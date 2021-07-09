Копить нельзя тратить — финансовый гороскоп на 10 июля

Сегодня вы должны понять, что для вас важнее — много денег или много купленных на них вещей.

Овен

Овны в этот день могут открыть для себя новые заманчивые перспективы. Возможно, вам предложат принять участие в конкурсе или кастинге на замещение престижной должности. Ловите миг удачи – ведь он так изменчив! Также старайтесь отдавать предпочтение новым видам деятельности, для которых требуется применить творческий подход. Воздержитесь от проведения деловых встреч – они не оправдают ваших ожиданий.

Телец

У Тельцов, работающих в сфере сделок с недвижимостью или в гостиничном бизнесе, дела пойдут в гору. Возможно, вы получите дополнительный доход, превышающий ваши ожидания. Это удачное время для улучшения условий труда на рабочем месте. Например, работодатель предоставит вам более производительную технику. Бизнесменам рекомендуется проводить техническую модернизацию и инвентаризацию недвижимой собственности.

Близнецы

Близнецам в этот день не следует торопиться действовать по личной инициативе. Прежде чем предпринимать важные шаги, посоветуйтесь с друзьями и единомышленниками – они подскажут вам правильные действия. Очень важно собрать необходимую информацию – тогда у вас скорее сформируется правильное представление о том, какие шаги следует предпринять. Успешно пойдет учеба у студентов вузов или колледжей.

Рак

Раки преуспеют в делах, если будут досконально выполнять все, что от них требуется на основной работе. Вышестоящее начальство может предложить вам выполнить важное поручение, за хорошее материальное вознаграждение. Помните о соблюдении сроков выполнения работы – это важно. Однако не следует искать дополнительной подработки или пытаться в рабочее время выполнять частные заказы.

Лев

Авторитет Львов в профессиональном сообществе сегодня может вырасти благодаря тому, что удастся решить важные дела, проявив глубокие знания. Вас начнут больше ценить как грамотного специалиста своего дела. Также это удачное время для деловой переписки и служебных командировок. Используйте этот день для обмена опытом с целью повышения квалификации.

Дева

Девам следует отнестись внимательнее к поступающей информации и не доверять всему, что станет известно. Дело в том, что вам может поступать ложная информация. Это не лучшее время для деловых встреч и поездок. Возможны трения с деловыми партнерами, особенно в сфере торговли и услуг. Если вы ожидаете банковский перевод, то сегодня он может поступить на ваш счет во второй половине дня.

Весы

Весам в этот день сопутствует удача в делах. Особенно это относится к тем, кто работает в партнерском бизнесе или занимается обслуживанием клиентов. Отношения с клиентами складываются вполне конструктивные и вашей работой останутся довольны. Если вы ищите работу, то после собеседования с потенциальным работодателем вам могут предложить интересную работу.

Скорпион

Скорпионам сегодня не рекомендуется проявлять личную инициативу в делах. Главное, это своевременно и точно исполнять все то, что вам поручает начальство. Исполнительская дисциплина сейчас имеет более высокий приоритет. Кроме того, это удачное время для приобретения навыков работы с новыми техническими средствами, компьютерной техникой или программным обеспечением.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется использовать этот день для приобретения новых знаний о своей профессии. Возможно, вам эти знания потребуются для решения нестандартных вопросов, возникших в ходе выполнения текущих дел. Успешно идет обмен опытом с высокопрофессиональными коллегами и партнерами. Также вы вполне преуспеете в творческих профессиях – недостатка в интересных идеях у вас не будет.

Козерог

У Козерогов, имеющих свой бизнес, благоприятный день для привлечения финансовых ресурсов и вложения их в сферу недвижимости. Успешно поработают строители, ремонтники, офисные служащие и риелторы. Вместе с тем это не лучшее время для изменений графика работ. Отношения с коллегами требуют особого внимания и терпимости к чужим промахам.

Водолей

Водолеев в этот день ожидают деловые контакты, в результате которых вы можете получить дополнительные материальные выгоды. Чем больше людей будет вовлечено в сферу ваших экономических интересов, тем результативнее будет ваша работа. Успешно пойдет работа во время служебных командировок и на вахте. Ваша деловая репутация может укрепиться благодаря хорошим профессиональным знаниям.

Рыбы

В трудовом коллективе у Рыб могут установиться гармоничные отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке. В каком-то смысле вы почувствуете себя членом одной большой и дружной семьи. Поэтому и текущие дела сегодня могут решаться легко и быстро. Если с кем-то из коллег у вас были напряженные отношения, то сейчас самое время предпринять шаги для примирения.