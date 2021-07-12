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Держимся подальше от суеты — гороскоп на 13 июля

12 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

3-4 лунные сутки. Утром есть риск фальстарта, лучше завершать вчерашние дела или воздержаться от суеты.

Держимся подальше от суеты — гороскоп на 13 июля
Фото: rambler

Около полудня Луна вступит в знак Девы, ее аспект к Меркурию даст полезные подсказки и поможет настроиться на обсуждение практических мелочей. На первый план могут выйти темы быта, обслуживания, медицинские и хозяйственные новости. Несмотря на отдельные точные детали, в целом информация будет интригующей и неясной. Не стоит торопиться с конкретными запросами - например, заказом определенных услуг или лекарств в аптеках, составлением подробной учебной программы, утверждением маршрута, выбором канала связи.

Овен

Сегодня на первое место Овнам лучше поставить рутинные дела и приступать к ним ближе к полудню. Этот день информативен, есть о чем поговорить с коллегами, помощниками, домочадцами. Хорошо обсуждать медицинские вопросы, нюансы содержания питомцев и тонкости идущих обновлений. Внимание могут привлечь не только явные, но и скрытые детали, относительно которых пока нет и не может быть полной ясности.

Телец

Сегодня Тельцы станут спокойнее. Если утром они оказались в тупике, во второй половине дня их начнут посещать короткие озарения, и наметится полоса мелких удач. Реалистичный настрой поможет решить и бытовую, и творческую задачу. Ожидаются добрые новости с расплывчатыми, но многообещающими деталями. Станет проще найти взаимопонимание с детьми, особенно в скучноватых для них практических вопросах.

Близнецы

На этот день Близнецам не стоит строить обширные развлекательные планы. Даже если утро начнется с предвкушения свободы и романтики, в течение суток события сменят окраску. Многим Близнецам придется стать практичнее и дотошнее, вплотную заняться домом или служебными делами. Не исключено, что даже разговоры будут целиком посвящены «приземленным» темам: бюджету, питанию, быту, хозяйству, здоровью.

Рак

Во второй половине дня Ракам полезно поработать со связями и информацией. Особенно хорошо собирать данные, касающиеся поездок и путешествий, способов связи, лечения, образования и обслуживания. При этом чем дальше лежит область ваших интересов, тем важнее помнить о предварительном характере сведений: ваше тонкое чутье подсказывает вам верные выводы, но даже вы не можете предвидеть все в деталях.

Лев

Львы встретят утро на волне вчерашнего настроения, азартного и романтичного. Но сохранить его им будет нелегко и это, пожалуй, сейчас к лучшему. Многим Львам не помешает взять паузу, чтобы проверить самочувствие, заняться рутинными хозяйственными делами, обсудить с домочадцами насущные проблемы или наладить питание - иначе напряженный ритм жизни создаст хаос в их делах или подточит их организм.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам воздержаться от суеты и каких-либо выводов в утренние часы. Не беда, если утро пройдет на волне мечтаний, «творческого безделья» или в сладких снах. Продуктивное время наступит после полудня. Стоит сделать упор на общение (предварительные переговоры, сбор данных, языковую практику) и интеллектуальные занятия. Полезные акценты: семья, будущее, личное здоровье.

Весы

Утро Весы могут провести в свободном режиме, в творческом или романтичном настроении, но потом им придется стать практичнее. Вторая половина дня может пройти за изучением деталей в попытке прояснить картину будущего или тайну прошлого. Возможно, придется начать секретную переписку, приватно поговорить с коллегой или персоналом, заново разобраться в служебном или медико-фармацевтическом вопросе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рваться в бой с утра. Это оправдано лишь в том случае, если не закрыта важная служебная или творческая тема, на кону успех и карьера - таких долгов за собой лучше не оставлять. Вторую половину дня хорошо посвятить раздумьям о будущем, а также поддержке неформальных полезных связей и восстановлению знаний. Пищу для размышлений могут дать предчувствия, намеки и слухи.

Стрелец

Стрельцам стоит начать день с минуты позитивного настроя. Многим Стрельцам его обеспечат вчерашние события. На вторую половину дня лучше не планировать отдых и развлечения: важнее станут темы карьеры, семьи, жилья или здоровья. Это время неполной ясности. Консультации и совещания уместнее в приватном режиме. Избегайте пренебрежительного отношения к деталям, сейчас это вовсе не «мелочи жизни».

Козерог

День поможет Козерогам вернуться в привычную колею, если вчера что-то лишило их равновесия. Утром нежелательна активность, риск уместен лишь в экстренном случае. Вторая половина дня - время предварительных переговоров и пока еще смутных взаимных надежд. Желательно не спешить с точными формулировками, выбором каналов связи или языка общения, утверждением маршрутов путешествий и учебных программ.

Водолей

В этот день Водолеям не стоит ожидать новой волны активности от других людей. И партнеры, и недоброжелатели станут ленивее. Можно не ждать новых атак, но и жестов внимания будет меньше. Если нужно завершить игру или сотрудничество, лучше делать это утром. Основную часть дня хорошо посвятить скрытым деталям волнующего вопроса, например, работы или здоровья: не все ясно, но появляются новые нюансы.

Рыбы

Рыбам стоит начать день с забот о своем здоровье. Даже при избытке сил лучше не браться за сложные дела и ограничиться рутиной. После полудня наступит подходящий период для переговоров. Несмотря на массу неясностей, диалог обнадежит, можно рассчитывать на обратную связь и важные предварительные договоренности. Желательно использовать обтекаемые формулировки и избегать окончательных соглашений.

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