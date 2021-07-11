Названы самые инфантильные знаки зодиака

Ей кажется, что такие люди любят устраивать истерики и вести себя так, будто не хотят взрослеть.

Писательница и астролог Самарпита Яшасвини рассказала, представители каких знаков зодиака самые инфантильные.

Овны знают, как добиваться своих целей: кричат, обижаются и снова кричат, пока оппонент не сдастся. У представителей этого знака есть проблемы с темпераментом. Они плохо умеют сдерживать эмоции, поэтому часто капризничают как дети. Овны также вспыльчивые и незрелые люди, которые думают только о себе.

Тельцам нравится идея о том, что им все должны. А еще представители этого знака, прямо как малыши, терпеть не могут, когда их игнорируют и не уделяют внимания. Инфантильность Тельцов может выражаться и в обидчивости. Они практически не умеют шутить над собой.

Раки — капризные и слишком эмоциональные люди. Их часто называют "несерьезными " из-за их неразумных поступков и частых истерик. Раки быстро раздражаются и обижаются, поэтому не подумают дважды, прежде чем сказать что-то, что может навредить другому человеку.

Рыбы живут в собственном мире. Их практически не беспокоит то, что думают о них. Они также не заботятся о своих ролях и обязанностях, что должны делать взрослые люди. Вместо этого они изолируют себя от реальности.