Выбираем активный отдых — гороскоп на 11 июля

1-2 лунные сутки. Сегодня игривая Луна во Льве мешает обдумать интимные мысли, подсказанные ингрессией Меркурия в знак Рака, зато дает достаточно энергии для действий.

Новая информация будет загружаться в сознание в фоновом режиме. День хорош для активного отдыха и тренировки изобретательности. Настроение поднимет спорт, флирт, креатив, веселье, подарок, сюрприз, все яркое и нестандартное. Источники проблем - импульсивность, эксцентричность. Могут чаще капризничать дети. Барьеры будут браться по знакомому алгоритму. Придется соблюдать заданные рамки, например, ограничить игровую зону или ввести лимит на траты.

Овен

День добавляет Овнам креативной энергии и помогает включиться в дела, которые им сейчас по-настоящему интересны. Возникающие на пути препятствия им уже знакомы и они легко с ними справятся, пользуясь готовой схемой. В крайнем случае, придется проявить немного изобретательности. Одновременно, им будут напоминать о себе домашние или жилищные дела, может появиться новый повод для разговоров в семье.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит вновь погрузиться в яркий роман, рискованную игру, креативный процесс или ведение сложного проекта. Многим Тельцам придется активнее заняться своим домом и детьми. Может возрасти мотивация к фрилансу. Импульс даст внешний сюрприз или собственный внезапный всплеск вдохновения. Звезды напоминают, что элементы творчества необходимо сочетать с дисциплиной и самоконтролем.

Близнецы

Сегодня Близнецы включены в окружающую их приятную бодрую атмосферу лишь частично. Новые обстоятельства добавляют им чувствительности, скрытности и хозяйственности. На пару недель они станут менее откровенными, часть внимания отдадут делам материальным и бытовым. Но им не стоит избегать внешних развлечений: они будут давать энергетическую и творческую подпитку, повышать деловые и любовные шансы.

Рак

День принесет Ракам новую пищу для размышлений - или поможет оформить уже бродившие в их уме мысли. Но погрузиться в свежую тему им будет трудно: обстановка располагает скорее к активному творчеству с долей риска и экспромта, или к любви и веселью, чем к раздумьям в тишине. Звезды советуют помнить о лимитах и правилах, имея дело с неожиданными тратами, критичнее относиться к подаркам и находкам.

Лев

Сегодня Львы предприимчивы, обаятельны и изобретательны, поэтому способны найти выход почти из любого положения. Сюрпризы и барьеры их не обескуражат, скорее замотивируют и подстегнут. Но звезды все же не советуют им ставить себе запредельные цели и рекомендуют помнить о заданных границах: их нарушение вкупе с текущим недостатком энергии может обернуться выгоранием или другой неприятностью.

Дева

Девам этот день помогает мыслить по-новому, но иногда им выгоднее черпать идеи из старых источников и «доводить до ума» отложенные задумки. Сегодня хорошо заниматься креативной частью планов, прикладным творчеством, необычными покупками, поисками эксклюзива. Удачный момент для праздника, романтического приключения. Родителям стоит дать детям свободу маневра в заранее отведенном пространстве.

Весы

Весам этот день предлагает «встряхнуться» и развлечься. Звезды советуют принять приглашение. Даже если вас преследуют новые мысли и заботы, сегодня сложно продвинуться заданным ими курсом. Поддерживать связи с нужными людьми желательно в неформальной обстановке, близкой к праздничной, романтичной, игровой или богемной: в такой атмосфере будет легче развивать и деловые, и чисто личные симпатии.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не быть идеалистами, разграничить для себя мышление и действие. Чтобы получить результат, им придется исключить из списка своих качеств мечтательность и пассивность. Реальные достижения в этот день невозможны без целеустремленности, творческой жилки и умения зацепить чужое внимание, а также без доли риска, готовности к сюрпризам и хорошего понимания правил игры.

Стрелец

День добавляет Стрельцам оптимизма и отлично уравновешивает их гнетущие мысли приятными эмоциями. Он стимулирует креативную и романтическую грани их натуры, поддерживает деловой кураж, веру в любовь и спортивный азарт. Если ситуация потребует импровизировать и творить на ходу, многие Стрельцы сделают это с удовольствием. Но даже на такой волне им не стоит пускаться в излишне рискованные авантюры.

Козерог

Сегодня Козероги вступают в зону риска, но неплохо в ней ориентируются. Им не составит труда просчитать вероятные сценарии, чтобы вовремя подстраховаться или мудро отказаться от задуманного. Многим Козерогам выставит спасительный барьер и подаст стоп-сигнал сама жизнь (например, ограничив их финансово). Им стоит помнить, что даже приятные события этого дня сопряжены с долей волнений и стресса.

Водолей

Сегодня Водолеям сложно быть командными игроками. Выгодное положение у Водолеев-идивидуалистов: они могут просто игнорировать обращения в свой адрес. Принять вызов, выразить ответную симпатию или отразить атаку окажется труднее, многие Водолеи наденут маску холодности, застенчивости или экстравагантности. Им важно не оттолкнуть от себя тех, кто искренне хочет их любви, внимания или сотрудничества.

Рыбы

Для Рыб этот день обещает стать интересным и ярким, но хлопотным. Даже если у них нет срочных дел, им придется выйти из своей зоны комфорта, настроиться на бодрый ритм и отложить обдумывание новых идей. Возможны вызовы на работу, заботы о детях и питомцах, минуты суеты в связи с активным отдыхом или подготовкой к празднику. Желательно беречь здоровье, меньше бывать под прямыми солнечными лучами.