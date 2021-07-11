Даем отпор скуке — гороскоп на 12 июля

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве говорит «нет» унынию и рутине, «да» зрелищности и накалу чувств.
Могут разгореться любовные или конкурентные страсти, не исключена театральность эмоций и склонность действовать напоказ. В течение дня ослабеют ограничения. Лучше не планировать на сегодня скучные заседания и монотонную работу. Приветствуются развлечения, активные игры с элементом соперничества, «красивые» виды спорта, творческие подходы к решению задач, романтические встречи, веселые рекламные акции и все, что поддерживает праздничный летний настрой - например, яркие краски. Важно учитывать интересы детей.
Сегодня звезды советуют Овнам проявить побольше активности в интересующей сфере, так как день обещает быть удачным. Можно рассчитывать на подвижки в любви, бизнесе, спорте, фрилансе, творческом или рекламном проекте, управлении недвижимостью, работе с детьми. Для максимальной продуктивности желательно исключить все тайные «подрывные» эмоциональные влияния, особенно, связанные с домом и семьей.
Сегодня у Тельцов есть креативный потенциал, но успех требует самоотдачи. Важно направить силы на поставленную цель, не растратив их на нервозность и капризы. Такой целью может стать домашний очаг, личное счастье, прогресс в бизнесе или творчестве. Вечер принесет переутомление и важно, что именно его вызовет: приятная усталость от трудов, стресс от приключений или досада из-за утерянного шанса.
Обстановка этих суток не дает Близнецам унывать. Самое время позволить себе разминку, романтику, приятное развлечение или мини-авантюру (в крайнем случае, творческий подход к скучной повседневной рутине). По возможности, лучше не отказывать себе во внеплановом шоппинге и обновках. Родителям-Близнецам стоит активнее заняться детьми, с акцентом на их гармоничное эстетическое и физическое развитие.
Сегодня Ракам вряд ли удастся применить в полной мере свой интеллектуальный талант или поделиться с кем-то понимающим своими новыми мыслями. Не стоит выбирать этот день для приватного разговора, размышлений и медитации. Он хорош для деловой активности с долей риска, рекламных акций, для разработки новых каналов дохода от игр, инноваций или творчества. Возможны неожиданные или необычные покупки.
Сегодня Львы активно выражают свои чувства и повинуются своему природному темпераменту. Их импульсивность перекрывается обаянием. Они привлекательны для представителей противоположного пола, но не всегда готовы в полной мере этим воспользоваться. В зависимости от личных талантов и склонностей, этот день дает им возможность развить свои деловые, художественные, спортивные или другие способности.
Сегодня Девы не всегда смогут выбирать обстановку по своему усмотрению - но могут быть уверены в том, что не заскучают. В зависимости от обстоятельств, их ждут любовные волнения, творческие открытия, веселые моменты в общении с близким окружением или необычные повороты событий в рутинных занятиях. Звезды рекомендуют им относиться к происходящему как к игре и не спешить с серьезной инициативой.
События этого дня помогают Весам воспринимать жизнь сквозь призму праздника. Позитивные эмоции не только поднимут их дух здесь и сейчас, но и поддержат их оптимизм относительно будущего. Им стоит найти время для любви и личной жизни, детей и творчества, игр, занятий спортом, участия в коллективном проекте. Хорошо заняться рекламной, представительской или креативно-неформальной частью бизнеса.
Сегодня Скорпионам важно «показывать товар лицом» - в противном случае им придется уступить дорогу более ярким и пробивным соперникам. В зависимости от ситуации им предстоит пустить в ход настойчивость, азарт, обаяние или артистизм, продемонстрировать творческие, служебные, боевые или спортивные качества. Может пригодиться знание модных тенденций, основ рекламы, маркетинга или менеджмента.
Стрельцы вплоть до ночи на хорошей волне и им стоит использовать ее с толком. Звезды советуют не менять курс и смело продолжать начатое накануне: высока вероятность новых успехов на том же поприще. Любовные, деловые, спортивные и другие достижения этого дня подлечат раненое самолюбие Стрельцов, переживших кризис. Стрельцы, пребывающие в сомнениях, приободрятся и начнут увереннее смотреть вперед.
Козерогам день готовит яркие впечатления. Энергичные Козероги найдут их сами: любой деловой и личный сюжет обернется для них приключением, а возможно, и выгодой. Им стоит помнить о вероятных рисках и о том, что развлечения сегодня утомительны. Осторожные и пассивные Козероги переживут всплеск ярких чувств неожиданно для себя. Он добавит красок в их жизнь, но может лишить их душевного равновесия.
Сегодня Водолеям важно не закрываться от людей, чтобы не закрыть себе дорогу к любви или партнерству. Это день игры, желательно избегать лишней серьезности. Инициатива в эти сутки часто принадлежит другим, что облегчает задачу робким и нелюдимым Водолеям. Самолюбивым и амбициозным Водолеям важно не стать жертвой скрытой зависти, а принципиальным - заложниками своей придирчивости и перфекционизма.
Сегодня Рыб может ждать напряженная работа с элементами творчества, момент вынужденного риска или не очень приятная процедура. Возможен срочный визит к врачу, в сервис. Придется уделить время домашним питомцам. Рыбам-родителям стоит помочь детям. Острые ситуации будут чем-то смягчены. Настроение может поднять материальная компенсация, любовное приключение или радость от красивого результата.
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