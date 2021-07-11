Решаем насущные вопросы — финансовый гороскоп на 12 июля

Сегодня стоит думать о проблемах, которые нельзя отложить на завтра.

Овен

У Овнов этот день складывается благоприятно для сотрудничества с коллегами в трудовом коллективе. Вы можете воспринимать своих коллег как членов одной большой и дружной семьи. Успешно походит обмен опытом и приобретение навыков работы с новыми техническими средствами. Текущие вопросы решаются эффективнее в деловом взаимодействии с трудовым коллективом.

Телец

Тельцы сегодня смогут применить свои таланты и способности в деле укрепления делового партнерского сотрудничества. Особенно это относится к тем, кто занимается торгово-закупочной деятельностью, работает в сфере услуг в индустрии отдыха, туризма и развлечений. Бизнесменам рекомендуется отправляться в служебные командировки с целью поиска более выгодных вариантов для ведения бизнеса.

Близнецы

Близнецам звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые могут принести наибольшую финансовую отдачу. Старайтесь рассчитывать свое рабочее время таким образом, чтобы к концу дня успеть завершить дела. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Успешно поработают офисные служащие, строители. Работодатель может способствовать улучшению условий труда на рабочем месте.

Рак

Ракам сегодня сопутствует удача в личных инициативах. Особенно это касается укрепления и развития деловых связей. Вы легко сможете найти взаимопонимание с интересующими вас людьми. Деловые поездки и встречи проходят без осложнений. Вам могут своевременно поступить важные сведения, что положительно отразится на качестве принимаемых решений.

Лев

Львы сегодня смогут увеличить свои доходы, как за счет основной работы, так и за счет дополнительной подработки. Можно обращаться к работодателям с вопросами получения компенсаций и доплат на проезд и питание в рабочее время. Ваши просьбы не останутся незамеченными. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает дистанционно, на дому. Удачный день для покупок.

Дева

Девы сегодня могут реагировать более эмоционально на ту или иную информацию. Это сделает вас более зависимыми как от собственного настроения, так и от влияния друзей и знакомых. Есть определенный риск не оправдать доверия деловых партнеров. Тем не менее, это удачное время для работы в составе творческого коллектива. Успешно идет исследовательская работа и планирование.

Весы

Весы могут получить поддержку со стороны влиятельного человека, и это положительно отразится на перспективах карьерного роста. Серьезное и взвешенное поведение, а также исполнительская дисциплина повысят ваш авторитет. Между вами и начальством могут укрепиться доверительные отношения. В свою очередь руководящие работники могут получить доступ к ценной информации, что позволит выработать взвешенные управленческие решения.

Скорпион

У Скорпионов хорошее время для профессионального обучения и обмена опытом. Сейчас вы способны с легкостью воспринимать и усваивать новую информацию, запоминая самое важное и полезное из полученных сведений. Обращайте особое внимание на технические новинки, которые можно было бы использовать в своей работе. Совершенствуйте навыки работы с программным обеспечением, используемым в работе на компьютере.

Стрелец

Наиболее результативное время у Стрельцов будет в первой половине дня. В этот период звезды советуют вам удвоить усилия для реализации своих планов. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать, и вы сможете не только выполнить поставленные задачи, но и превзойти их. Ваши профессиональные успехи могут получить высокую оценку у начальства, которое может принять решение о выдачи вам денежной премии.

Козерог

У Козерогов удачный день для подписания договоров о сотрудничестве и юридического оформления разных документов. Можно подавать исковые заявления на юридические разбирательства в имущественных спорах. Есть шанс достигнуть мирового соглашения в затяжном судебном споре. Успешно пойдут дела, связанные с консультациями.

Водолей

У Водолеев прекрасное время для изобретательской и рационализаторской деятельности. Основной ваш резерв роста может быть связан с техническим совершенствованием и приобретением новых навыков. Устанавливается конструктивное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Не следует делать то, что может принести положительный эффект в отдаленной перспективе – решайте сиюминутные вопросы.

Рыбы

Рыбы преуспеют в профессиональной учебе и смогут подтвердить уровень своих знаний во время экзаменов, зачетов и контрольных работ. Это хорошее время для демонстрации на публике своих талантов и способностей. Отдавайте предпочтение конкурентным и творческим видам деятельности. Хорошо поработают те, кто имеет отношение к сфере индивидуальных услуг.