Названы самые инфантильные знаки зодиака

Ей кажется, что такие люди любят устраивать истерики и вести себя так, будто не хотят взрослеть.
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини рассказала, представители каких знаков зодиака самые инфантильные.
Овны знают, как добиваться своих целей: кричат, обижаются и снова кричат, пока оппонент не сдастся. У представителей этого знака есть проблемы с темпераментом. Они плохо умеют сдерживать эмоции, поэтому часто капризничают как дети. Овны также вспыльчивые и незрелые люди, которые думают только о себе.
Тельцам нравится идея о том, что им все должны. А еще представители этого знака, прямо как малыши, терпеть не могут, когда их игнорируют и не уделяют внимания. Инфантильность Тельцов может выражаться и в обидчивости. Они практически не умеют шутить над собой.
Раки — капризные и слишком эмоциональные люди. Их часто называют "несерьезными " из-за их неразумных поступков и частых истерик. Раки быстро раздражаются и обижаются, поэтому не подумают дважды, прежде чем сказать что-то, что может навредить другому человеку.
Рыбы живут в собственном мире. Их практически не беспокоит то, что думают о них. Они также не заботятся о своих ролях и обязанностях, что должны делать взрослые люди. Вместо этого они изолируют себя от реальности.
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