Не сдаемся — финансовый гороскоп на 14 июля

Сегодня работа будет сильно буксовать, но это не повод отказываться от нее. Гнем свою линию!

Овен

У Овнов в течение этого дня могут возникать стрессовые ситуации, связанные с взаимоотношениями с деловыми партнерами или клиентами. Старайтесь сдерживать себя и одновременно с этим твердо отстаивать свои интересы. По возможности старайтесь делегировать свои полномочия по контакту с клиентами своим напарникам и партнерам. Это не лучший день для заключения сделок с недвижимостью.

Телец

Отношения с коллегами в трудовом коллективе у Тельцов могут стать предметом для беспокойства и разбирательства. Сдерживайте свою критичность и не высказывайте замечаний в адрес коллег – это может привести к ответной критике и выбить вас из рабочего ритма. Старайтесь сосредоточиться на текущих делах и не отвлекаться на посторонние разговоры. Лишняя информация может отнять у вас слишком много времени.

Близнецы

Близнецам звезды советуют более рационально подходить к вопросам расходования финансовых ресурсов. Воздержитесь от вложения средств в рискованные проекты. Дело в том, что сегодня у вас усиливается чувство азарта и вы можете втянуться в финансовые авантюры. Основной задачей этого дня является сохранение от растраты имеющихся финансовых ресурсов.

Рак

Не лучший день для Раков, работающих в одном трудовом коллективе с родственниками. Например, при работе в семейном бизнесе у вас могут часто возникать разногласия, и это негативно отразится на результативности в работе. Возможно, вам будет сложнее довести до конца запланированные дела, поскольку могут возникать мелкие неурядицы, на устранение которых потребуется потратить дополнительное время.

Лев

Львам сегодня не рекомендуется работать с информационными потоками. Возможно, вам будет часто поступать ложная или неполная информация, и это может дезориентировать вас. При информационной неопределенности есть риск принятия ошибочных решений. Возрастает вероятность заключения невыгодных сделок в торговле. Также могут срываться запланированные деловые встречи и поездки.

Дева

Девам в этот день выгоднее будет работать индивидуально. Вопросы, связанные с согласованием своих действий с действиями коллег и деловых партнеров, могут стать для вас проблематичными. Если же вы работаете в составе коллектива, то вряд ли получите удовлетворение от такого труда. Не следует идти на поводу у общих настроений, принимайте решения самостоятельно и не ввязывайтесь в авантюры.

Весы

Весам сегодня будет нелегко удержать свои эмоции в состоянии равновесия. Возможно, внешние обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, особенно если речь пойдет об отношениях с начальством. Старайтесь контролировать свои эмоции и действовать последовательно. Не пытайтесь подменить своими инициативами решения начальства. Только придерживаясь исполнительской дисциплины вы сможете избежать неприятностей.

Скорпион

Скорпионам в этот день важно соблюдать служебные инструкции и нормы закона. Любые нарушения, даже по формальным признакам, могут вести к последствиям. Не пытайтесь искать обходные пути, действуйте открыто. Возможны проверки вашей деятельности со стороны представителей фискальных властей. Берегите свою деловую репутацию – возможны попытки тайных недоброжелателей нанести ущерб вашему авторитету.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут происходить неожиданные события, из-за которых может понадобиться вносить коррективы в свои планы. Особенно это касается тех, кто работает с финансовыми потоками в кредитно-денежных организациях. У бизнесменов возрастает риск нарушения притока инвестиций в развитие и поддержание проектов. Не лучшее время для долгосрочного планирования.

Козерог

Козерогам рекомендуется действовать более дипломатично и избегать крайностей. Возможно, у вас возникнут затруднения в отношениях с клиентами, деловыми партнерами или начальством. В любом случае не стоит в своих поступках руководствоваться эмоциями. В целом в этот день могут осложниться внешние обстоятельства и вам станет сложнее добиваться результата в работе.

Водолей

Водолеям в этот день будет нелегко применить на практике имеющиеся знания. Возможно, вы будете связаны всевозможными инструкциями, нормами, предписаниями, которые не позволят вам решать вопросы по своему усмотрению. Не исключены трения в трудовом коллективе. Старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу – для ее выполнения вам может не хватить квалификации.

Рыбы

Рыбам в этот день лучше не браться за важные и ответственные дела. Особенно это относится к финансовым операциям и попыткам усовершенствовать методы в работе. Бизнесменам рекомендуется сдерживать себя в азартном желании потратить крупные суммы денег на рискованные финансовые инвестиционные проекты. Нежелательно браться за новые дела, в которых у вас нет достаточного опыта и знаний.