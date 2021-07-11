Даем отпор скуке — гороскоп на 12 июля

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве говорит «нет» унынию и рутине, «да» зрелищности и накалу чувств.

Могут разгореться любовные или конкурентные страсти, не исключена театральность эмоций и склонность действовать напоказ. В течение дня ослабеют ограничения. Лучше не планировать на сегодня скучные заседания и монотонную работу. Приветствуются развлечения, активные игры с элементом соперничества, «красивые» виды спорта, творческие подходы к решению задач, романтические встречи, веселые рекламные акции и все, что поддерживает праздничный летний настрой - например, яркие краски. Важно учитывать интересы детей.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам проявить побольше активности в интересующей сфере, так как день обещает быть удачным. Можно рассчитывать на подвижки в любви, бизнесе, спорте, фрилансе, творческом или рекламном проекте, управлении недвижимостью, работе с детьми. Для максимальной продуктивности желательно исключить все тайные «подрывные» эмоциональные влияния, особенно, связанные с домом и семьей.

Телец

Сегодня у Тельцов есть креативный потенциал, но успех требует самоотдачи. Важно направить силы на поставленную цель, не растратив их на нервозность и капризы. Такой целью может стать домашний очаг, личное счастье, прогресс в бизнесе или творчестве. Вечер принесет переутомление и важно, что именно его вызовет: приятная усталость от трудов, стресс от приключений или досада из-за утерянного шанса.

Близнецы

Обстановка этих суток не дает Близнецам унывать. Самое время позволить себе разминку, романтику, приятное развлечение или мини-авантюру (в крайнем случае, творческий подход к скучной повседневной рутине). По возможности, лучше не отказывать себе во внеплановом шоппинге и обновках. Родителям-Близнецам стоит активнее заняться детьми, с акцентом на их гармоничное эстетическое и физическое развитие.

Рак

Сегодня Ракам вряд ли удастся применить в полной мере свой интеллектуальный талант или поделиться с кем-то понимающим своими новыми мыслями. Не стоит выбирать этот день для приватного разговора, размышлений и медитации. Он хорош для деловой активности с долей риска, рекламных акций, для разработки новых каналов дохода от игр, инноваций или творчества. Возможны неожиданные или необычные покупки.

Лев

Сегодня Львы активно выражают свои чувства и повинуются своему природному темпераменту. Их импульсивность перекрывается обаянием. Они привлекательны для представителей противоположного пола, но не всегда готовы в полной мере этим воспользоваться. В зависимости от личных талантов и склонностей, этот день дает им возможность развить свои деловые, художественные, спортивные или другие способности.

Дева

Сегодня Девы не всегда смогут выбирать обстановку по своему усмотрению - но могут быть уверены в том, что не заскучают. В зависимости от обстоятельств, их ждут любовные волнения, творческие открытия, веселые моменты в общении с близким окружением или необычные повороты событий в рутинных занятиях. Звезды рекомендуют им относиться к происходящему как к игре и не спешить с серьезной инициативой.

Весы

События этого дня помогают Весам воспринимать жизнь сквозь призму праздника. Позитивные эмоции не только поднимут их дух здесь и сейчас, но и поддержат их оптимизм относительно будущего. Им стоит найти время для любви и личной жизни, детей и творчества, игр, занятий спортом, участия в коллективном проекте. Хорошо заняться рекламной, представительской или креативно-неформальной частью бизнеса.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно «показывать товар лицом» - в противном случае им придется уступить дорогу более ярким и пробивным соперникам. В зависимости от ситуации им предстоит пустить в ход настойчивость, азарт, обаяние или артистизм, продемонстрировать творческие, служебные, боевые или спортивные качества. Может пригодиться знание модных тенденций, основ рекламы, маркетинга или менеджмента.

Стрелец

Стрельцы вплоть до ночи на хорошей волне и им стоит использовать ее с толком. Звезды советуют не менять курс и смело продолжать начатое накануне: высока вероятность новых успехов на том же поприще. Любовные, деловые, спортивные и другие достижения этого дня подлечат раненое самолюбие Стрельцов, переживших кризис. Стрельцы, пребывающие в сомнениях, приободрятся и начнут увереннее смотреть вперед.

Козерог

Козерогам день готовит яркие впечатления. Энергичные Козероги найдут их сами: любой деловой и личный сюжет обернется для них приключением, а возможно, и выгодой. Им стоит помнить о вероятных рисках и о том, что развлечения сегодня утомительны. Осторожные и пассивные Козероги переживут всплеск ярких чувств неожиданно для себя. Он добавит красок в их жизнь, но может лишить их душевного равновесия.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не закрываться от людей, чтобы не закрыть себе дорогу к любви или партнерству. Это день игры, желательно избегать лишней серьезности. Инициатива в эти сутки часто принадлежит другим, что облегчает задачу робким и нелюдимым Водолеям. Самолюбивым и амбициозным Водолеям важно не стать жертвой скрытой зависти, а принципиальным - заложниками своей придирчивости и перфекционизма.

Рыбы

Сегодня Рыб может ждать напряженная работа с элементами творчества, момент вынужденного риска или не очень приятная процедура. Возможен срочный визит к врачу, в сервис. Придется уделить время домашним питомцам. Рыбам-родителям стоит помочь детям. Острые ситуации будут чем-то смягчены. Настроение может поднять материальная компенсация, любовное приключение или радость от красивого результата.