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Мечты становятся реальностью — любовный гороскоп на 10 июля

9 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня вы сможете осуществить свои фантазии и мечты. Наслаждайтесь!

Мечты становятся реальностью — любовный гороскоп на 10 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овнам сложно поддерживать в отношениях компромисс, даже если они сами его декларируют. Временами на них может нападать раздражительность или мрачность. Обстоятельства этих суток не располагают к проявлению инициативы, а в некоторых случаях и вовсе делают романтическое свидание невозможным.

Телец

Сегодня Тельцам вряд ли грозит резкий поворот событий в любовных делах, но он вполне может случиться завтра. Звезды советуют запасаться душевной гармонией и энергией тем Тельцам, роман которых подобен действующему вулкану и держит их в напряжении: на следующий день силы им наверняка понадобятся.

Близнецы

Сегодня Близнецы довольно эмоциональны и могут превратить свидание в сеанс своих душевных излияний. Не исключено, что тенденция закрепится на пару недель. Звезды не рекомендуют им выбирать этот день для первой встречи или важного личного разговора, а свободным Близнецам не советуют знакомиться.

Рак

Сегодня Раки немного эгоистичны и могут уделять любимому человеку мало внимания. Для этого у них есть веская причина, но звезды не советуют перегибать с эгоцентризмом и становиться «вещью в себе»: постоянный партнер может в очередной раз обидеться, а новый спутник способен развернуться и уйти.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам уединиться или затаиться, устроив в своей личной жизни «санчас». Этот день не только не сулит прилива энергии, но и делает многих Львов уязвимыми. В зависимости от ситуации, может страдать их уверенность в себе, внешность, общая коммуникабельность и презентабельность.

Дева

Девам стоит помнить, что чувства сегодня не требуют слов. При этом нет никаких ограничений на свободное общение о чем угодно, главное - не говорить «о нас» и не обсуждать в утомительных преждевременных подробностях совместные планы на будущее. В некоторых ситуациях будет приятнее вместе помолчать.

Весы

Сегодня Весы легко поддаются плохому настроению. Они могут создать его себе сами или подхватить вирус недовольства от своего партнера. Лучше не планировать на этот день посещение вечеринок, праздничных летних шоу и другие веселые совместные развлечения: их атмосфера может быть чем-то подпорчена.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы на отличной душевной волне, но обстоятельства не дают им карт-бланш на конкретные действия. Активные и предприимчивые Скорпионы могут сгорать от нетерпения, зато медлительным и нерешительным Скорпионам этот день дает дополнительное время на подготовку задуманного шага.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит идти на свидание, если их хотя бы в малой степени коснулась тень эмоционального неблагополучия. В списке их переживаний может числиться подозрительность, мнительность, неуверенность, сожаление о прошлом, страх повторения неудачи и масса других, столь же «приятных» эмоций.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам уважать чужие чувства: это не только признак хорошего тона, но и единственный способ вызвать к себе доверие. Молчание или отсутствие интересующей персоны не стоит воспринимать как трагедию или финал всей истории: в той или иной форме, фидбек будет, и очень скоро.

Водолей

Водолеям не стоит огорчаться, если сегодня романтическое свидание будет сорвано или отложено: момент для него неудачный. К тому же, обстоятельства изменчивы. Если вы думаете, что в точности спрогнозировали завтрашний день, вы наверняка ошибаетесь: вас ждет сюрприз, и не обязательно неприятный.

Рыбы

Сегодня воображение Рыб обладает большой силой. Им не обязательно быть рядом с любимым человеком, чтобы чувствовать его присутствие и обмениваться с ним любовными флюидами. Не стоит недооценивать магическую власть своих фантазий и одиноким Рыбам: их мечты однажды вполне могут стать реальностью.

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