Держим интригу — любовный гороскоп на 14 июля

Сегодня полезно играть роль недотроги — это вдохнет страсть в отношения.

Овен

В этот день Овны часто сталкиваются с путаницей. Она не обязательно затронет их личную жизнь всерьез, но вполне может стать причиной мелких загадок и оживить в их уме некоторые вопросы (особенно, если история любви долгая, а влюбленные одновременно являются коллегами по работе или соседями).

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам хочется заглянуть в туманное будущее, но звезды предлагают им поработать над отношениями здесь и сейчас. Это неудачное время для тотальных преобразований и резких перемен. Вместо нового взрыва страстей лучше стремиться к общему полезному хобби и дружелюбному общению.

Близнецы

Сегодня любимый человек может оказаться вне зоны досягаемости Близнецов - что, конечно, их огорчит, но даст простор их воображению. Многим Близнецам предстоит мечтать о любви втайне, занимаясь домашними или другими делами. Звезды напоминают о коварстве фантазий и советуют сверять их с реальностью.

Рак

Сегодня Раки легко и незаметно берут на себя лидерство в личном разговоре, при этом остаются понимающими и деликатными собеседниками. Однако их эгоизм все же берет верх там, где их разбирает любопытство (особенно, если они пытаются разведать что-то о любимом человеке у общих друзей или знакомых).

Лев

Сегодня истинные эмоции Львов не имеют прямого выхода, а порой и вовсе блокированы обстоятельствами. Им придется искать способ выразить чувства намеком или смириться и день-другой ждать нового поворота событий. Можно и схитрить: поводом для контакта с пассией может стать полезная в работе мелочь.

Дева

Сегодня влюбленным Девам лучше опираться на себя, но и контакта с партнером терять не стоит. Если потенциальная половинка уклоняется от прямого ответа или медленно дрейфует в туман, не горюйте: все только начинается. Не будьте навязчивы, намекните, что все понимаете и готовы ждать какое-то время.

Весы

Сегодня Весы верны своим любовным планам, но этот приятный груз наполняет лишь одну чашу весов. Вторую занимают сиюминутные настроения и требования текущего момента, они зачастую и перевешивают всю романтику. Чтобы вновь восстановился баланс или перевесили чувства, придется подождать день или два.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют типичным Скорпионам общаться с любимыми на языке мыслеобразов. Вместо текста или голосового послания лучше отправить пассии музыкальный трек или видео-сюжет. Слова проницательных Скорпионов сегодня слишком часто и тонко бьют в цель, что может восприниматься как издевка.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам сегодня не обойтись без чутья: именно оно поможет им отличить правду от лжи и опасность от невинной иллюзии. Планировать на этот день свидание с малознакомым человеком нежелательно. В постоянной паре залог гармонии - доверие, важно знать, что можно вместе «пойти в разведку».

Козерог

Козерогам стоит откликнуться на предложение к диалогу: беседа может быть настолько интересной, что затянется за полночь или даст пищу для фантазий на целые сутки вперед. Ничто не мешает исподволь завести такой разговор и самим Козерогам. Также, есть шанс получить сведения о партнере от третьих лиц.

Водолей

Сегодня идеальный вариант для Водолеев - выразить свою нежность и симпатию конкретным мелким делом. Не обязательно совершать подвиги и выставлять их напоказ, вполне достаточно помочь любимому человеку в насущном практическом вопросе. Например, установить новое приложение или привезти лекарство.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше выступать перед любимым человеком в образе манящего фантома и ускользающего приза. Излишняя откровенность, а также услужливость будут не к месту и сыграют против них. Это прекрасный день для свидания или переписки, если вы сумеете сохранить нужную дистанцию и поддержать интригу.