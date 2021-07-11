Держим эмоции под контролем — финансовый гороскоп на 11 июля

Сегодня стоит быть осторожнее с эмоциями — можно разругаться с нужными людьми.

Овен

У Овнов хороший день для извлечения прибыли из использования ресурса недвижимой собственности. Прежде всего, это относится к риелторам и тем, кто работает в арендуемом помещении. Успешно проходят сделки с недвижимостью. Это не лучшее время для публикации резюме на сайтах интернета. В поисках работы вы можете столкнуться с осложнениями.

Телец

В этот день удачно пойдут дела у Тельцов, связанных с делопроизводством, подготовкой финансовых, торговых и бухгалтерских отчетов. Офисные служащие не испытают никаких трудностей в работе и успешно будут справляться с поставленными задачами. Во многом это будет обусловлено хорошими условиями труда на рабочем месте. Однако это не лучшее время для ведения деловой переписки.

Близнецы

У Близнецов сегодня достаточно напряженно складываются деловые контакты. Например, может сорваться встреча, от которой многое зависит для вас. Не стоит доверять обещаниям – слова сегодня падают в цене и часто за ними не следует никаких дел. Вместе с тем это удачный день для покупки транспортных средств и подписания торговых сделок.

Рак

У Раков благоприятное время для пересмотра своих взглядов по каким-то важным профессиональным вопросам и выработки новых подходов. Возможно, вы решите вернуться к тем методам, которые практиковали ранее, вспомнив о том, что новое – это хорошо забытое старое. Старайтесь детально просчитывать материальные и финансовые последствия от тех или иных своих инициатив.

Лев

Львам в этот день будет нелегко держать под контролем свои эмоции. Возможно, у вас с кем-то из коллег произойдут трения – не придавайте слишком большого значения мелочам и не делайте из-за мелких оплошностей никому критических замечаний. Иначе вы можете получить ответную критику. Возможно, вас попросят поработать во внеурочное время, выйти на подмену заболевшего коллеги.

Дева

Девам в этот день удастся найти поддержку среди друзей и единомышленников. Возможно, они помогут вам получить дополнительный источник доходов или предложат вариант для временной подработки. Благодаря своевременно полученной информации вы сможете правильно спланировать этот день. Хорошо действовать с прицелом на будущее, чтобы получить результат не сразу, а позднее.

Весы

С Весов в этот день могут уменьшить нагрузку на рабочем месте при сохранении уровня доходов. Возможно, выяснится, что часть работы уже не потребуется выполнять, она не будет актуальной. Особенно это касается рутинной и малопродуктивной работы. Также вы можете рассчитывать на выплату премии или бонусов от работодателя. Полезным будет сотрудничество с группой единомышленников.

Скорпион

У Скорпионов, работающих в госучреждениях, удачный день для сдачи аттестационных экзаменов на получение более высокого разряда в тарифной сетке. Вы сможете успешно применить имеющиеся знания в профессиональной деятельности. Также это хорошее время для служебных командировок. Однако сейчас неблагоприятное время для заключения торговых сделок.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут успешно оперировать финансовыми потоками. Успешно пойдут дела у банковских служащих, работников бухгалтерий и страховых агентств. Можно размещать депозитные вклады и снимать проценты. Отдавайте приоритет сохранению финансовых средств. Бизнесмены смогут заинтересовать крупных инвесторов своими проектами.

Козерог

Звезды благоприятствуют Козерогам, работающим в сфере клиентских услуг и партнерского бизнеса. На ваш банковский счет могут поступить партнерские отчисления, что будет свидетельствовать об успехе совместного бизнеса. Сейчас важно первостепенное внимание уделять запросам клиентов. Старайтесь точно фиксировать запросы клиентов и строго соблюдать сроки выполнения работы.

Водолей

Водолеи, работающие с документами, сегодня смогут быстро и безошибочно рассортировать разные по тематике документы и провести их аналитическую обработку. Коллеги и подчиненные могут оказать вам реальную помощь, благодаря чему вы гораздо быстрее справитесь с объемом работы. Успешно проходят деловые поездки и контакты. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сохранять душевное равновесие и удерживать свои эмоции под контролем в тех случаях, когда коллеги допускают промахи. Высказывая критические замечания, вы, тем самым, можете поднять волну ответной критики в свой адрес. Все это может отвлечь вас от продуктивной работы. Уделите внимание совершенствованию работы с техникой и инструментами.