Как астрология помогает найти любовь всей жизни

Астролог Лилия Гаевая, автор бестселлера «Адекватная астрология» — о том, как составляются гороскопы совместимости.

На протяжении тысячелетий люди обращались к астрологам, чтобы те с помощью своих знаний объяснили, как сложится их судьба, чего ждать и не ждать в настоящем и будущем. Конечно, один из важнейших вопросов, который и сейчас решают с помощью астрологии, — выбор партнера. Гороскопы совместимости всегда в топе самых востребованных гороскопов, и это не случайно: каждый человек хочет знать, кому можно доверять, а кому нет, от кого стоит ждать взаимной любви, а от кого последуют только проблемы и манипуляции.

На самом деле, отношения между мужчиной и женщиной, с точки зрения астрологии, представляют собой целый механизм включения полей и различных сценариев друг друга. Как правило, мы притягиваем себе подобных либо для испытаний, либо для счастливой жизни. Самое главное — не следовать за придуманным образом мужчины или женщины, не пытаться выбрать себе такого партнера, который никогда не будет и не должен быть вашим. Именно это и можно предотвратить, опираясь на знание астрологии.

Приведем пример: считается, что мужчина с Венерой в Весах это едва ли не эталон для отношений, а «Венера-Рыба» будет верно и преданно служить «своей госпоже». Но на самом деле, и это я подтверждаю опытом своей практики, женщины, заполучившие себе мужчин — «Венер», редко бывают ими довольны: Венера в Деве — самые жестокие мужчины, для которых женщина лишь инструмент быта, особенно если женщина — сама Венера, только в каком-либо из знаков водной стихии.

Поэтому женщине, рожденной под Венерой в Раке, Скорпионе или Рыбах, лучше перед тем, как сделать выбор и остановиться на мужчине — Венере в Деве, проконсультироваться у астролога, а то, может быть, и плакать придется. Такой подход актуален практически для всех без исключения пар, разве что тем, кто рожден под абсолютно совместимыми знаками, опасаться нечего: здесь лишь какие-то субъективные жизненные коллизии могут стать препятствием для их счастья.

С мужчинами такая же история: главную роль в выборе партнерши играют два небесных тела — Венера и Луна. Венера формирует представления о женственности, сексуальности, совместных интересах, а Луна — о женщине — матери и жене.

Конечно, люди одной стихии имеют больше шансов сформировать крепкие и долгосрочные отношения, в которых будет царить гармония, причем именно в той форме, в какой эту гармонию понимают представители конкретной стихии. Так, Овну проще наладить отношения с людьми огненной стихии — Львом и Стрельцом.

Сложнее всего — представителям водной стихии: у Рыб, Раков, Скорпионов есть очевидные сложности в формировании долгосрочных и гармоничных отношений. Часто их отношения с партнерами полны драматизма, либо являются откровенно нездоровыми, особенно если сделан изначально неправильный выбор.

Избавиться от многочисленных рисков, которые возможны при выборе партнера, помогает помощь профессионального астролога, который составит индивидуальную карту каждого человека и по ней, анализируя исходные данные, сможет определить наиболее надежных и гармоничных спутников и наиболее ненадежных и дисгармоничных, а также многочисленные «промежуточные варианты», отношения с которыми возможны при соблюдении определенных условий или стечении определенных обстоятельств.