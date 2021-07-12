Не даем пустые обещания — любовный гороскоп на 13 июля

Сегодня не стоит обещать партнеру то, что мы не сможем выполнить.

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут обнаружить, что их поток их энергии стал слабее или распыляется на мелочи. Если вчера в личной жизни случилось нечто приятное или события шли на редкость удачно, в эти сутки не стоит ждать того же накала эмоций и уровня заинтересованности. Есть смысл сделать паузу.

Телец

Сегодня спадут эмоции и Тельцы начнут оценивать обстоятельства своей любовной истории более трезво, не упуская деталей. Прагматичный взгляд поможет им разобраться в сути происходящего и отчасти предугадать развитие сюжета в будущем. Взаимная спонтанная инициатива в этот день может быть затруднена.

Близнецы

Сегодня заманчивым романтичным задумкам влюбленных Близнецов вряд ли суждено сбыться. Продолжение вчерашних приятных событий под вопросом, о быстром исполнении новых желаний тоже не может идти речи. В ожидании следующего подходящего момента продумывайте детали, иной раз от них зависит очень многое.

Рак

Сегодня Раки настроены на общение с любимым человеком, при этом очень внимательны к деталям обсуждаемой темы и чувствительны к взятому тону. В ситуациях, когда о многом предстоит пока только догадываться (особенно, если с партнером разделяет большое расстояние), их выручит феноменальная интуиция.

Лев

Сегодня влюбленным Львам может показаться, что их или чужие чувства остыли - но это не так. На самом деле, всего лишь снизился градус страстей, во избежание лишнего «перегрева». Отдохнуть от накала эмоций полезно прежде всего самим Львам, так как они сейчас вкладываются в отношения всеми силами.

Дева

Сегодня влюбленные Девы интуитивно выбирают нужные слова и просчитывают возможную реакцию на свои сообщения, но эта способность появится у них ближе к полудню. Чем важнее послание, которое они готовят любимому человеку, тем больше у них оснований составить и отправить его во второй половине дня.

Весы

Сегодня влюбленные Весы рискуют утратить широту обзора и незаметно для себя погрузиться в тонкие детали, порой преувеличивая их значение для отношений. Впечалительным и мнительным Весам звезды рекомендуют не надумывать лишнего, чтобы не оказаться в плену преждевременных глобальных умозаключений.

Скорпион

Сегодня любовная активность Скорпионов грозит дать сбой, если они отдавались игре всей душой, но носили чужую маску. Зато возрастут шансы у тех Скорпионов, что возлагали надежды на доверительный тон и естественное постепенное сближение. Громким обещаниям сейчас лучше предпочесть тонкие намеки.

Стрелец

Сегодня утром звезды советуют Стрельцам ловить отблески любовной романтики, так как в течение дня от нее мало что останется. Влюбленных может временно разлучить долг или загадочное внешнее обстоятельство. Может стать проблемой постоянная дистанционная связь или полная откровенность в разговоре.

Козерог

Начало дня может застать влюбленных Козерогов в активной бурной фазе, чреватой повышенной эмоциональностью и страстностью. Звезды советуют им дождаться второй половины дня и вступить с любимым человеком в доверительный диалог (лучше приватный): такой разговор окажется интригующим и многообещающим.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям важно вовремя уловить вокруг себя очередную «перемену ветра». Это может быть изменение психологической атмосферы в целом или внезапная метаморфоза в настроении половинки. Вместо праздника наступят будни, ослепление чужой привлекательностью сменится придирчивым взглядом.

Рыбы

Рыбам сегодня желательно быть начеку, в хорошем смысле слова. В течение дня любимый человек может пригласить их к тому самому разговору, которого они давно ждали - и при этом говорить намеками, в надежде на их сообразительность и чуткость. Помните, что не обо всем вам сейчас следует говорить прямо.