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Как найти любовь всей жизни на этой неделе

12 июля 2021ГороскопыСерж Кораблев

Соединение Венеры и Марса в знаке Льва уже в разгаре и будет в точной фазе с 12 по 14 июля.

Как найти любовь всей жизни на этой неделе
Фото: depositphotos

Конфигурация соединения планет символов мужского и женского начала в ярком знаке Льва под управлением Солнца – пожалуй наиболее страстная и драматическая история, тем более учитывая, что в связке с танцорами в эти дни будут оба светила.

Само по себе соединение Венеры и Марса во Льве имеет довольно жизнерадостный, предприимчивый и демонстративный характер в целом, в нём неиссякаем дух творчества и романтизма. Такое соединение в личном гороскопе наделяет человека магнетизмом и популярностью, усиливает притяжение противоположного пола, даёт волю чувствам, нередко приводит на сцену и проявляет актёрский талант.

На фоне этого транзита чаще обычного завязываются новые интересные и быстроразвивающиеся знакомства, очень вероятна любовь с первого взгляда. В это время повышенная настойчивость и смелость в выражении своих желаний и симпатий нередко бывает и неосознанной.

Тем не менее, нужно всё-таки признать – аспект может работать на повышенных оборотах, тонах и частотах, особенно если в это время напряжённый аспект будет испытывать Солнце, как актуальный управитель Венеры и Марса. Тогда высокая эмоциональность и возбудимость, готовность к спорам и претензиям будут на порядок выше. К счастью, как раз в этот же период Солнце начинает свой позитивный аспект к Нептуну (точный 15 июля). Этот аспект можно назвать эффектом «25 кадра», который неминуемо, кроме состояния влюблённости и вдохновения, внесёт элементы интриги, сказки и неполного понимания происходящего. Но так или иначе практически вся неделя с 12 по 17 июля пройдёт под влиянием этой вполне раскрепощённой конфигурации планет. Период хорошо подходит для публичных выступлений, общественной и рекламной деятельности, посещения культурных и торжественных мероприятий.

Более благоприятное влияние соединения Венеры и Марса (в первую очередь в делах сердечных) могут почувствовать знаки Огня – Овны и Стрельцы, затем Весы и Близнецы. А вот для самих представителей знака Льва так же, как и для других знаков фиксированного креста (Водолеев, Тельцов и Скорпионов), в силу различных обстоятельств этот аспект может нести противоречивый и не очень-то дружелюбный фон.

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