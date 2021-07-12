Тратим большие деньги с шиком — финансовый гороскоп на 12-18 июля

В первой половине недели в финансовых вопросах вами будет управлять страсть. Это может быть сильное желание, настоящий азарт заработать.

В первой половине недели в финансовых вопросах вами будет управлять страсть. Это может быть сильное желание, настоящий азарт заработать. В этом случае самый большой доход принесут концерты, шоу, спортивные зрелища, рекламные акции, аукционы и организация праздников. Но большинство людей (и вы, возможно, не исключение) окажется одержимым желанием не заработать, а потратить как можно больше, и непременно с шиком. Деньги будут уходить на дорогие покупки, отдых, развлечения, щедрые чаевые, оплату чужих счетов в ресторане, подарки не только близким, но и посторонним людям. Во второй половине недели легко заключаются сделки, у людей не возникнет проблем с тем, чтобы договориться, финансовые решения будут взвешенными и объективными (хотя люди могут жертвовать выгодой ради хороших отношений). Воскресенье удачно для инвестиций, открытия счета в банке, получения кредита, оформления страховки. Ну а если в выходной у вас все финансовые организации закрыты, то отложите эти дела до понедельника и отдохните.

Овен

В течение этой недели у Овнов лучше всего будут удаваться дела, рассчитанные на спокойный неспешный ритм их выполнения. Надомный труд в комфортных условиях и без жесткой привязки к срокам исполнения работы пойдет благополучно. Некоторую часть дел вы можете забрать домой (если ваша работа это позволяет). Благоприятное время для работы в сфере недвижимости, коммунального и городского хозяйства. Если вы работаете в офисе, то, возможно, удастся улучшить условия труда на рабочем месте, сделав свою работу более комфортной. Возрастает производительность труда у тех, кто работает в одном коллективе с родственниками, в семейном бизнесе. Также это хорошее время для оформления к получению причитающихся вам по закону льгот, компенсаций, субсидий, налоговых вычетов. Вместе с тем в конце недели, на выходных, вам будет сложнее успевать выполнять все требования начальства. Возможно, в эти дни вы не будете ощущать достаточную поддержку со стороны членов семьи. Часть плановой работы может остаться не завершенной.

Телец

Интеллектуальные и творческие способности Тельцов на этой неделе будут выше всяких похвал. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение умственным видам деятельности. Это хорошее время для укрепления и расширения деловых связей, поездок, контактов. Вы сможете легко и быстро урегулировать многие вопросы, если подключите к этому своих друзей и знакомых. В сотрудничестве с окружающими людьми ключ к успешной деловой активности. Успешное время для всех видов предпринимательской активности, в частности для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Легко пойдет работа с информацией и документами. Могут вырасти доходы у водителей транспорта, консультантов и социальных работников. В конце недели, на выходных, может произойти нарушение взаимодействия в предпринимательстве. Особенно это касается логистики и транспортных услуг. Возможно, вы будете склонны распыляться на множество мелких тем и, вдобавок, излишне эмоционально реагировать на любые препятствия. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций.

Близнецы

Методичный и последовательный труд – вот что требуется на этой неделе Близнецам для успешной реализации в профессии. Все сложится благополучно, если вы не будете отклоняться от своего стратегического курса и нацелитесь на исполнение плана. Именно план работы на этот день должен стать для вас законом, не подлежащим никаким нарушениям или коррективам. Более всего преуспеют работники государственных учреждений, занимающих руководящие должности. Уровень доходов будет напрямую зависеть от профессионального статуса и должности. Используйте эту неделю для повышения уровня профессионального мастерства. Вы приобретете новые полезные практические навыки, благодаря чему повысится производительность труда и качество выполняемой работы. Вместе с тем в самом конце недели, на выходных, вы можете испытывать острую нехватку в деньгах. Возможно, это будет связано с какими-то неожиданно высокими финансовыми тратами, которые не были предусмотрены в вашем бюджете.

