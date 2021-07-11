Страсть выбьет нас из колеи — любовный гороскоп на 12 июля

Страсть не даст и шанса мыслить трезво.

Овен

Сегодня Овны удачливы в любви благодаря своей энергии и талантам. Овнам, не уверенным в себе, звезды советуют очаровывать любимого человека на культурно-массовом мероприятии, спортивном матче или модном шоу: сама атмосфера такого действа будет способствовать высвобождению их творческого потенциала.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы не в силах скрыть свои чувства, их темперамент не уступает темпераменту партнера и выражается немного театрально. Им стоит быть осторожнее в выборе тактики: день способен спровоцировать и бурю счастья, и взрыв ревности. Непредсказуем эффект от попыток совместной жизни.

Близнецы

Этот день излечивает влюбленных Близнецов от тайной мнительности, помогает им проникнуться романтичной или праздничной атмосферой момента. Прекрасный день для свидания, особенно, для креативного и веселого совместного действа. Отличное решение - вместе заняться творчеством, спортом или танцами.

Рак

Ракам звезды напоминают, что сегодня любовь - это яркость, энергия, красота и веселье, приправленные долей оригинальности, неожиданности и легкого волнения. Подарки, развлечения, места встреч и даже меню должны вызывать исключительно позитивный настрой. Возможно, некоторые эмоции придется сыграть.

Лев

Этот день подчеркивает темпераментную натуру Львов, их обаяние, страстность и сексуальность. Как ни странно, в глубине души многие Львы будут робкими или мнительными, могут не до конца быть уверены в своей привлекательности. Звезды советуют им быть смелее, так как это отличный момент для свидания.

Дева

На этот день Девам лучше не планировать знаменательные для себя шаги в делах сердечных (например, предложение соединить судьбы). Не стоит поддаваться и спонтанному порыву, если он толкает на такие действия. Это день игры, поэтому даже искренние серьезные намерения могут быть восприняты как шутка.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не терять времени, так как это отличный день для развития их романтических симпатий. Они могут не оглядываться на условности и играть ту роль, которая им ближе. Любовный союз может вырасти из игрового или творческого тандема, сложиться в процессе совместного увлечения.

Скорпион

Сегодня любовная удача на стороне энергичных Скорпионов, не боящихся открыто продемонстрировать свои чувства и намерения. Чтобы произвести впечатление на предмет своих симпатий, им придется сыграть роль, которой от них ждут. Она может стать утомительной, но чего не сделает Скорпион ради любви.

Стрелец

Сегодня звезды дарят Стрельцам минуты любовной удачи, которые способны стать для них настоящим целительным бальзамом. Чтобы положительный потенциал этих суток сработал в полную силу, постарайтесь оказаться вместе с любимым человеком подальше от всего, что навевает плохие воспоминания и ассоциации.

Козерог

Сегодня Козероги переживают все очень остро. Любовные волнения способны лишить их равновесия, независимо от положительной или отрицательной окраски. Это хороший день для свидания, если вы готовы к эмоциональным перегрузкам - в противном случае, праздник любви может обернуться для вас стрессом.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит выйти из своей психологической раковины и подстроиться под вкусы партнера. К счастью, выполнить эту рекомендацию им будет несложно: любимый человек в их глазах настолько привлекателен, что Водолеи недолго будут оставаться ярыми приверженцами своих железобетонных принципов.

Рыбы

Сегодня романтическое волнение в Рыбах может пробудить совместное дело или вид любимого человека, творчески работающего над какой-то проблемой. Также Рыбы будут неравнодушны к чужому веселому нраву и чувству юмора. Этот день подогревает их симпатии к коллегам, ученикам, помощникам и подопечным.