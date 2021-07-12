Гнуть свою линию или прогибаться — финансовый гороскоп на 13 июля

Сегодня вам придется в каких-то моментах быть мягче, а где-то не помешает серьезность и твердость.

Овен

Овнам сегодня будет сложнее извлечь материальную выгоду из сделок с недвижимостью или от использования помещений, находящихся в аренде. Также это не лучшее время для операций по обмену валюты – вы рискуете потерять большую комиссию на невыгодном курсе. В целом рекомендуется заниматься привычными делами, в которых у вас имеется большой опыт. А от экспериментов и новшеств пока лучше воздержаться.

Телец

У Тельцов благоприятный день для тестирования новых методов работы с клиентами. Преуспевают консультанты сетевого маркетинга. Можно проводить семинары, тренинги, рекламные мероприятия, направленные на привлечение клиентов и подписчиков. Возможно, вы сможете что-то усовершенствовать в своей работе. Не лучшее время для курьерской доставки товаров и корреспонденции.

Близнецы

Близнецам рекомендуется воздерживаться от проведения торговых сделок и любых обменных операций. Если вам будут предлагать заключить торговую сделку, то не торопитесь принимать решение – возможно, есть более выгодные варианты, которые сейчас вам пока неизвестны. Старайтесь доводить начатые дела до полного завершения, даже если для этого придется подольше задержаться на работе.

Рак

Раки в этот день смогут успешно решить многие вопросы за счет вовлечения других людей в сферу своих экономических интересов. Если ситуация требует срочного решения какого-то вопроса, то используйте имеющиеся у вас деловые связи. Вам обязательно помогут советом и информационной поддержкой. Хорошо пойдет учеба и деловые контакты. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле.

Лев

Львам рекомендуется ориентировать себя на наиболее высокооплачиваемую работу. Варианты такой работы могут появляться у вас в течение дня. Если вы работаете на договорных началах, и оплата за работу всякий раз оговаривается отдельно, то ставьте выше планку оплаты. Также это благоприятное время для покупок. Бизнесменам рекомендуется делать закупки товаров для материального обеспечения своего бизнеса.

Дева

Девам рекомендуется действовать открыто и активнее сотрудничать с единомышленниками в трудовом коллективе. К вашему мнению будут прислушиваться и вы сможете повлиять на принимаемые решения. Старайтесь предвидеть ход событий и действовать на опережение – у вас это получится. Используйте технические новинки в своей работе – это позволит повысить производительность труда.

Весы

Весам сегодня вряд ли стоит рассчитывать на приятные неожиданности от работодателя. Например, обещание премии или иного материального поощрения может не исполниться. Тем не менее это хорошее время для тонкой дипломатической проработки деликатных вопросов, не предполагающих широкой огласки. Также вы имеете неплохие шансы для получения дополнительной подработки в удаленном режиме.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется активнее искать новые перспективные пути для совершенствования своей работы. Смотрите в свое профессиональное будущее с оптимизмом и обменивайтесь опытом работы с теми, кто уже преуспел в вашей профессии. Хороший день для делового сотрудничества в составе группы. Используйте любые возможности для повышения уровня квалификации.

Стрелец

Успешно пойдут дела у Стрельцов, занимающих руководящие должности и вынужденных принимать решительные меры для оздоровления экономических показателей. Речь идет о типе руководителей, которых называют кризисными менеджерами. Успешно проходят структурные реформы. Можно заниматься оптимизацией бюджета и делать кадровые перестановки. Бизнесмены смогут выиграть тендер на получение госзаказа.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать этот день для профессионального обучения и повышения уровня квалификации. Повышая уровень профессиональных знаний, вы тем самым укрепите свой авторитет. Также это хорошее время для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов. Однако не исключены задержки с платежами на вашу банковскую карту.

Водолей

Водолеи преуспеют в делах, требующих глубоких технических познаний. Например, те, кто занимается ремонтом техники, смогут быстро найти и устранить неисправность. Также это хорошее время для совершенствования технических навыков и повышения уровня профессионального мастерства. Лучше всего смогут поработать мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Рыбы

Рыбам рекомендуется проводить рекламные мероприятия, направленные на привлечение клиентов к своим услугам. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов, и вас могут рекомендовать другим потенциальным клиентам. Старайтесь проявить максимум гибкости и внимательности при сотрудничестве с деловыми партнерами – это залог успешной деловой активности. Не лучшее время для урегулирования отношений в трудовом коллективе.