Погружаемся в фантазии — гороскоп на 10 июля

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Рака придает силу эмоциям и воображению.

Стоит внимательнее выбирать себе в эти сутки компанию, питание и эмоциональный фон, а также направление фантазий: можно «намечтать» как счастливый, так и душевно неблагополучный месяц, найти канал вдохновения или заразиться унынием. Важно подключаться к здоровым духовным источникам и черпать лишь ободряющие воспоминания из кладовой памяти. Не стоит поддаваться негативным традициям, например, вражде кланов. Желательно абстрагироваться от лишних мыслей, сократить внешние контакты и отложить до завтра любые активные действия.

Овен

Овнам сегодня стоит воздержаться от лишней энергоотдачи. Это не лучшие сутки для возобновления игр, интенсивных тренировок, деловых и рекламных акций, активного отдыха. Имеющиеся душевные силы лучше отдавать дому и близким. Настроение может оказаться неровным. Желательно контролировать свои реакции на домашнюю обстановку, не допуская перехода минутного недовольства в постоянную раздражительность.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит включаться в круговорот ответственных, трудных и нервирующих дел. Звезды дают еще одни сутки на спокойный отдых, посторонние увлечения или свободное времяпрепровождение. Если вам срочно нужна пища для размышлений, полезно прикинуть возможные перемены в привычных маршрутах, повседневных контактах и способах связи: изменения такого рода могут произойти уже в ближайшие дни.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит проявлять инициативу, в том числе в общении. Звезды не советуют им торопиться с той частью личных планов, что связана с контактами, разъездами, учебой и любой интеллектуальной работой: здесь лучше подвести итоги и подождать дополнительной информации, которая ожидается очень скоро. Также не стоит пока в деталях расписывать свой лист покупок, личный бюджет и диету.

Рак

Этот день, как и вчерашний, Ракам стоит целиком посвятить своим персональным делам и планам. Сегодня корректируются их духовные опоры и личные привычки, уточняется выбор целей и способов общения. Нежелательна лишняя суета. Пора подумать о расширении кругозора и возможностей: образовании, личностном росте, карьере юриста, писателя, учителя или политика, серии путешествий или зарубежных контактов.

Лев

В эти сутки звезды советуют Львам не расходовать, а копить энергию (лучше в одиночестве, дома или в тихом месте). Правильно организованное уединение обладает сегодня для представителей этого знака целительной силой - а их порывы, наоборот, преждевременны, ведут к фальстарту и напрасной трате ресурса. Можно дать волю памяти и эмоциям, избегая, по возможности, негативных воспоминаний и ассоциаций.

Дева

Девам сегодня не стоит торопить события и активно включаться в новые дела. Можно заниматься подведением итогов, но нет смысла строить подробные планы: в ближайшие дни придут новости и картина станет яснее. Работа на опережение не даст эффекта и даже заведет в тупик. Лучше сделать перерыв в деловом общении и официальной переписке. Хорошо провести этот день в свободном режиме среди близких людей.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться не в самой выгодной для себя роли или не в лучшей форме. Может стать недоступным удобный способ связи или иссякнуть поток новостей по привычным каналам. Если что-то идет не так, важно не поддаться негативному настрою: неблагоприятный эмоциональный фон способен «отбросить тень» на несколько недель вперед, омрачив ваше внутреннее мироощущение или отношения с людьми.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит покидать мир своих воспоминаний и честолюбивых фантазий. День не располагает к новому рывку в творчестве или активной деловой позиции, не дает достаточной энергии для борьбы за любовь или за «место под солнцем». Ваша главная сила вплоть до ночи будет заключаться в интуиции, вере и надежде. Вам не стоит недооценивать свой духовный потенциал и психологический резерв.

Стрелец

Сегодня далеко не все Стрельцы в «боевой форме». Многие представители знака - заложники своих эмоций. Их может преследовать страх кризиса, разочарование или недоверие. Есть риск пострадать от тайных переживаний, вредных привычек или наследия прошлого. Важно оказаться в здоровой эмоциональной среде, чтобы не закрепить негативный настрой на ближайший месяц. Полезно духовное и телесное очищение.

Козерог

Сегодня Козероги проницательны, но истинные мотивы отдельных лиц или подоплека событий могут остаться для них загадкой. Звезды обещают, что все тайны откроются в свое время, а пока советуют тренировать интуицию: в ближайшие месяцы она не будет лишней. Не стоит переживать, если молчат нужные люди: очень скоро вы получите от них обратную связь или поймете их намерения по красноречивым признакам.

Водолей

Водолеям день не сулит особых успехов и полной свободы. Многие Водолеи проведут эти сутки в хозяйственных заботах, фазе слабости или плохом настроении. Возможна зависимость от дома, здоровья, работы или нужд подопечных. Не стоит пытаться срочно «взять себя в руки» и сделать рывок, разумнее подготовиться к дню завтрашнему: возможно, вам предстоит конкуренция, сюрприз или утомительное мероприятие.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно выбирают верный для себя режим. Рыбам, которые все же сомневаются в выборе, звезды дают совет: как можно дольше оставаться на гармоничной волне, длить приятное состояние надежды, веры или вдохновения. День подходит для визуализации успешного будущего и лучше, чтобы этому процессу ничто не мешало. Усилит нужный эффект любимая музыка, приятное воспоминание или полная тишина.