Рак

У Раков, имеющих свой бизнес, на этой неделе хорошие шансы для развития деловых связей с другими странами и регионами. Успешно пойдут дела в командировках. Ориентируйте себя на экономическую экспансию и расширение географии бизнеса. Если вы находитесь в состоянии судебных тяжб, то может быть благоприятный момент для завершения процесса мировым соглашением. Неделя благоприятствует личностному развитию, обучению, получению профессиональных знаний с целью укрепления деловой репутации и авторитета. Вы сможете понять некоторые тонкости, которые раньше оставались вам недоступными. В любых делах основным условием успеха будет ваша личная способность решать те или иные задачи. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. В самом конце недели, на выходных, вы можете столкнуться с затруднениями при реализации своих инициатив. Не лучшее время для ведения переговоров и работы с клиентами в сфере услуг. У бизнесменов может усилиться конкурентная борьба.

Лев

Львам в течении недели рекомендуется не привлекать к своей работе постороннее внимание. Сохраняя в тайне свои намерения, вы сможете добиться более впечатляющих результатов. Кулуарные переговоры с влиятельными покровителями позволят вам решить наиболее важные вопросы. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок, усиливать меры безопасности бизнеса, подписывать договора на страхование имущества. За счет дополнительной или неофициальной подработки ваши доходы могут существенно увеличиться. Используйте эти дни для погашения долгов по кредитам – для этого у вас могут сложиться благоприятные условия. Хорошо заниматься сбором документов и оформлением причитающихся вам по закону выплат: льгот, субсидий, компенсаций, налоговых вычетов. В самом конце недели, на выходных, ситуация в текущих делах может осложниться. Возможно, вам придется работать в условиях ограничений. Например, вы будете ограничены во времени или у вас будет недостаточно информации для принятия тех или иных решений. При выполнении работы, связанной с техникой и механизмами, будьте осмотрительнее, соблюдайте правила техники безопасности.

Дева

У типичных Дев это одна из лучших недель для составления долгосрочного и среднесрочного плана действий. У вас может усилиться дар предвидения, что позволит действовать на опережение и не попадать в неприятные ситуации. Также это хороший период для творческой деятельности в составе группы единомышленников. Участвуя в собрании, совещании, планерке вы сможете повлиять на принятие таких коллективных решений, которые будут выгодны вам. Ваши личные планы удачно впишутся в планы работы коллектива. Кроме того, в это день вы сможете подписать многосторонний партнерский договор. В любом деле обязательно сверяйте свои планы с планами деловых партнеров – это сделает вашу работу более результативной. Вместе с тем в самом конце недели, на выходных, воздержитесь от попыток внедрения всевозможных новшеств. Лучше пока ничего не менять и действовать традиционными методами. Это особенно актуально для тех, кто работает по свободному графику и для представителей творческих профессий.

Весы

Весы на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества. Настойчивый и целенаправленный труд обязательно принесет щедрые плоды. Благоприятное время для решения вопросов, связанных с карьерным продвижением. Сейчас ваша деятельность может оказаться на виду у вышестоящего начальства. Старайтесь не допускать отклонения от графика работы и строго следить за соблюдением трудовой дисциплины. Чем лучше будут ваши показатели в работе, тем выше шансы на карьерное продвижение. Наиболее успешно этот день пройдет для руководящих работников, ведущих менеджеров и руководителей отделов. Безработным может повезти найти именно тот вариант трудоустройства, который вас устроит. Тем, кто работает по найму, удастся успешно выполнить плановые задания. Начальство будет доброжелательно относиться к вам, и всегда идти навстречу вашим пожеланиям. Вместе с тем в конце недели, на выходных, некоторые дела могут затормозиться. Уделите больше внимания тем вопросам, которые связаны с завершением работы над проектами. Будьте аккуратнее при подготовке отчетной документации.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе удастся значительно расширить свои познания в профессиональной сфере. Это прекрасное время для всех, кто проходит обучение и интенсивно обменивается мнениями по профессиональным вопросам. Возможно, в течение недели вам не раз придется подтверждать свою профессиональную квалификацию, отвечая на сложные вопросы – это заметно повысит ваш авторитет в профессиональных кругах. Звезды советуют заниматься рекламной раскруткой своих проектов. Можно рассылать резюме потенциальным работодателям, публиковать их на специализированных сайтах Интернета. Также это хороший день для работников туристических агентств, издательских домов, баз отдыха, гостиниц и ресторанов. Бизнесмены смогут преуспеть в расширении географии своего бизнеса. Вместе с тем в конце недели, на выходных, могут возникнуть сложности в сфере товарно-денежного обмена. Продавцы магазинов и рынков могут недосчитаться выручки. Кроме того, может быть отмечен спад покупательского спроса, что негативно отразится на размере вашего заработка.

