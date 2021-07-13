Погружаемся в дела с головой — гороскоп на 14 июля

4-5 лунные сутки. Сегодня взаимодействие светил и Меркурия помогает вникать в тонкости любого вопроса, общаться в доверительном тоне и погружаться в частные дела.

Хорошо заниматься деталями лечебных, хозяйственных, кулинарных и иных практических повседневных процессов. Удачный момент для личной беседы с врачом или фармацевтом. При сомнениях морально поддержит совет старого друга или присутствие близкого человека. При легких недомоганиях принесут пользу отвары трав и другие традиционные популярные рецепты народной медицины. Также это подходящее время для программных, канцелярских и других мелких обновлений.

Овен

Сегодня Овнам предстоит чаще обычного вникать в мелкие детали и распутывать узлы загадок (в том числе, созданные не ими, а другими людьми). Зачастую эти ребусы будут связаны с прошлым - например, со старыми способами лечения болезней, ведения хозяйства или документации. Возможно, придется поднять архивные записи, привлечь к делу прежних коллег, родственников или включить собственную память.

Телец

Сегодня Тельцы могут углубиться в подробности нужного им дела или предаться своему хобби. День подходит для обновлений, шлифовки деталей и частичного прояснения «слепых пятен». Хорошо работать над текстами и продуктами творчества, вникать в тонкости хозяйственных и педагогических процессов, оптимизировать рутинную работу или быт. Лучше работать в русле момента, не слишком задумываясь о будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит погрузиться в прозу жизни. Это может быть дом, быт, жилищный или налоговый вопрос, семейное дело, забота о здоровье, гигиене, питании, медицинская, исследовательская или служебная рутина. В качестве компенсации за скуку, можно немного пофантазировать, но не слишком - иначе одолеет лень, в исполнении дел появится небрежность, а в окружающей обстановке прибавится хаоса.

Рак

Сегодня Ракам стоит поддержать дружеские связи с близким окружением: не исключено, что через него удастся узнать что-то о далеких знакомых. Также этот день создает нужный настрой для учебы, научной работы, скрупулезных исследований, программных обновлений, пополнения знаний в сфере медицины и фармации. Желательно исключить отвлекающие факторы: полное погружение в предмет сулит много интересного.

Лев

Ситуации этого дня мешают Львам реализовывать творческий или другой яркий потенциал, вынуждая заниматься повседневными мелочами. Такой режим может быть выгоден Львам, занятым поправкой своего здоровья, семейным делом или тайной стороной бизнеса. Это подходящее время для соблюдения диеты, покупки лекарств и хозяйственных принадлежностей, прояснения мелких недоразумений в платежной документации.

Дева

В сегодняшних делах Девам лучше исходить из своего собственного настроения, самочувствия и привычек. А также из атмосферы, которая сейчас сложилась в отношениях с интересующими персонами, включая родственников и возможных партнеров. Звезды советуют не ждать полной откровенности и не торопить нужных людей с точными ответами, но всячески демонстрировать дружелюбие и готовность к союзу на будущее.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам уединение, сокращение внешних контактов и отказ от чересчур утомительных развлечений. Такой тактики может потребовать самочувствие, домашняя или служебная необходимость. В закрытой обстановке будет проще обдумать заинтриговавшую тему и вычленить зерно истины в потоке дезинформации. Это подходящий момент для совещаний с доверенными лицами за закрытыми дверями.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше сделать выбор в пользу неформального общения: доверительных бесед с коллегами и родственниками, частных встреч, закрытых дискуссий. Не стоит пренебрегать контактами с дальней родней, особенно, если вы планируете дальнее путешествие или решаете проблемы за рубежом. Нет смысла настаивать на своем видении будущего: то, что уже ясно вам, может быть еще не очевидно другим.

Стрелец

Стрельцам вплоть до ночи предстоит вести свой корабль через туман сомнений и опасений, а иногда и через укачивающие волны лжи. День благоприятен для Стрельцов, которые наделены чутьем, сделали выводы из пережитых кризисов, могут доверять начальству, помощникам и близким. Остальным Стрельцам не помешает доля мистического везения, хорошее здоровье и верный друг, связанный с ними тайными узами.

Козерог

Эти сутки Козероги могут потратить на поддержку близких и далеких связей, развитие зарубежного сотрудничества, а также на погружение в интригующий их вопрос. День позволяет исследовать нужную тему и вглубь, и вширь, но не дает точной информации и оставляет простор для воображения. Возможен интерес к науке, медицине, образованию, к тайным пружинам политических событий или к их духовной подоплеке.

Водолей

Сегодня звезды дают Водолеям шанс погрузиться в детали сложной темы. От осведомленности и умения разобраться в ее деталях может зависеть здоровье, домашнее благополучие или какой-то критичный вопрос. Если на повестке дня финансовое положение, рекомендуется подробнее изучить тонкости налоговой и кредитной ситуации: в прежних делах могут иметься «подводные камни», мешающие перейти к новой политике.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам откликаться на предложения и поддерживать партнерские связи. Не стоит упускать шанс и амбициозным Рыбам, которые чувствуют в себе силы вскоре покорить широкую публику. Условие успеха - ставить на первое место ожидания и привычки собеседника (аудитории) и не фокусировать внимание на себе. Лучше не навязывать свои взгляды, не раскрывать свои планы, опасения и секреты.