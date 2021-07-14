Какие опасности несет в себе Черная Луна 18 июля

Луна как спутник Земли несет в себе множество загадок, тайн и, по утверждениям астрологов, влияет на настроение и эмоциональное состояние людей.

18 июля ее принято называть Лилит, в честь демоницы в еврейской мифологии. Так ее прозвали из-за расставания с первым мужем Адамом.

Преподаватель Евразийского астрологического института, таронумеролог Анастасия Широкова в рассказала об этом необычном явлении.

В науке Черная Луна считается самой отдаленной от Земли точкой, а в астрологии — вестником страха и негатива. Лилит меняет свое место и перемещается по созвездиям в течение девяти месяцев. Поэтому таронумеролог советует быть более бдительными и чуткими в этот период.

— Она вступает в конфликтную конфигурацию с Венерой и Юпитером. Это в астрологии символические планеты малого и большого счастья. Венера отвечает за материальные блага, Юпитер — за социальные, — пояснила астролог.

В период появления Черной Луны, с 18 июля по 1 августа, стоит следить за словами и не доверять никаким обещаниям, а также на будущее не планировать никаких поездок и путешествий, так как могут возникнуть сложности.