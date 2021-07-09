Как не попасться на удочку эмоций в это Новолуние

Седьмое Новолуние года в 19 градусе в знаке Рака в субботу, 10 июля, и переход Меркурия в этот знак водной стихии с 11 июля открывают новый лунный месяц года (продлится до 8 августа), сопровождающий нас во вторую половину 2021-го.

Рассказываем, чем плох этот период и как сохранить эмоциональное здоровье в это непростое время.

Усиление знака Рака в первой части периода (до 22 июля) вольно или невольно будет чаще переводить наше внимание к решению насущных вопросов семьи и дома, детей и родственных отношений. Вместе с тем неделя с 10 по 17 июля обещает стать ещё и более коммуникабельной, вполне романтичной и эмоционально пропитанной – этому будут способствовать несколько тематических взаимосвязей планет во главе с танцем соединения Венеры и Марса в знаке Льва. Этому соединению (в точной фазе 12-14 июля) наверняка удастся оттянуть свою долю аплодисментов и в публичном пространстве.

В этой же декаде на пике 17-18 июля состоится и ещё один заметный, но тревожный и разрушительный по природе конфликт Солнца с Плутоном. Аспект может склонять к довольно жёстким действиям, начиная от бытовых ссор и конфликтов на почве ревности, финансовых отношений, до принуждений, навязыванию своей воли, избыточному рвению на всех уровнях конкурентной борьбы. Луна в Скорпионе (знак управления Плутона) в эти дни (17-18 июля) подчёркивает особый колорит дней, когда силы трансформаций могут разрывать или соединять цепочки обстоятельств во имя какого-то неизбежного финала. Старайтесь в эти дни не поддаваться излишнему гневу!

Третья декада июля принесёт смену планетных ритмов и стратегий дважды – сначала в четверг, 22 июля, Солнце перейдёт в знак Льва, а Венера в Деву, а 24-го состоится полнолуние во 2 градусе по оси знаков Льва и Водолея. С этого момента начинается более напряжённая половина лунного месяца. Вторая волна тактических перестроений и переходов включает в себя ещё три ингрессии планет и два самых активных аспекта периода.

Первым образуется напряжённый конфликт Марса с Юпитером (пик 28-30 июля), причём за день до аспекта Юпитер в обратном движении успеет перейти из Рыб в Водолея, Меркурий во Льва, а Марс уже через 2 часа после спора с Юпитером перейдёт в знак Девы (29 июля). Классический опасный, горячий аспект, с одной стороны, может открывать перспективы в деловой сфере, побуждать к решительным действиям, в тоже время повышая самомнение, ненужную спешку, желание рискнуть, что порой и выливается в серьёзные ошибки. Противостояние Марса с Юпитером может нести проблемы путешествующим и туристам, работникам дипломатической миссии, создать конфликты на границах, увеличивает рост ДТП.

И, наконец, в завершающей фазе лунного месяца (неделя с 1 по 8 августа) ожидается ещё один блок дисгармоничных аспектов – Солнце и Меркурий последовательно пройдут жёсткие стычки с Сатурном и Ураном. Неделя представляет собой типичный неблагоприятный период для здоровья и поездок, очень вероятны и погодные аномалии. Нельзя исключать в этот период локальных протестов против властей, публичных должностных отставок.

Самые сложные по энергии планет дни лунного месяца – 18, 24-25, 31 июля, 2,7-8 августа.

Более позитивные, сбалансированные дни – 14, 16, 20 июля, 3, 6 августа.