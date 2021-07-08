Доверяем сердцу — любовный гороскоп на 9 июля

Овен Сегодня Овнам лучше взять паузу в активной личной жизни. Блеснуть своими талантами перед пассией или завязать новое знакомство вряд ли получится - либо это будет не совсем то…
Сегодня Овнам лучше взять паузу в активной личной жизни. Блеснуть своими талантами перед пассией или завязать новое знакомство вряд ли получится - либо это будет не совсем то, чего хочется. В близких постоянных отношениях важна уживчивость, следует всеми силами остерегаться намека на прежние ссоры.
Сегодня влюбленные Тельцы настроены дружелюбно и не хотят лишних проблем себе и другим. Они с радостью объявят паузу в утомительной дружбе-вражде полов или перемирие в ссоре, чтобы провести время с близким человеком в спокойной обстановке. Если партнер согласится на такое решение, выиграют оба.
Сегодня влюбленные Близнецы станут менее романтичными и легкими на подъем, более подозрительными и чувствительными, что вызовет у партнера недоумение. Они могут выпасть из образа дружелюбного очаровательного спутника, отказаться от приключения, стать более ранимыми, придирчивыми и капризными.
Сегодня Ракам не стоит искать в любви готовых стандартных шаблонов. Вместо этого, им лучше быть честными с собой, ориентироваться на свои собственные чувства и ценности. В двойственной ситуации звезды предоставляют им самим решить, что им больше подходит: выбор, точка или искусный компромисс.
Сегодня влюбленным Львам подойдет не активность, а временное отстранение и уединение (не путать с показной холодностью ради «наказания» партнера или с намеренной интригой). В эти сутки не слишком уместны наступательная тактика и повышенная игривость. Личные встречи хороши лишь при полном доверии.
Сегодня контакт с любимым человеком имеет для Дев особое значение (особенно, если они планируют провести с ним всю жизнь или строят другие долгосрочные совместные планы). Им стоит пригласить потенциального спутника в атмосферу своего прошлого: его или ее реакция на такое путешествие скажет многое.
Сегодня Весам лучше сделать паузу в личной жизни и разобраться в себе, иначе роман может свернуть в неприятную колею. Оснований сделать перерыв еще больше, если вы стоите перед дилеммой и принимаете решение. День затрудняет согласие и обостряет обиды, не поддавайтесь соблазну «выяснить отношения».
Влюбленным Скорпионам день поможет разобраться в духовной стороне своего увлечения. Прислушавшись к себе, они без труда отделят отношения по расчету или ради игры от союза родственных душ. А вот поделятся ли они с партнером своим выводом, неизвестно: Скорпионы не только чувствительны, но и скрытны.
Сегодня влюбленным Стрельцам мешает правильно увидеть ситуацию повышенная эмоциональность. Многие представители знака будут ранимыми, впечатлительными и суеверными. Любовные игры для них в этот день небезопасны. Им легко вступить на скользкий путь будущего или получить бумеранг из прошлого.
Сегодня Козерогам стоит быть деликатнее, не вторгаться без причины в личное пространство партнера и не навязывать свое понимание ситуации. Лучше дать ему или ей время принять собственное решение. Признак гармонии в паре - молчаливое взаимопонимание. Должны насторожить завуалированные манипуляции.
Сегодня влюбленные Водолеи не хотят или не могут быть на первом плане, не всегда готовы играть с партнером на равных. Досадное обстоятельство может связать им руки, испортить настроение или поставить их в невыгодное положение. Если нет срочных причин для встречи, звезды советуют отложить свидание.
Сегодня будущее любви покрыто для Рыб тайной, но предчувствия обнадеживают. Им лучше забыть про сценарии отношений, довериться сердцу и повиноваться настроению. Это счастливый день для влюбленных, связанных общими взглядами. Одиноким Рыбам полезно помечтать, визуализируя образ идеального партнера.
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