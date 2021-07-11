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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждут испытания в августе

11 июля 2021ГороскопыСлово и Дело

Астролог Тамара Глоба <a href="https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Fftimes.ru%2F393603-tamara-globa-nazvala-znaki-zodiaka-kotorym-v-avguste-2021-goda-pridetsya-nelegko.html" target="_blank" class="scr-link scr-link-type-any scr-link-transit" rel="nofollow noopener noreferrer">предостерегла</a> знаки зодиака от опасностей, которые таит в себе август. Последний месяц лета будет сложным и способен серьезно сказаться на финансовом положении многих людей. Затаиться стоит Тельцам. Они привыкли идти напролом и не видеть препятствий на пути к цели. Но это не сработает в августе. Пора настроиться на компромиссы и приготовиться к рутинной работе. Близнецы в августе могут быть вовлечены в конфликты. Зачастую и сами представители знака будут тому виной. Люди будут просто не понимать, что у Близнецов на уме. Это может стать причиной недопонимания и осложнения отношений с любимыми. Думать прежде, чем говорить стоит Ракам. В августе необдуманная фраза может стать причиной конфликтов на работе и дома. Тамара Глоба советует держать свое мнение при себе, по крайней мере в августе. Львам стоит стать более скрытными в августе. Недоброжелатели будут делать все, чтобы сорвать планы Львов, особенно касается работы. Лучше немного затаиться и ни с кем не делиться планами. Наслаждаться жизнью астролог советует Девам. По сравнению с другими знаками зодиака, кажется что у рожденных под знаком Девы все хорошо. Однако в августе не стоит форсировать перемены, к которым так часто стремятся Девы. Это может разрушить все то, что уже есть.  Девы всегда стремятся к переменам. Однако в августе лучше ничего не менять, а довольствоваться тем, что у вас сейчас есть. Просто живите и радуйтесь счастливым моментам, а о чем-то другом у вас еще будет время подумать. Не форсируйте события, а просто подождите благоприятного момента. В жизни Рыб то и дело в августе будут вспыхивать ссоры. Чтобы сгладить все острые углы, придется запастись терпением.

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждут испытания в августе
Фото: peoples

Астролог Тамара Глоба предостерегла знаки зодиака от опасностей, которые таит в себе август. Последний месяц лета будет сложным и способен серьезно сказаться на финансовом положении многих людей. Затаиться стоит Тельцам. Они привыкли идти напролом и не видеть препятствий на пути к цели. Но это не сработает в августе. Пора настроиться на компромиссы и приготовиться к рутинной работе. Близнецы в августе могут быть вовлечены в конфликты. Зачастую и сами представители знака будут тому виной. Люди будут просто не понимать, что у Близнецов на уме. Это может стать причиной недопонимания и осложнения отношений с любимыми. Думать прежде, чем говорить стоит Ракам. В августе необдуманная фраза может стать причиной конфликтов на работе и дома. Тамара Глоба советует держать свое мнение при себе, по крайней мере в августе. Львам стоит стать более скрытными в августе. Недоброжелатели будут делать все, чтобы сорвать планы Львов, особенно касается работы. Лучше немного затаиться и ни с кем не делиться планами. Наслаждаться жизнью астролог советует Девам. По сравнению с другими знаками зодиака, кажется что у рожденных под знаком Девы все хорошо. Однако в августе не стоит форсировать перемены, к которым так часто стремятся Девы. Это может разрушить все то, что уже есть.  Девы всегда стремятся к переменам. Однако в августе лучше ничего не менять, а довольствоваться тем, что у вас сейчас есть. Просто живите и радуйтесь счастливым моментам, а о чем-то другом у вас еще будет время подумать. Не форсируйте события, а просто подождите благоприятного момента. В жизни Рыб то и дело в августе будут вспыхивать ссоры. Чтобы сгладить все острые углы, придется запастись терпением.

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