Стрелец

От Стрельцов, имеющим свой бизнес, на этой неделе требуется основательность в делах. Рекомендуется заниматься вопросами укрепления безопасности бизнеса и его технической модернизацией. Хорошо проводить инвентаризацию недвижимой собственности. Это поможет вам получить правильное представление о том, какими ресурсами вы располагаете. Если Вы планировали ставить квартиру или офис на контроль от вневедомственной охраны, то сейчас для этого благоприятный момент. Успешно решаются вопросы вступления в права собственности на наследуемое имущество. В вашем распоряжении могут оказаться крупные суммы денег, которыми вы сможете воспользоваться с выгодой для себя. Это хороший период для принятия рискованных решений, связанных с вложениями средств в покупку товара. Вместе с тем в конце недели, на выходных, бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Возможно, вам потребуются срочные расходы на неотложные нужды. Тем не менее, постарайтесь обойтись без финансовых заимствований.

Козерог

У Козерогов на этой неделе благоприятное время для развития и укрепления деловых контактов. Запланированные деловые поездки и встречи пройдут гладко, и вы сумеете добиться именно тех договоренностей, на которые рассчитывали. Также это благоприятное время для подписания договоров любого рода, и в особенности касающихся партнерского сотрудничества. Подписанный договор будет неукоснительно выполняться. Работники сферы услуг также преуспеют в делах. Количество постоянных клиентов увеличится. Старайтесь активнее вовлекать окружающих в сферу своих экономических интересов. Используйте для этого рекламные мероприятия и личные контакты, беседы. Особенно успешно пойдут дела в торгово-закупочной сфере – ускоряется товарно-денежный обмен. В конце недели, на выходных, могут обостриться противоречия в деловом партнерстве и во взаимоотношениях с клиентами. Старайтесь проявить гибкость в поисках компромиссных решений.

Водолей

На этой неделе Водолеи смогут серьезно продвинутся вперед в реализации своих текущих дел и задач. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы. Правильное распределение рабочего времени и точное следование плану – вот залог успеха для вас. Это хорошее время для конструктивного сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение тем видам работы, в которых вы чувствуете себя уверенно. Уровень работоспособности будет достаточно высоким, чтобы вы смогли поддерживать напряженный темп работы. Благодаря интенсификации труда вы сможете существенно продвинуться в делах. Также это хорошее время для бизнесменов и предпринимателей, покупающих технику и оборудование. Правильный и рациональный подход к принятию финансовых решений будет способствовать решению материальных вопросов. Вместе с тем в конце недели, на выходных, вы можете столкнуться с препятствиями и ограничениями в работе. Излишние физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.

Рыбы

У типичных Рыб эта неделя может быть связана с активным проявлением творческого потенциала. Нацеливайте себя на те дела, в которых вы пока являетесь новичком. Это благоприятное время для поисков путей усовершенствования стиля и методов работы, освоения новых технологий, освоения новых профессий. Вы преуспеете при участи в конкурентных видах деятельности: в конкурсах, кастингах, соревнованиях лучших по профессии. Это прекрасное время для реализации ваших инициатив, талантов и способностей, решения нестандартных задач, требующих творческого подхода. Можно публиковать резюме на сайтах интернета – у вас хорошие шансы, что вас заметят потенциальные работодатели и предложат интересную работу. Отлично проявят себя представители творческих профессий. Вместе с тем в конце недели, на выходных, могут произойти внезапные происшествия, в результате которых вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Воздержитесь от рискованных финансовых операций.