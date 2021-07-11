Правила игры меняются — любовный гороскоп на 11 июля

Сегодня стоит еще раз обдумать свою стратегию и уточнить, в верном ли направлении вы двигаетесь.

Овен

Сегодня Овны получают заряд энергии и активно наверстывают упущенное в делах сердечных. Как и полагается типичным представителям этого предприимчивого знака, они покоряют чужие сердца не словом, а действием. Многие Овны не пожалеют сил и времени на подготовку приятного сюрприза любимому человеку.

Телец

Тельцы сегодня испытают уже знакомое им волнение чувств, к которому могут примешаться новые нотки. Возможно, это будет свежая интригующая информация о важной для них детали или изменившийся стиль общения с любимым человеком. Звезды предостерегают от чрезмерной экстравагантности и импульсивности.

Близнецы

Сегодня внешние обстоятельства для влюбленных Близнецов благоприятны, а вот их собственный настрой не всегда соответствует романтичным декорациям. Чтобы повысить свои шансы в делах сердечных, им важно внутренне расслабиться и на время забыть о насущных делах, которые занимают их беспокойный ум.

Рак

Сегодня представления Раков о романтике и приятном личном общении могут немного разойтись с требованиями момента. Чтобы иметь успех у представителей противоположного пола, типичным Ракам придется стать чуть живее и креативнее - в противном случае, многие их достоинства могут остаться незамеченными.

Лев

Сегодня Львы вновь сверкают обаянием и брызжут энергией, готовы на любовные игры, сюрпризы и подвиги. Под влиянием полученного импульса многие Львы рискуют заиграться и перейти черту. Их смелые эскапады дадут отличный эффект, если они не забудут о грани дозволенного и о пределе своих возможностей.

Дева

Сегодня у влюбленных Дев есть повод реализовать старую оригинальную идею или романтический сценарий, которые были ими отвергнуты или отложены до лучших времен. Возможно, к этому их подведет сама судьба и у них не останется иного выхода, кроме как проявить изобретательность в заданных границах.

Весы

Атмосфера этих суток насыщена нотами игры и романтики, поэтому в ней Весы быстро избавятся от хандры. Разумная доля волнений и приятных неожиданностей подбодрит их, если они засомневались в своей привлекательности или в ответных чувствах партнера. У свободных Весов появятся интересные варианты.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам сегодня лучше не размышлять и мечтать, а действовать - и это еще не все. Чтобы произвести впечатление, представителям знака придется стать креативными, игривыми, готовыми к сюрпризу или конкуренции. Также им желательно видеть границы дозволенного, чтобы не выбыть из игры.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны стать в любви оптимистами. Даже если их посетили неприятные мысли и дурные предчувствия, они предпочтут отогнать их от себя и транслировать в делах сердечных позитив, если не словом, то действием. Это неплохой день для спонтанного любовного порыва, но в рамках дозволенного.

Козерог

В этот день Козероги становятся сотворцами своего любовного успеха: правила игры задает судьба, но в любой ситуации есть место креативу и счастливому случаю. Можно пойти на нестандартный ход, сегодня он сработает. Например, выбрать неожиданное место встречи или сделать пассии оригинальный подарок.

Водолей

Сегодня не все Водолеи открыты для «парного танца», часто им нужно вначале прийти в тонус. Их реакция на заигрывание и сюрприз не всегда будет стандартной. Симметричный ответный ход будет особенно сложен для замкнутых и застенчивых Водолеев. Сломать стену отчуждения поможет общее чувство юмора.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам действовать по ситуации и помнить, что она не всегда будет комфортной. Многим представителям знака будет навязан чуждый стиль действий. Это хорошее время для флирта (особенно, с коллегами и помощниками), не не самое подходящее для полноценного свидания.