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Знаки зодиака, которым совсем не везет в любви

13 июля 2021ГороскопыУника Новости

Российский астролог Самарпита Яшасвини назвала четыре знака зодиака, которым совсем не везет в любовных делах.

Знаки зодиака, которым совсем не везет в любви
Фото: depositphotos

Как правило, трудности в отношениях испытывают Овны, Близнецы, Раки и Стрельцы. Чаще всего проблема возникает из-за игнорирования человеком предупреждающих знаков – сказывается сильное влечение.

Овен

Люди, родившиеся под знаком Овна, очень любят быть на высоте в отношениях. Они часто встречаются с человеком для улучшения собственного статуса. Представители этого знака Зодиака любят демонстрировать окружающим, что им удалось завоевать тот или иной объект воздыхания. Поэтому чувства Овнов не всегда можно назвать искренними.

Близнецы

Близнецы очень некомфортно чувствуют себя без «публики». Они предпочитают находиться в центре внимания и зачастую вступают в отношения без видимой причины. Представителей этого знака Зодиака нельзя назвать избирательными при выборе партнера. Они делают все для того, чтобы не быть одинокими.

Рак

Проблемы Раков в отношениях возникают из-за чрезмерной доверчивости и эмоциональности. Они часто влюбляются в тех людей, которые проявляют хоть какое-то внимание. В отношениях представители этого знака Зодиака очень сильно привязываются к партнеру – они не могут постоять за себя и часто сталкиваются с манипуляциями.

Стрелец

Стрельцы хотят найти человека, который не будет их подавлять. Нередко представители этого знака Зодиака выбирают «проблемных» партнеров, которые отказываются проявлять интерес по отношению к ним. Отсюда вытекает огромное количество конфликтов и общая неудовлетворенность отношениями.

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