

Скорпион

Влюбленным Скорпионам день поможет разобраться в духовной стороне своего увлечения. Прислушавшись к себе, они без труда отделят отношения по расчету или ради игры от союза родственных душ. А вот поделятся ли они с партнером своим выводом, неизвестно: Скорпионы не только чувствительны, но и скрытны.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам мешает правильно увидеть ситуацию повышенная эмоциональность. Многие представители знака будут ранимыми, впечатлительными и суеверными. Любовные игры для них в этот день небезопасны. Им легко вступить на скользкий путь будущего или получить бумеранг из прошлого.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть деликатнее, не вторгаться без причины в личное пространство партнера и не навязывать свое понимание ситуации. Лучше дать ему или ей время принять собственное решение. Признак гармонии в паре - молчаливое взаимопонимание. Должны насторожить завуалированные манипуляции.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи не хотят или не могут быть на первом плане, не всегда готовы играть с партнером на равных. Досадное обстоятельство может связать им руки, испортить настроение или поставить их в невыгодное положение. Если нет срочных причин для встречи, звезды советуют отложить свидание.

Рыбы

Сегодня будущее любви покрыто для Рыб тайной, но предчувствия обнадеживают. Им лучше забыть про сценарии отношений, довериться сердцу и повиноваться настроению. Это счастливый день для влюбленных, связанных общими взглядами. Одиноким Рыбам полезно помечтать, визуализируя образ идеального партнера.